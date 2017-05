EUMETSAT au Symposium IOCS à Lisbonne du 15 au 19 mai: l'imagerie spatiale des jardins de l'océan







Depuis le lancement en février 2016 de Sentinelle-3, un satellite de surveillance des océans du programme Copernicus exploité par EUMETSAT (Organisation européenne pour l'exploitation de satellites météorologiques) au nom de l'Union européenne (UE), de nouveaux yeux surveillent en orbite la santé de ces vastes étendues d'eau qui nourrissent la Terre et déterminent la dynamique de notre temps et de notre climat. Sentinelle-3 constitue une contribution majeure du programme européen Copernicus à la surveillance de la couleur des océans. Surveillance de la trajectoire des tempêtes et de la propagation des pollutions, contribution à l'amélioration de la sécurité maritime et des prévisions météorologiques, soutien à l'industrie halieutique ou suivi des effets du changement climatique sont quelques-unes des multiples applications faites des données fournies par les satellites de surveillance des océans tels que Sentinelle-3.

Lors du Symposium international sur la couleur des océans (IOCS) qui se tiendra à Lisbonne (Portugal), du 15 au 19 mai prochain, d'éminents experts scientifiques discuteront des nouvelles applications et présenteront des résultats de pointe reposant sur de nouveaux produits européens qui seront présentés dans le cadre de cette rencontre.

L'observation de la couleur des océans et l'imagerie des écosystèmes marins depuis l'espace font partie intégrante de ce nouveau service de surveillance marine. Il faut dire que les océans ne sont pas toujours bleus. Leur couleur varie en effet considérablement en fonction de ce que transportent les courants océaniques. Des capteurs satellitaires spéciaux, tels que l'instrument de détermination de la couleur des surfaces continentales et océaniques (OLCI) à bord de Sentinelle-3, ont été développés pour détecter les tonalités chromatiques de l'eau en constante évolution afin d'en identifier le contenu. La couleur des océans peut être influencée par plusieurs facteurs tels que les sédiments en suspension ou la présence d'algues microscopiques. Cela peut paraître trivial, mais la surveillance de la couleur de l'océan est réellement essentielle pour observer de près les proliférations d'algues toxiques qui peuvent avoir des effets dévastateurs sur l'aquaculture, et notamment sur la pisciculture.

Les données sur la couleur des océans servent également à surveiller la qualité de l'eau, la pollution, le transport de sédiments, et à évaluer le rôle que joue l'océan dans le cycle du carbone face au changement climatique. Ces données sont aujourd'hui indispensables à la gestion des ressources marines, de la pêche, ainsi que des écosystèmes marins et côtiers.

Le nouveau flux de données provenant du satellite Sentinelle-3 de Copernicus et désormais accessible via les systèmes de diffusion de données d'EUMETSAT - librement et gratuitement - va permettre à la science de la couleur des océans de franchir un nouveau pas.

Des scientifiques de renom et des conférenciers de marque provenant d'un large éventail d'institutions et d'agences, pour ne citer que le D[r] Shubha Sathyendranath, responsable Télédétection et Optique marine et directrice-ajointe pour le Partenariat pour l'observation de l'océan mondial au Laboratoire marin de Plymouth, et le D[r] Mark Dowell, Surveillance environnementale mondiale, du Centre commun de recherche CCR) de la Commission européenne, se prêteront à des entretiens dédiés dans le cadre desquels ils présenteront des résultats sur des sujets d'actualité et décriront leurs attentes pour le futur.

Le programme comprendra des ateliers en petits groupes comme « Télédétection hyperspectrale » et plusieurs sessions parmi lesquelles celle intitulée « Session Copernicus : nouvelles applications et connaissances scientifiques dérivées des missions Copernicus ».

Pour plus d'informations, veuillez consulter le site Web: http://www.iocs.ioccg.org/

À propos de Copernicus

Copernicus représente une capacité européenne indépendante pour la fourniture opérationnelle d'informations mondiales sur l'observation de la Terre.

Ce programme consiste en un ensemble de systèmes hautement élaborés collectant des données de satellites d'observation de la Terre (Sentinelle et missions contributrices), ainsi que de capteurs in situ.

Les données Copernicus sont gratuitement mises à la disposition de tous.

EUMETSAT et Copernicus

L'Union européenne a chargé EUMETSAT d'exploiter pour son compte quatre missions Sentinelle de la composante spatiale de Copernicus dédiées à la surveillance de l'atmosphère, des océans et du climat. EUMETSAT conduira ces tâches en coopération avec l'ESA.

À propos d'EUMETSAT

EUMETSAT, l'Organisation européenne pour l'exploitation des satellites météorologiques, est une organisation intergouvernementale basée à Darmstadt (Allemagne), fédérant à ce jour 30 États membres.

En orbite géostationnaire, EUMETSAT exploite actuellement les satellites Meteosat-9, -10 et -11 sur l'Europe et l'Afrique et Meteosat-8 sur l'océan Indien.

EUMETSAT exploite également deux satellites Metop en orbite polaire dans le cadre du Système polaire initial commun (IJPS) partagé avec l'Administration américaine pour l'océan et l'atmosphère (NOAA).

EUMETSAT est partenaire des missions coopératives Jason d'altimétrie océanique de haute précision, auxquelles participent l'Europe et les États-Unis (Jason-2, Jason-3 et Jason-CS/Sentinelle-6).

Les données, produits et services des satellites opérationnels d'EUMETSAT apportent une contribution vitale à la prévision du temps et à la surveillance de l'environnement et du changement climatique.

Pour en savoir davantage sur le programme Copernicus, EUMETSAT et le Symposium international sur la couleur des océans, prière de contacter Claudia Ritsert-Clark (claudia.ritsertclark@eumetsat.int; Tél. : +49-6151 8076050).

