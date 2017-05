Fiera Capital annonce ses résultats du premier trimestre de 2017







Actifs sous gestion (« ASG ») ayant atteint 122,1 milliards de dollars, soit une croissance de 25 % sur douze mois

Augmentation de 52 % des produits sur 12 mois

BAIIA ajusté par action de 0,31 $, une hausse de 41 % sur 12 mois

Résultat net ajusté de 0,25 $ par action, une progression de 9 % sur 12 mois

Entrées de fonds importantes de la clientèle des marchés institutionnels et de la gestion privée des États-Unis

MONTRÉAL, le 10 mai 2017 /CNW Telbec/ - Corporation Fiera Capital (TSX: FSZ) (« Fiera Capital » ou la « Société »), société de gestion de placement indépendante de premier plan, a annoncé aujourd'hui ses résultats financiers pour le premier trimestre clos le 31 mars 2017.

« Grâce aux importantes entrées de fonds des clients au premier trimestre, surtout ceux de la clientèle des marchés institutionnels et de la gestion privée des États-Unis, en plus de l'incidence favorable des marchés, nous sommes heureux d'annoncer que les ASG de la Société ont progressé pour se chiffrer à 122,1 milliards de dollars au 31 mars 2017 », a déclaré Jean-Guy Desjardins, président du conseil d'administration et chef de la direction de Fiera Capital. « De plus, je suis ravi de constater que notre division américaine est en pleine croissance grâce à l'efficacité de nos équipes de développement des affaires ainsi qu'à notre capacité à alimenter un solide bassin d'occasions de placement. »

« Le premier trimestre a également été marqué par l'introduction fructueuse des stratégies pour les marchés émergents et frontières auprès de nos équipes et de clients ciblés, le tout ayant contribué à la croissance accélérée de notre offre en Amérique du Nord. Pour ce qui est des stratégies de placement privé non traditionnelles, plus précisément en infrastructures, les récents investissements ont porté les capitaux engagés à de nouveaux sommets. Dans l'ensemble, notre Société continue d'offrir à nos clients une gestion de portefeuille d'actifs axée sur la génération d'alpha ainsi que des stratégies novatrices et diversifiées qui ont permis de démontrer davantage notre valeur par rapport à d'autres gestionnaires d'actifs », a ajouté M. Desjardins.

Actifs sous gestion (en millions de dollars)





ASG AUX Marchés 31 mars

2017 31 décembre

2016 31 mars

2016 Institutionnels 62 106 58 264 48 731 Gestion privée 26 264 25 383 22 810 Conseillers aux investisseurs 33 693 33 278 26 447 Total 122 063 116 925 97 988

Les actifs sous gestion ont totalisé 122,1 milliards de dollars au 31 mars 2017, soit une hausse de 24,1 milliards de dollars, ou 25 %, comparativement à 98,0 milliards de dollars au 31 mars 2016, et ils correspondent à une hausse de 5,2 milliards de dollars, ou 4,4 %, par rapport aux 116,9 milliards de dollars inscrits au 31 décembre 2016.

Au premier trimestre, la Société a obtenu 2,4 milliards de dollars de nouveaux mandats, surtout dans les secteurs des marchés institutionnels et de la gestion privée, ce qui a été neutralisé en partie par des mandats perdus nets d'une valeur de 1,1 milliard de dollars. Les revenus associés aux nouveaux ASG étaient supérieurs en points de base que ceux des ASG perdus. En outre, au cours du trimestre, les marchés ont eu une incidence favorable de 3,8 milliards de dollars sur le total des ASG de la Société.

Produits

Pour le premier trimestre clos le 31 mars 2017, les produits ont augmenté de 34,3 millions de dollars, ou 52 %, pour se fixer à 100,6 millions de dollars, contre 66,3 millions de dollars pour la période correspondante de l'exercice précédent. D'une année à l'autre, l'augmentation des produits découle principalement des acquisitions d'Apex Capital Management (« Apex ») et de Charlemagne Capital Limited (« Charlemagne ») ainsi que des produits additionnels tirés des stratégies de placement privé non traditionnelles, y compris dans l'immobilier et les infrastructures, combinés à la croissance interne, notamment de la clientèle des marchés institutionnels et de la gestion privée.

Les produits pour le premier trimestre ont reculé de 20,4 millions de dollars, ou 17 %, par rapport à 121,0 millions de dollars pour le trimestre précédent, ce qui est essentiellement attribuable à la baisse des honoraires de performance, qui ne sont généralement comptabilisés qu'en juin et en décembre chaque année. Les honoraires de gestion ont inscrit une hausse de 11,2 millions de dollars, ou 13 %, comparativement à ceux du trimestre précédent, en raison principalement de la comptabilisation d'un trimestre complet des produits de la société Charlemagne acquise et de la division des stratégies alternatives, combinée à une croissance des ASG à la suite de l'appréciation des marchés et de la croissance interne connues au cours du trimestre.

