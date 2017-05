La disponibilité générale de .ART débute le 10 mai







Aujourd'hui, .ART, le domaine Web exclusif au monde de l'art, lancé le 7 décembre 2016, entre dans sa phase de disponibilité générale.

À la suite de l'enregistrement des utilisateurs précoces reconnus et d'un ensemble divers de propriétaires de marques internationales, il a été constaté une très forte augmentation des inscriptions .ART lors de sa période d'accès préférentiel, soit un total d'environ 2 500 enregistrements. Il existe plus de 300 sites en direct avec .ART, nombre d'entre eux étant d'authentiques créations artistiques.

Des institutions, des particuliers et des marques réputés de divers domaines, dont l'art, le luxe, le divertissement, la haute technologie et le monde de l'entreprise, ont rejoint .ART. Parmi eux, citons la TATE, le Louvre, le Centre Georges Pompidou, le LACMA, le Musée MAXXI, Sotheby's, Hauser et Wirth, l'Institut d'art contemporain, le Marina Abramovi? Institute, la Fondation Beyeler, Beyoncé, Banksy, Shantell Martin, la Société des droits des artistes, équipeLab, la Fondation Cartier, Rolex, BMW, Apple, Google, Whatsapp, AXA, Bank of America Merrill Lynch, pour n'en nommer que quelques-uns.

.ART propose actuellement deux types de noms. Le premier concerne les identités personnelles - les noms de particuliers ou d'organisations, vendus au prix standard. Le deuxième type est l'inventaire des 3,5 millions de mots et de combinaisons de mots .ART. Ils sont évalués de gré à gré par un algorithme mathématique de mégadonnées qui aide à estimer de façon plus précise ce qu'un utilisateur est prêt à payer pour un bon nom de domaine, plutôt que ce que les cyber-squatters pourraient payer pour ce dernier. .ART ne prévoit pas de vendre l'inventaire complet ; la volonté est de le valoriser de façon adéquate.

Soixante-quinze pour cent des inscriptions jusqu'à présent sont des identités personnelles, la plupart ayant été vendues au prix standard. Au niveau de la disponibilité générale, le prix de départ standard conseillé sera de 15 USD. Environ 90 % de l'inventaire .ART se situera entre 50 et 300 USD.

Ulvi Kasimov, le fondateur et investisseur des fonds de capital risque de .ART, a déclaré : « La plupart des inscriptions proviennent de personnes et d'institutions réelles instaurant une présence active sur .ART. Nous savons que les parents achètent des noms .ART pour leurs enfants, pour qu'ils puissent développer leur identité créative dès le plus jeune âge. La disponibilité des noms personnels sera encore plus importante au niveau de la disponibilité générale. La façon dont on se présente constitue une part essentielle de la communication. .ART aide toutes les personnes créatives à identifier, exprimer, être trouvée et établir une connexion, le tout dans un écosystème en ligne. »

La disponibilité générale de .ART débute le 10 mai, à 15 heures, heure d'été britannique.

.ART est un nouveau domaine de premier niveau créé pour la communauté internationale de l'art et de la culture. .ART a été lancé en décembre 2016 par Ulvi Kasimov, un investisseur en capital risque dont la société, UKCI (UK Creative Ideas Limited) est devenue l'opérateur de .ART en vertu d'un accord exclusif avec l'ICANN, l'organisme de réglementation de l'Internet.

Pour de plus amples informations, veuillez consulter le site http://www.art.art.

Contact médias : Aleksandra Artamonovskaja, aa@art.art

