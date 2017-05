Leur premier spectacle à Montréal depuis 2014! - MOIST offrira un spectacle gratuit au Marathon et Demi-Marathon Oasis Rock 'n' Roll de Montréal







MONTRÉAL, le 10 mai 2017 /CNW Telbec/ - Les amateurs de musique seront comblés lors de la prochaine édition du Marathon et Demi-Marathon Oasis Rock 'n' Roll de Montréal. Le 24 septembre prochain, le public et les athlètes participants auront l'occasion d'assister à un super spectacle de la formation Moist après la course. « Afin de célébrer avec faste à l'occasion du 375e anniversaire de Montréal, nous voulions proposer l'un de nos groupes rock les plus légendaires », a expliqué Louis Malafarina, directeur exécutif de Competitor Canada. « Nous sommes très excités à l'idée d'offrir un grand spectacle gratuit à Montréal pour nos fans. C'est vraiment excitant que le Marathon Oasis Rock 'n' Roll de Montréal ait pensé à nous pour conclure la saison estivale avec ce grand événement » a commenté le chanteur et leader du groupe, David Usher.

« Cette prestation aura un caractère symbolique, car elle clôturera le premier week-end complet de course à être proposé par le Marathon Oasis Rock 'n' Roll de Montréal », souligne M. Malafarina. « Selon ce que nous observons avec le rythme actuel des inscriptions, les participants et les participantes sont déjà nombreux à se préparer pour deux journées de courses au son de la musique et des encouragements, le tout couronné par le festival de la ligne d'arrivée où ils auront droit à un concert rock gratuit. Les coureurs, leurs supporteurs et le grand public sont invités à y assister », ajoute-t-il.

Formation récipiendaire de plusieurs disques platine, Moist est un joueur important sur la scène musicale canadienne depuis plus de trente ans, ayant vendu plus de 1,3 millions d'albums dans le monde entier. De plus, David Usher a récemment collaboré avec la populaire chanteuse québécoise Marie-Mai sur deux chansons intitulées « Je repars » et « Black Black Heart ».

Cette année, en plus du spectacle offert sur la scène principale, plus de 20 formations musicales divertiront les participants sur le parcours et quelques scènes seront spécialement aménagées pour le 375e anniversaire de Montréal.

L'horaire du volet divertissement de l'événement sera affiché au cours des prochains mois à l'adresse suivante : www.runrocknroll.com/montreal/the-weekend/entertainment/.

À propos du Marathon et Demi-Marathon Oasis Rock 'n' Roll de Montréal

En 2017, le Marathon et Demi-Marathon Oasis Rock 'n' Roll de Montréal dont la 27e édition coïncide avec l'année du 375e anniversaire de Montréal, sera marqué par de la nouveauté. Organisée par le Festival de la Santé, de concert avec Competitor Canada, la course fait partie de la Série des Marathons Rock 'n' Roll, soit la plus grande série de courses à pied au monde avec plus de 500 000 participants chaque année. Soulignant son 20e anniversaire cette année avec la campagne internationale 20 ans de course, la série a transformé la culture de la course en intégrant à ses événements des spectacles et une multitude d'activités misant sur l'esprit festif à la fois pour les coureurs et les spectateurs. Ses marathons et demi-marathons, organisés aujourd'hui dans plus de 30 villes, attirent des visiteurs du monde entier. Depuis les débuts de la série, les événements ont permis à l'ensemble de ses partenaires de recueillir plus de 300 millions de dollars qui ont été remis à des oeuvres caritatives. Pour vous inscrire au Marathon et Demi-Marathon Oasis Rock 'n' Roll de Montréal, rendez-vous sur le site Web http://www.runrocknroll.com/montreal/register/, et faites votre choix parmi cinq distances possibles.