Résultat ajusté avant intérêts, impôt et amortissements (« BAIIA ajusté »)

Le BAIIA ajusté a augmenté de 9,0 millions de dollars, ou 56 %, pour atteindre 25,2 millions de dollars pour le premier trimestre, comparativement à 16,2 millions de dollars pour la période correspondante de 2016, et a diminué de 16,4 millions de dollars, ou 39 %, par rapport aux 41,6 millions de dollars inscrits au trimestre précédent clos le 31 décembre 2016. Les deux diminutions s'expliquent en grande partie par la baisse des honoraires de performance sur les actifs traditionnels et non traditionnels, qui ne sont généralement comptabilisés qu'en juin et en décembre chaque année, en partie compensée par la hausse des honoraires de gestion à la suite de la prise en compte de Charlemagne et de Centria et de la croissance interne enregistrée au cours du trimestre.

Le BAIIA ajusté par action a été de 0,31 $ (de base) et de 0,30 $ (dilué) pour le premier trimestre clos le 31 mars 2017, contre 0,22 $ (de base et dilué) pour le trimestre correspondant de l'exercice précédent clos le 31 mars 2016 et 0,52 $ (de base) et 0,51 $ (dilué) pour le trimestre précédent clos le 31 décembre 2016.

Résultat net et résultat net ajusté

Le résultat net attribuable aux actionnaires de la Société s'est chiffré à 4,4 millions de dollars, ou 0,05 $ par action (de base et dilué), pour le premier trimestre, comparativement à 7,3 millions de dollars, ou 0,10 $ par action (de base et dilué), pour le trimestre clos le 31 mars 2016 et à 0,07 $ par action (de base) et à 0,06 $ par action (dilué), pour le trimestre clos le 31 décembre 2016.

Le résultat net ajusté attribuable aux actionnaires de la Société pour le trimestre clos le 31 mars 2017 s'est chiffré à 20,7 millions de dollars, ou 0,25 $ par action (de base et dilué), contre 17,0 millions de dollars, ou 0,23 $ par action (de base et dilué), pour la période correspondante de 2016 (31,5 millions de dollars, ou 0,40 $ par action (de base) et 0,38 $ par action (dilué), pour le trimestre précédent clos le 31 décembre 2016). Le résultat net ajusté pour le trimestre clos le 31 mars 2017 correspond au résultat net, en excluant le montant de 14,3 millions de dollars, ou 0,18 $ par action (de base et dilué), au titre des éléments hors trésorerie (net d'impôt sur le résultat, s'il y a lieu) et de 2,0 millions de dollars, ou 0,02 $ par action (de base et dilué), au titre des frais d'acquisition et des coûts de restructuration et autres coûts d'intégration (net d'impôt) pour le trimestre clos le 31 mars 2017.

Dividende

Le conseil d'administration a déclaré un dividende de 0,17 $ par action de catégorie A avec droit de vote subalterne et par action de catégorie B avec droit de vote spécial de Fiera Capital. Le dividende est à payer le 19 juin 2017 aux actionnaires inscrits au registre à la fermeture des bureaux le 22 mai 2017. Le dividende constitue un dividende admissible aux fins de l'impôt sur le revenu.

Événements postérieurs à la date de clôture

Fiera Capital annonce le départ de son président et chef de l'exploitation global - le 13 avril 2017. Le conseil d'administration de Fiera Capital a annoncé, le 13 avril 2017, qu'il acceptait la démission de Sylvain Brosseau du poste de président et chef de l'exploitation global. M. Brosseau continuera de siéger au conseil d'administration de Fiera Capital.

Résultats financiers et d'exploitation du premier trimestre de 2017

Le tableau ci-dessous compare des données financières choisies pour le trimestre clos le 31 mars 2017 avec les données correspondantes du trimestre clos le 31 décembre 2016 et de la période correspondante de 2016.

Faits saillants financiers (en milliers de dollars, sauf les données présentées par action)





TRIMESTRES CLOS LES

31 mars

2017 31 décembre

2016 31 mars

2016







ASG (en millions de dollars) 122 063 116 925 97 988 Produits







Honoraires de gestion et autres revenus 100 042 89 381 65 912

Honoraires de performance - Actifs traditionnels 527 5 246 289

Honoraires de performance - Actifs non traditionnels 5 26 341 83 Total des produits 100 574 120 968 66 284 Charges







Frais de vente et charges générales et administratives et frais des gestionnaires externes 78 048 85 579 53 677

Autres charges nettes 17 173 30 144 8 695 Total des charges 96 221 115 723 62 372 Résultat net 4 353 5 245 3 912 Attribuable :







Aux actionnaires de la Société 4 428 5 203 7 280

À la participation ne donnant pas le contrôle (75) 42 (3 368) Résultat net 4 353 5 245 3 912 Résultat







BAIIA ajusté(1) 25 199 41 599 16 157

Résultat net 4 353 5 245 3 912

Résultat net ajusté(2) 20 662 31 483 16 952 Résultat par action de base







BAIIA ajusté(1) 0,31 0,52 0,22

Résultat net 0,05 0,07 0,10

Résultat net ajusté(2) 0,25 0,40 0,23 Résultat par action dilué







BAIIA ajusté(1) 0,30 0,51 0,22

Résultat net 0,05 0,06 0,10

Résultat net ajusté(2) 0,25 0,38 0,23





(1) Le BAIIA ajusté ne tient pas compte de la rémunération hors trésorerie ni des frais d'acquisition et de restructuration. (2) Le résultat net ajusté ne tient pas compte des éléments hors trésorerie et non récurrents, notamment un profit net de 7,1 millions de dollars sur la cession d'une participation dans une coentreprise et réévaluation des actifs détenus en vue de la vente comptabilisés au premier trimestre de 2016.





