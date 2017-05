Cinq banques canadiennes versent conjointement 500 000 $ à la Croix-Rouge canadienne pour soutenir les collectivités et les personnes touchées par les inondations







TORONTO, le 10 mai 2017 /CNW/ - BMO Groupe financier, CIBC, la Banque Royale du Canada, la Banque Scotia et le Groupe Banque TD font un don de 500 000 $ à la Croix-Rouge canadienne pour venir en aide aux victimes des inondations dévastatrices survenues au Québec, en Ontario, en Colombie-Britannique et au Nouveau-Brunswick.

Conrad Sauvé, président et chef de la direction de la Croix-Rouge canadienne, a souligné que les bénévoles locaux de la Croix-Rouge sont passés à l'action dans les collectivités partout au pays. « Notre équipe est sur le terrain afin d'offrir des services de soutien d'urgence, qui comprennent les abris et l'hébergement, ainsi que les renseignements et les premiers soins, au besoin », a déclaré M. Sauvé. « Le soutien des banques et de tous les Canadiens nous permet d'aider des individus, des familles et des collectivités entières à se remettre des inondations et de leurs conséquences désastreuses. »

Les dons à la Croix-Rouge canadienne en appui au Fonds de secours pour les inondations printanières 2017 seront acceptés dans les cinq grandes banques à compter du 11 mai. Pour soutenir directement la population touchée au Québec, les dons doivent être faits au nom du Fonds de secours pour les inondations printanières 2017 - Québec.

Les banques sont déterminées à aider les personnes touchées par les inondations. Dans ces circonstances, nous sommes conscients que certains clients auront des besoins particuliers et nous travaillerons avec eux pour les aider à traverser cette période difficile. Les clients sont invités à communiquer avec leur banque pour obtenir de plus amples renseignements sur les programmes d'aide financière offerts.

