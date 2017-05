Dans le contexte actuel, les marchés des titres à revenu fixe sont tout sauf « fixes »







~Le nouveau Fonds Fidelity Obligations multisectorielles aide à s'adapter à l'évolution des marchés des titres à revenu fixe~

TORONTO, le 10 mai 2017 /CNW/ - Fidelity Investments Canada s.r.i., l'une des plus importantes sociétés de placement au Canada, a annoncé aujourd'hui le lancement du Fonds Fidelity Obligations multisectorielles, géré par les gestionnaires de portefeuille Jeff Moore et Michael Plage et appuyé par le réseau mondial de recherche de Fidelity.

Étant donné la faiblesse des rendements des obligations gouvernementales et les perspectives de taux d'intérêt plus élevés et plus volatils, les investisseurs canadiens sont à la recherche d'une stratégie à revenu fixe flexible qui cible de multiples sources de rendement tout en cherchant à atténuer le risque de perte en cas de repli. Le Fonds Fidelity Obligations multisectorielles est une solution à revenu fixe qui aide à répondre à ce besoin des investisseurs. De par sa souplesse, le Fonds permet aux gestionnaires de portefeuille chevronnés de Fidelity d'investir dans un éventail de secteurs à revenu fixe, notamment les obligations d'État, les obligations de sociétés, les obligations à rendement élevé et les titres de créance à taux variable. Le Fonds Fidelity Obligations multisectorielles dispose des outils nécessaires pour composer avec les conditions actuelles changeantes sur les marchés des titres à revenu fixe.

« Comme nous le constatons chaque jour, les marchés des titres à revenu fixe d'aujourd'hui sont tout sauf fixes. Les investisseurs canadiens sont à la recherche de solutions de placement assorties d'un potentiel de production de rendement et de revenu attrayants », a affirmé Rob Strickland, président de Fidelity Investments Canada s.r.i. « Nous sommes heureux d'annoncer le lancement du Fonds Fidelity Obligations multisectorielles, qui tire parti de l'expérience de gestionnaires de portefeuille et de plus de 800 spécialistes en recherche sur les placements à l'échelle mondiale pour aider à s'adapter à l'évolution des marchés des titres à revenu fixe ».

Fonds Fidelity Obligations multisectorielles

Le Fonds Fidelity Obligations multisectorielles est une stratégie à revenu fixe offrant les avantages suivants :

Souplesse en matière de placement : Ayant accès à l'ensemble des occasions qu'offrent les secteurs à revenu fixe, le Fonds cherche à procurer un revenu constant de pair avec un potentiel de gains en capital en investissant principalement dans des émetteurs américains et du monde entier. Pour ce faire, les gestionnaires de portefeuille ont recours à une sélection ascendante des titres ainsi qu'aux compétences de Fidelity en matière de répartition de l'actif selon une approche descendante.

Gestion tactique : Les gestionnaires de portefeuille peuvent employer une multitude d'outils tactiques pour dégager des rendements, y compris la répartition de l'actif, la rotation des secteurs, la sélection des titres, le positionnement sur la courbe de rendement et l'exposition aux devises.

Atténuation du risque : Le Fonds adopte une démarche de placement rigoureuse qui vise à procurer de solides rendements ajustés au risque, tout en atténuant un éventail de risques inhérents aux titres à revenu fixe, notamment les risques associés au taux d'intérêt, à l'inflation et au crédit.



Accès au savoir-faire et aux ressources de Fidelity en matière de gestion de portefeuille de titres à revenu fixe : Appuyés par un actif géré de plus de 879 milliards de dollars américains* en titres à revenu fixe à l'échelle mondiale et par le réseau mondial de recherche de Fidelity couvrant l'ensemble des catégories d'actifs, les gestionnaires de portefeuille sont en mesure de prendre des décisions de placement éclairées afin de favoriser les rendements du portefeuille. Les ressources de Fidelity procurent à nos équipes de placement des connaissances approfondies en dressant un portrait complet des émetteurs et des titres dans lesquels elles investissent.

Pour les investisseurs qui souhaitent atténuer leur exposition à la volatilité des devises, le Fonds Fidelity Obligations multisectorielles - Devises neutres a également été lancé aujourd'hui. Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez le site www.fidelity.ca.