Fiera Capital a choisi le BAIIA ajusté et le résultat net ajusté comme principaux indicateurs de performance non conformes aux IFRS.

Ces mesures non conformes aux IFRS sont définies dans le rapport de gestion de la Société.

Conférence téléphonique

Fiera Capital tiendra une conférence téléphonique le mercredi 10 mai 2017, à compter de 10 h 30 (HAE), pour discuter des résultats financiers. Pour y accéder, veuillez composer le 1-888-231-8191 (sans frais), code 2202637.

La conférence téléphonique sera aussi accessible en webdiffusion ainsi que sous la section «Relations avec les investisseurs » du site Web de Fiera Capital (www.fieracapital.com), sous la rubrique « Événements ».

Une rediffusion de la téléconférence sera disponible jusqu'au 17 mai 2017. Le numéro de téléphone pour y accéder est le 1-855-859-2056 (sans frais), code 2202637. La rediffusion sera aussi accessible dans les jours suivants, dans la section «Relations avec les investisseurs » du site Internet de Fiera Capital, sous la rubrique « Événements ».

Déclarations prospectives

Le présent document peut contenir des déclarations prospectives. Ces déclarations portent sur des événements ou résultats futurs et sont fondées sur les attentes et convictions de la direction relativement à des faits à venir, dont l'état de la conjoncture commerciale et économique, ainsi que la croissance, les résultats d'exploitation, la performance et les occasions et perspectives commerciales de Fiera Capital. Ces déclarations prospectives sont l'expression des attentes actuelles de la direction établies à partir de l'information dont celle-ci dispose. Elles se reconnaissent notamment à l'emploi de termes comme « pourrait », « va », « devrait », « s'attend », « planifie », « prévoit », « croit », « estime », « prédit », « a le potentiel », « poursuit », « vise », « a l'intention de », ou la forme négative ou d'autres variantes de ces expressions.

De par leur nature, les déclarations prospectives comportent des risques et incertitudes, tant généraux que particuliers, et un certain nombre de facteurs qui pourraient faire en sorte que les événements et résultats réels diffèrent sensiblement, à terme, des résultats qui y sont avancés. Au moment d'évaluer ces déclarations, les lecteurs sont invités à considérer tout particulièrement les divers facteurs pouvant faire en sorte que les résultats réels se démarquent substantiellement de ce qui y est énoncé.

Ces facteurs comprennent, notamment, la conjoncture économique en général et les conditions du marché en particulier, la nature du secteur des services financiers et les risques et incertitudes évoqués régulièrement dans les états financiers consolidés intermédiaires résumés et annuels de Fiera Capital, ainsi que dans son dernier rapport annuel et dans sa plus récente notice annuelle, que l'on peut trouver sur le site www.sedar.com. Ces déclarations prospectives sont faites en date des présentes, et Fiera Capital n'a pas l'intention de les actualiser ni de les réviser à la lumière de faits ou circonstances nouveaux.

À propos de Corporation Fiera Capital

Fiera Capital est une société de gestion de placement indépendante de premier plan dont les actifs sous gestion se chiffraient à plus de 122 milliards de dollars canadiens au 31 mars 2017. La société dessert les marchés institutionnels, de gestion privée et de conseillers aux investisseurs et offre des solutions de gestion de fonds intégrée à service complet au sein de catégories d'actifs traditionnels et non traditionnels. Les clients et leurs portefeuilles peuvent tirer profit de l'expertise approfondie de Fiera Capital, de son offre diversifiée de produits et de son service à la clientèle exceptionnel. Les titres de Fiera Capital sont négociés sous le symbole boursier FSZ à la Bourse de Toronto. www.fieracapital.com

Aux États-Unis, les services de gestion d'actifs de la Société sont fournis par ses filiales américaines, Bel Air Investment Advisors LLC et Fiera Capital Inc., qui sont des conseillers en placement enregistrés auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis (la « SEC »). De plus, Charlemagne Capital (UK) Limited et Charlemagne Capital (IOM) Limited sont inscrites en qualité de conseiller en placement auprès de la SEC. Les activités de Charlemagne Capital (UK) Limited sont autorisées et réglementées par la Financial Conduct Authority au Royaume-Uni, et Charlemagne Capital (IOM) Limited est titulaire d'une licence délivrée par la Isle of Man Financial Services Authority. Il n'est pas nécessaire d'avoir un certain niveau de compétence ou de formation pour s'enregistrer à la SEC. Vous trouverez des renseignements supplémentaires sur la société ainsi que sa notice annuelle sur le site de SEDAR à www.sedar.com.

