Optimisation de la performance des produits chez Marc Jacobs grace a Centric PLM

La success story PLM de Marc Jacobs avec Centric Software

« Pour moi, Centric Software occupe une position unique sur le marché PLM de la mode, déclare Regis Litre, directeur de l'information chez Marc Jacobs. Nous avons écrémé le marché pour ne sélectionner que les acteurs PLM qui avaient une réelle expérience dans le monde de la mode ; la liste des partenaires potentiels était très restreinte. Nous avons ensuite identifié ceux qui avaient défini une feuille de route claire, avec des références établies dans la sphère du luxe et un solide réseau d'assistance. Centric s'est alors imposé comme une évidence. Son offre allie le meilleur des deux mondes : de réelles connaissances de la mode couplées à un haut niveau de professionnalisme en termes de logiciel et d'informatique. Une telle combinaison est plutôt rare. »

À propos de Marc Jacobs

30 ans après ses débuts Marc Jacobs continue de façonner sans complexe les frontières de la mode américaine. Les caractéristiques indéfinissables de la marque éponyme sont le fruit d'une vision unique, d'une sincérité rare et d'une éloquence magistrale.

Marc ne cesse d'explorer la beauté de l'imprévu et transpose les codes du luxe au quotidien. Pour lui, chacun de nous est acteur de sa propre vie, et grâce au plaisir associé au rituel de la mode, du maquillage et du parfum, nous sommes en mesure de marquer notre individualité et d'affiner notre personnalité.

Marc Jacobs continue de proposer des articles de mode et des accessoires dans une gamme de prix abordables sans renier son honnêteté et son intégrité.

À propos de Centric Software

Depuis son siège dans la Silicon Valley et ses bureaux dans les capitales du monde entier, Centric Software met au point des technologies pour les plus grands noms des secteurs de la mode, de la distribution, de la chaussure, des produits de luxe, du sport et des produits de grande consommation. La plateforme de gestion du cycle de vie des produits (PLM) qui a fait sa renommée, Centric 8, offre des fonctionnalités professionnelles de planification promotionnelle, de développement des produits, d'approvisionnement, de planification commerciale, de gestion de la qualité et de gestion des collections, adaptées aux industries de consommation très changeantes. Les solutions Centric SMB fournissent aux petites entreprises des solutions PLM étendues, reposant sur les technologies innovantes de la société et les connaissances acquises au fil du temps.

Centric Software a reçu de nombreux prix de l'industrie, dont le Frost & Sullivan Global Custumer Value leader Award pour sa solution PLM pour la mode et les vêtements en 2016 et le Product Differentiation Excellence Award de Frost & Sullivan en 2012. Par ailleurs, Centric fait partie du Top 100 Global de Red Herring en 2013, 2015 et 2016.