Jeff Moore, gestionnaire de portefeuille

Jeff Moore est gestionnaire de portefeuille auprès de Fidelity Investments. Il est cogestionnaire de portefeuille du Fonds Fidelity Obligations mondiales et gère les portefeuilles de titres à revenu fixe des Fonds Fidelity Répartition mondiale, Fidelity Dividendes mondiaux, Fidelity Revenu mensuel mondial, Fidelity Étoile du NordMD - Équilibre et Fidelity Revenu mensuel américain. M. Moore est également à la barre de divers portefeuilles de titres à revenu fixe des stratégies de base, de base Plus et obligataire tactique destinées aux investisseurs américains.

M. Moore s'est joint à Fidelity en 1995 à titre d'analyste et a commencé à gérer des portefeuilles en 2000. Il a également été analyste des titres à revenu fixe de plusieurs secteurs, notamment les titres d'emprunt souverains, l'énergie, les FPI, les services financiers et le Canada.

Avant de se joindre à la société, M. Moore était analyste de crédit auprès du Dominion Bond Rating Service où il suivait les titres provinciaux, municipaux et fédéraux du gouvernement canadien. De 1990 à 1994, il a été analyste financier au sein des groupes d'analyse des marchés financiers et de développement économique du ministère des Finances du gouvernement canadien. Il travaille au sein de l'industrie depuis 1990.

M. Moore a obtenu une M.A. en économie de l'Université de Waterloo et un B.A. avec distinction en économie de l'Université Western Ontario. Il détient le titre d'analyste financier agréé (CFA).

Michael Plage, gestionnaire de portefeuille

Michael Plage est gestionnaire de portefeuille auprès de Fidelity Investments. À ce titre, il cogère le Fonds Fidelity Obligations multisectorielles et le sous-portefeuille de titres à revenu fixe du Fonds Fidelity Étoile du NordMD - Équilibre pour les investisseurs canadiens. Il est également à la barre de divers portefeuilles de titres à revenu fixe des stratégies de base, de base Plus et obligataire tactique destinées aux investisseurs américains.

Avant d'assumer ses responsabilités actuelles, M. Plage gérait les portefeuilles de titres à revenu fixe offerts aux clients institutionnels et aux particuliers pour les stratégies de crédit, y compris les titres à rendement élevé. Auparavant, il a occupé le poste de négociateur de titres à revenu fixe, de 2005 à 2009. Avant de se joindre à Fidelity en 2005, M. Plage était négociateur auprès de Travelers Insurance (Citigroup), de 1997 à 2005. Il oeuvre dans le domaine des placements depuis 1997.

M. Plage a obtenu un B. Sc. en gestion de l'Université de la Caroline du Sud et une M.B.A. en finance de l'Université du Connecticut. Il détient également le titre d'analyste financier agréé (CFA).

Fidelity Investments Canada

Fidelity Investments Canada s.r.i. fait partie d'un groupe plus vaste de sociétés collectivement appelées « Fidelity Investments », l'un des plus importants fournisseurs de services financiers au monde. Fidelity Investments Canada s.r.i. gère une somme totale de 133 milliards de dollars sous forme de fonds communs de placement et d'actifs institutionnels. En date du 31 mars 2017, ce montant englobe un actif de 23 milliards de dollars pour des clients institutionnels, y compris des régimes de retraite à prestations déterminées publics et privés, des fonds de dotation, des fondations, ainsi que d'autres actifs de sociétés pour le compte de clients provenant de toutes les régions du Canada.

Fidelity Investments Canada s.r.i. propose aux investisseurs canadiens une gamme complète de fonds communs de placement regroupant des titres canadiens, internationaux et axés sur le revenu, de même que des solutions de répartition de l'actif, des solutions gérées et le programme destiné aux clients fortunés désigné Programme de placement privé de Fidelity. Les Fonds Fidelity sont offerts par l'intermédiaire de divers réseaux de distribution tels que les planificateurs financiers, les courtiers en placements, les banques et les sociétés d'assurance.

Renseignements importants :

*Au 31 décembre 2016. L'actif présenté pour Fidelity Investments inclut l'actif géré par Fidelity Institutional Asset Management (FIAM).

Veuillez lire le prospectus d'un fonds et consulter votre conseiller en placements avant d'investir. Les fonds communs de placement ne sont pas garantis; leur valeur est appelée à fluctuer fréquemment et le rendement passé pourrait ou non être reproduit. Les investisseurs paieront des frais de gestion et des charges et pourraient devoir verser des commissions ou des commissions de suivi; de plus, ils pourraient réaliser un profit ou subir une perte.

