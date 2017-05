Investissements PSP accélère sa croissance internationale avec le lancement d'un nouveau centre européen à Londres







LONDRES et MONTRÉAL, le 10 mai 2017 /CNW Telbec/ - L'Office d'investissement des régimes de pensions du secteur public (« Investissements PSP »), l'un des plus importants gestionnaires de fonds pour des caisses de retraite au Canada, a réitéré aujourd'hui son engagement continu envers l'Europe, en lançant son nouveau centre européen. Situé à Londres, ce nouveau bureau consolide la position d'Investissements PSP à titre de gestionnaire de fonds de classe mondiale, dont le positionnement unique lui permet de saisir les bonnes occasions de placement.

Exposition européenne accrue pour les classes d'actifs

L'équipe locale, en pleine croissance, se concentre sur les placements à long terme de qualité supérieure, principalement en placements privés, en titres de créances privés, en infrastructures ainsi qu'en immobilier. Cette équipe bénéficie d'une connaissance fine et approfondie de ces secteurs d'investissement. Un accès au capital de long terme, combiné au précieux discernement et aux connaissances financières des partenaires et des équipes de gestion, permettront la création de plateformes stratégiques de placements ciblés dans des industries spécifiques à l'échelle de l'Europe. Au cours de la dernière année seulement, l'équipe a effectué d'importantes acquisitions qui s'inscrivent dans son mandat d'accroître l'exposition d'Investissements PSP au marché européen.

« La vision d'Investissements PSP consiste à être un investisseur institutionnel mondial de premier plan qui atteint son objectif de risque-rendement grâce à une approche de portefeuille global, a affirmé André Bourbonnais, président et chef de la direction d'Investissements PSP. La création d'un centre névralgique européen est pour nous une étape clé qui démontre notre confiance et notre engagement envers la région. »

Investissements PSP a effectué plusieurs placements fructueux en Europe, notamment dans Cerba HealthCare, un chef de file européen en laboratoires de pathologie clinique (placements privés); une coentreprise avec Aviva qui comprend 12 immeubles de bureaux au centre de Londres (placements immobiliers); et AviAlliance, une filiale en propriété exclusive d'Investissements PSP et l'une des plateformes d'aéroports industriels privés de premier plan au monde (infrastructures).

En concordance avec sa stratégie de placement, Investissements PSP a établi des partenariats avec de nombreuses organisations de premier rang de la région, comme Partners Group, SEGRO European Logistics Partnership, BC Partners, Permira et CVC Capital Partners. Le centre européen permettra à Investissements PSP de saisir davantage d'occasions de placement dans la région et de poursuivre l'expansion de son réseau de partenariats stratégiques.

À ce jour, l'équipe locale compte 28 professionnels qui travaillent dans le nouveau centre dont les bureaux sont situés au 10 Bresenden Place, dans le quartier Victoria, dans un immeuble nouvellement construit et principalement détenu par Investissements PSP.

À propos d'Investissements PSP

L'Office d'investissement des régimes de pensions du secteur public (Investissements PSP) est l'un des plus importants gestionnaires de fonds pour des caisses de retraite au Canada avec un actif net sous gestion de 125,8 milliards $ CA au 30 septembre 2016. Investissements PSP gère un portefeuille mondial diversifié composé de placements dans les marchés financiers publics, de placements privés et de placements immobiliers, en infrastructures, en ressources naturelles et en titres de créances privés. Créée en 1999, Investissements PSP investit les contributions nettes au titre des régimes de pensions de la fonction publique fédérale du Canada, des Forces armées canadiennes, de la Gendarmerie royale du Canada et de la Force de réserve. Le siège social d'Investissements PSP est situé à Ottawa, au Canada, et son bureau principal d'affaires est situé à Montréal. Elle compte également des bureaux à New York et à Londres, son centre européen. Pour en savoir plus, visitez www.investpsp.com, Twitter @InvestPSP ou LinkedIn.

À propos de l'équipe de direction européenne d'Investissements PSP

Simon Marc, directeur général, Placements privés, compte plus de 20 ans d'expérience dans le secteur. Il a travaillé pour d'importantes sociétés de capitaux privés à Paris et à Londres avant de se joindre à Investissements PSP en 2015.

Oliver Duff, directeur général, Placements en dette et titres de créances privés, compte plus de 20 ans d'expérience dans le financement à effet de levier. Au cours de sa carrière, il a noué de solides relations avec des syndicats financiers, des sociétés de capitaux privés et des fonds de crédit sur les marchés européens.

Patrick Charbonneau, directeur général, Placements en infrastructures, compte une expérience de plus de 15 ans dans le secteur des infrastructures. Avant de se joindre à l'équipe d'Investissements PSP en 2006, il a travaillé en services-conseils dans le domaine des infrastructures pour un cabinet comptable mondial.

Stéphane Jalbert, directeur général, Placements immobiliers, est responsable des activités de placement en immobilier au Royaume-Uni et en Europe. Arrivé chez Investissements PSP en 2009, il cumule plus de 20 ans d'expérience en gestion de placements immobiliers mondiaux.

