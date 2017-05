L'Allée des bouquinistes de la Grande Bibliothèque accueille les amateurs du 19 mai au 8 octobre







MONTRÉAL, le 10 mai 2017 /CNW Telbec/ - Forte du succès des dernières années, Bibliothèque et Archives nationales du Québec (BAnQ) rouvrira dès le vendredi 19 mai son Allée des bouquinistes.

Située dans l'avenue Savoie, le long de la façade ouest de la Grande Bibliothèque, l'Allée des bouquinistes est devenue en neuf ans un lieu incontournable pour les bibliophiles comme pour ceux qui aiment bouquiner en plein air dans une atmosphère urbaine unique.

Du 19 mai au 8 octobre, tous les vendredis et samedis de 12 h à 22 h et le dimanche de 12 h à 18 h, les curieux, les bibliophiles et les collectionneurs pourront dénicher dans l'Allée une variété de documents d'occasion rares et anciens (livres, cartes postales, affiches, gravures, etc.) en français, en anglais et dans plusieurs autres langues.

Les quatre bouquinistes de l'été seront Mathieu Bertrand (librairie Bonheur d'occasion), René Phaneuf (librairie Chez Libro17), Francisco Uribe (Librairie multilingue) et Yann Vernay, libraire.

Plus grande institution culturelle du Québec par sa fréquentation et la diversité de ses missions, pilier essentiel de la société du savoir, Bibliothèque et Archives nationales du Québec (BAnQ) a pour mandat d'offrir un accès démocratique à la culture et à la connaissance. Elle rassemble, conserve et diffuse le patrimoine documentaire québécois ou relatif au Québec. Elle offre aussi les services d'une bibliothèque publique d'envergure. BAnQ déploie ses activités dans 12 édifices ouverts à tous : la Grande Bibliothèque, BAnQ Vieux-Montréal et BAnQ Rosemont-La Petite-Patrie à Montréal, BAnQ Gaspé, BAnQ Gatineau, BAnQ Québec, BAnQ Rimouski, BAnQ Rouyn-Noranda, BAnQ Saguenay, BAnQ Sept-Îles, BAnQ Sherbrooke et BAnQ Trois-Rivières. En janvier 2016, BAnQ recevait du ministère de la Culture et des Communications du Québec et de la Ville de Montréal le mandat de faire revivre la bibliothèque Saint-Sulpice, située à Montréal.

