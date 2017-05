/R E P R I S E -- Report des journées d'audition des opinions dans la consultation sur Pierrefonds-Ouest/







MONTRÉAL, le 9 mai 2017 /CNW Telbec/ - Les inondations qui ont cours dans le nord-ouest de l'île créent une situation inédite et exceptionnelle. Elles conduisent l'Office de consultation publique de Montréal (OCPM) à annuler les auditions de mémoires qui devaient se poursuivre cette semaine à la mairie de l'arrondissement de Pierrefonds-Roxboro dans le cadre de la consultation portant sur l'avenir de Pierrefonds-Ouest. Cette mesure exceptionnelle est à la hauteur de la situation malheureuse que vivent les citoyens de cette partie de notre ville. Toutes nos pensées vont à ceux et celles qui sont impactés par ces conditions ainsi qu'aux intervenants et bénévoles qui apportent leur soutien aux sinistrés.

Les auditions sont donc reportées à une date à déterminer aussitôt que les circonstances le permettront, probablement pas avant la fin de ce mois ou en juin. Entretemps, et pour permettre à la commission de poursuivre ses travaux, l'OCPM tiendra possiblement quelques séances qui se tiendraient exceptionnellement à nos bureaux du centre-ville à partir de la semaine du 15 mai 2017. Tout comme les séances habituelles, ces rencontres seront publiques et feront l'objet de notes sténographiques. Elles seront annoncées si cela s'avère.

L'OCPM s'excuse de ce contretemps qui échappe à son contrôle et souhaite ainsi permettre aux participants de se concentrer sur la situation difficile qui touche leur arrondissement. L'Office tient aussi à exprimer sa solidarité avec tous les citoyens et citoyennes dans cette épreuve et espère que tout rentrera dans l'ordre dans les meilleurs délais.

Les informations détaillées sur cette consultation, les activités et la documentation sont disponibles sur le site Internet de l'OCPM au ocpm.qc.ca/pierrefonds-ouest ou aux bureaux de l'Office situés au 1550, rue Metcalfe, bureau 1414.

