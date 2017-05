/R E P R I S E -- Avis aux médias - Assemblée générale annuelle des actionnaires de Cascades « Transformer la matière. Créer la valeur. »/







KINGSEY FALLS, QC, le 26 avril 2017 /CNW Telbec/ - Cascades inc. vous convie à son assemblée générale annuelle des actionnaires, qui se tiendra le mercredi 10 mai 2017, à 10 h, au Musée d'art contemporain de Montréal situé au 185, rue Ste-Catherine Ouest, à Montréal (Québec).

Lors de cette assemblée, les dirigeants de Cascades vous présenteront les réalisations et les faits saillants de l'exercice 2016, les résultats du premier trimestre 2017, ainsi qu'une mise à jour du plan stratégique de l'entreprise.

L'assemblée sera suivie d'une rencontre de presse.

Quoi? Assemblée générale annuelle des actionnaires de Cascades inc.



Quand? Le mercredi 10 mai 2017, à 10 h



Où? Musée d'art contemporain de Montréal

185, rue Ste-Catherine Ouest

Montréal (Québec) H2X 3X5



Webdiffusion

L'assemblée générale annuelle sera également diffusée en direct sur le Web dès 10 h. Pour suivre l'évènement, rendez-vous à l'adresse www.cascades.com/investisseurs et suivez les instructions.

À propos de Cascades

Fondée en 1964, Cascades oeuvre dans les domaines de la fabrication, de la transformation et de la commercialisation de produits d'emballage et de papiers composés principalement de fibres recyclées. Cascades compte 11 000 femmes et hommes travaillant dans près de 90 unités d'exploitation situées en Amérique du Nord et en Europe. Sa philosophie de gestion, son expérience d'un demi-siècle dans le recyclage, ses efforts soutenus en recherche et développement sont autant de forces qui lui permettent de créer des produits novateurs pour ses clients. Les actions de Cascades se négocient à la Bourse de Toronto sous le symbole CAS.

