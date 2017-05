Étapes à suivre pour améliorer l'accès à des soins palliatifs de qualité







OTTAWA, le 10 mai 2017 /CNW/ - Le Canada doit offrir des soins palliatifs intégrés et exhaustifs, comprenant des soins à domicile, en milieu communautaire ainsi que dans les établissements de soins longue durée. Après avoir analysé et évalué l'initiative L'importance des soins palliatifs de sondage, le Conference Board du Canada propose les prochaines étapes à envisager et les mesures à prendre à cet égard.

«?Des changements doivent être apportés aux systèmes de santé du Canada pour répondre aux actuels besoins des Canadiens?en matière de soins palliatifs », affirme Louis Thériault, vice-président, Stratégie industrielle et politiques publiques au Conference Board du Canada. « Les soins palliatifs et de fin de vie évoluent au Canada, ce qui a des répercussions sur les soins offerts à domicile, en milieu communautaire et dans les centres de soins de longue durée?».



Faits saillants

Plus de Canadiens choisissent de mourir en dehors d'un cadre hospitalier que par le passé, ce qui a des répercussions sur les soins dispensés à domicile, en milieu communautaire et dans les établissements de soins de longue durée.

Les gouvernements et les autres intervenants doivent développer les capacités du personnel en fonction de la demande future de services de soins palliatifs et de fin de vie.

Une collaboration constante et un échange continu entre les gouvernements et les autres intervenants sont nécessaires pour franchir les prochaines étapes visant à permettre aux Canadiens d'accéder rapidement à des soins palliatifs de qualité.

Dans le cadre de la Semaine nationale des soins palliatifs, le Conference Board du Canada publie un rapport qui synthétise les énoncés de la déclaration pancanadienne de consensus formulée dans le cadre de l'initiative L'importance des soins palliatifs. Cette initiative propose 20 recommandations sur la façon dont le Canada peut améliorer l'accès aux soins palliatifs de qualité et décrit les étapes à suivre pour passer des recommandations à l'action.



Ces recommandations comprennent notamment :

Tirer parti des possibilités en matière de soins communautaires et à domicile : De nombreuses études confirment l'existence d'une forte demande de soins palliatifs à domicile. Le Canada doit renforcer dès maintenant ses capacités en matière de soins palliatifs et de fin de vie à domicile, en milieu communautaire et dans les centres de soins de longue durée.





De nombreuses études confirment l'existence d'une forte demande de soins palliatifs à domicile. doit renforcer dès maintenant ses capacités en matière de soins palliatifs et de fin de vie à domicile, en milieu communautaire et dans les centres de soins de longue durée. La planification de la main-d'oeuvre est essentielle : Les gouvernements et les autres intervenants doivent développer les capacités des effectifs en fonction de la demande future de services de soins palliatifs et de fin de vie.





: Les gouvernements et les autres intervenants doivent développer les capacités des effectifs en fonction de la demande future de services de soins palliatifs et de fin de vie. Maintenir la mobilisation des patients et le public : Les patients canadiens et le public font partie intégrante de la planification des changements dans les soins de santé et des améliorations aux soins palliatifs. Comme les aidants naturels sont les principaux fournisseurs de soins palliatifs à domicile et en milieu communautaire, leur contribution est essentielle. Les Canadiens devraient participer activement à la planification et à la mise en oeuvre des changements nécessaires, ainsi qu'à leur évaluation.





: Les patients canadiens et le public font partie intégrante de la planification des changements dans les soins de santé et des améliorations aux soins palliatifs. Comme les aidants naturels sont les principaux fournisseurs de soins palliatifs à domicile et en milieu communautaire, leur contribution est essentielle. Les Canadiens devraient participer activement à la planification et à la mise en oeuvre des changements nécessaires, ainsi qu'à leur évaluation. Favoriser une meilleure compréhension des besoins et des attentes : Les soins palliatifs et de fin de vie évoluent, peut-être encore plus vite qu'auparavant.



Il faut rassembler davantage de données probantes et de connaissances sur les besoins et les attentes des Canadiens en matière de soins palliatifs et de fin de vie.





: Les soins palliatifs et de fin de vie évoluent, peut-être encore plus vite qu'auparavant. Il faut rassembler davantage de données probantes et de connaissances sur les besoins et les attentes des Canadiens en matière de soins palliatifs et de fin de vie. Adopter une approche stratégique : On peut recenser partout au Canada des exemples de soins palliatifs innovants et de centres ou d'unités de soins palliatifs de qualité; cependant, bon nombre d'entre eux se sont développés naturellement sous le leadership et avec les ressources existant à l'échelle locale. Leur accès est donc variable dans les différentes régions du pays, certaines populations étant nettement négligées à ce chapitre. L'élaboration d'un cadre et de plans stratégiques pourrait régler certains problèmes liés à la qualité et à l'accès.

Un soutien financier a été apporté par Santé Canada et Covenant Health dans le cadre de l'élaboration et la publication du rapport intitulé Palliative Care Matters: Fostering Change in Canadian Health (résumé en français sous le titre L'importance des soins palliatifs : encourager une évolution des soins de santé canadiens). Les points de vue exprimés dans ce rapport ne reflètent pas nécessairement ceux de Santé Canada ou Covenant Health.



Carole Stonebridge, chercheuse principale au groupe Politiques et économie de la santé du Conference Board, et le Dr Konrad Fassbender, directeur scientifique au Palliative Institute, Covenant Health, présenteront les conclusions détaillées du rapport lors d'un webinaire en direct qui se tiendra le 31 mai 2017 à 15 h HAE. Joignez-vous à eux!

Suivez le Conference Board du Canada sur Twitter.

Pour les personnes intéressées par des entrevues de qualité professionnelle pour leur station, leur réseau ou leur site Internet, le Conference Board du Canada est maintenant équipé d'un studio qui permet des entrevues en duplex (frais de ligne facturés). Nous pouvons aussi vous envoyer sur demande des séquences préenregistrées.



Si vous souhaitez que votre nom soit retiré de notre liste d'envoi, veuillez adresser un courriel à corpcomm@conferenceboard.ca.

SOURCE Le Conference Board du Canada

Communiqué envoyé le 10 mai 2017 à 08:00 et diffusé par :