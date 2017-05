Cambium Networks étend sa stratégie « Connecter tout ce qui ne l'est pas » en Europe de l'Est







Cambium Networks, fournisseur mondial de premier plan de solutions de mise en réseau sans fil à haut débit, a annoncé aujourd'hui que la société prévoyait d'étendre sa stratégie « Connecting the Unconnected » (Connecter tout ce qui ne l'est pas), sous la direction d'Alessio Murroni, son directeur des ventes sénior pour l'Europe récemment nommé.

Des milliers de réseaux existants ont déjà adopté les solutions de premier ordre point-à-point, point-à-multipoint, d'IDO industriels, Wi-Fi et de système de gestion de Cambium, et la nomination de Murroni vise à renforcer la présence de la société sur le marché.

« Je suis ravi d'étendre mon domaine de responsabilité au-delà des territoires de l'Europe de l'Ouest, au sein de l'Europe de l'Est », a déclaré M. Murroni. « Chez Cambium Networks, nous étendons et actualisons en permanence notre portefeuille, créant ainsi des opportunités de jouer des rôles majeurs sur plusieurs marchés verticaux européens. Mes premiers objectifs en commençant à ce nouveau poste sont de trouver la bonne recette et de développer les activités existantes. »

Son expansion en Europe de l'Est intervient au moment idéal pour Cambium Networks puisque la société s'apprête à lancer son portefeuille WLAN d'entreprise amélioré : cnPilot, sa solution de connectivité Wi-Fi intérieure et extérieure. Sa gamme de solutions comprend également cnReach, le portefeuille de produits à bande étroite de Cambium Networks destiné à l'Internet des objets industriels (ODII), avec des applications spécifiques dans le système de contrôle et d'acquisition de données (SCADA) pour les marchés de l'eau, du pétrole et du gaz, ainsi que des services d'utilité publique. Ces deux solutions s'appuient sur le solide réseau de Cambium Networks à raccordement point-à-point et à distribution point-à-multipoint, combinant une proposition de valeur unique à la fois pour les revendeurs à valeur ajoutée (RVA) et les prestataires de services sur le marché de l'accès sans fil fixe.

M. Murroni a déjà contribué à la fondation d'une communauté de partenaires Cambium florissante en Europe de l'Ouest et compte l'étendre à travers le reste de la région. Le programme de partenaires connectés de Cambium, qui soutient les partenaires de Cambium avec leurs solutions Cambium, s'est récemment vu attribuer une note de cinq étoiles par CRN, une marque de The Channel Company, qui récompense les meilleurs programmes de The Channel.

Pour tout complément d'information, veuillez consulter le site : http://www.cambiumnetworks.com.

À propos de Cambium Networks :

Cambium Networks est un fournisseur mondial de premier plan de solutions sans fil éprouvées permettant de connecter tout ce qui ne l'est pas : les personnes, les lieux, les choses. Avec son large portefeuille de plateformes sécurisées, fiables et extensibles à haut débit et bande étroite sans fil, Cambium Networks met à la portée de tous les prestataires de services et des opérateurs de réseaux, qu'ils soient industriels, d'entreprise ou administratifs, la possibilité de construire une connectivité à prix abordable, fiable et très performante. La société dispose actuellement de plus de six millions de radios déployées sur des milliers de réseaux exigeants dans plus de 150 pays. Cambium Networks, dont le siège se trouve dans la banlieue de Chicago et qui a des centres R&D aux USA, au Royaume-Uni et en Inde, assure ses ventes par l'intermédiaire d'un grand nombre de distributeurs mondiaux de confiance.

