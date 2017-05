Les Teamsters en action pour venir en aide aux sinistrés des inondations







LAVAL, QC, le 10 mai 2017 /CNW Telbec/ - Teamsters Canada remettra 30?000 $ à la Croix-Rouge afin de venir en aide aux sinistrés qui sont touchés par les inondations historiques au Québec et en Ontario.

Des Teamsters sont à pied d'oeuvre partout au Québec et en Ontario afin de venir en aide aux sinistrés. Par exemple, des camionneurs font l'impossible pour livrer des denrées dans les supermarchés afin que la population des régions sinistrées ne manque pas de nourriture. Des cols bleus syndiqués Teamsters sont également à pied d'oeuvre dans plusieurs villes, comme Pontiac, pour limiter les dégâts. D'autres membres de plusieurs sections locales se sont également portés volontaires pour aider dans leurs communautés respectives.

Tout comme pour les feux de forêts à Fort McMurray et les inondations à Calgary, les Teamsters répondent « présents! » et démontrent leur solidarité.

Malgré les efforts des secouristes, cette catastrophe naturelle aura des impacts considérables sur des centaines, voire des milliers de familles. Celles-ci auront besoin d'une aide financière en attendant de pouvoir réintégrer leurs demeures.

« J'invite tous les Canadiennes et Canadiens, particulièrement les membres du syndicat des Teamsters, a contribuer généreusement à la Croix-Rouge, a convié François Laporte, le président de Teamsters Canada. Notre longue tradition de solidarité et de soutien des gens touchés par des catastrophes naturelles se poursuit. Ces sinistrés ont besoin de nous puisque dans certains cas ils ont tout perdu. »

Le public et les membres Teamsters peuvent cliquer ici pour faire un don à la Croix-Rouge : http://www.croixrouge.ca/a-propos-de-nous/histoires-de-la-croix-rouge/2017/la-croix-rouge-assiste-les-collectivites-touchees-par-les-inondations-au-quebec-et-au-canada

L'état de la situation

Au moment d'écrire ces lignes, des milliers de personnes ont dû être évacués et des milliers de résidences sont inondées. Au Québec, 171 municipalités sont touchées et 486 routes inondées. L'état d'urgence a été décrété dans cinq villes, notamment à Montréal. À Gatineau, 443 immeubles ont été évacués et 794 personnes ont été évacuées. Près de 1650 militaires sont intervenus afin de venir en aide à la protection civile et aux forces policières.

En Ontario, des centaines de maisons sont inondées dans la région d'Ottawa. De fait, des centaines de milliers de sacs de sable sont distribués dans l'Est de la province afin d'endiguer les flots et ainsi de sauver des habitations. À Toronto, on rapporte que 200 maisons sont touchées par le sinistre.

Au Nouveau-Brunswick et en Colombie-Britannique, la situation est inquiétante, quoique moins critique qu'au Québec et en Ontario.

Les Teamsters représentent les intérêts de 125?000 membres au Canada dans tous les secteurs d'activité. La Fraternité internationale des Teamsters, à laquelle Teamsters Canada est affilié, compte 1,4 million de membres en Amérique du Nord.

