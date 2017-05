NAPEC inc. dévoile les résultats du premier trimestre de l'exercice 2017







DRUMMONDVILLE, QUÉBEC--(Marketwired - 10 mai 2017) - NAPEC inc. (« NAPEC » ou la « société ») (TSX:NPC) annonce aujourd'hui les résultats du premier trimestre clos le 31 mars 2017. Sauf avis contraire, tous les montants sont exprimés en dollars canadiens.

Faits saillants financiers Trois mois clos les 31 mars (en milliers de dollars, sauf le nombre d'actions et les données par action) 2017 2016 Produits des activités ordinaires 109 350 92 633 BAIIA1 8 823 6 565 Résultat net 594 (376 ) Par action - de base et dilué ($) 0,01 0,00 Nombre moyen pondéré d'actions en circulation (de base, en milliers) 103 923 79 866

(1) Cette mesure n'est pas conforme aux IFRS. Voir la rubrique « Mesure non conforme aux IFRS » ci-après pour obtenir un rapprochement.

« NAPEC a affiché une solide hausse de son volume d'affaires et de sa rentabilité au premier trimestre de 2017. La croissance des produits a été robuste aux États-Unis en raison de notre présence accrue dans le domaine des services liés aux réseaux de gaz naturel à la suite de l'acquisition de PCT Contracting LLC (« PCT »), le 30 novembre 2016, et d'une forte activité dans la plupart de nos principaux marchés. L'augmentation de la rentabilité témoigne également de notre stratégie visant à miser davantage sur les services à plus forte valeur ajoutée », a mentionné Pierre L. Gauthier, président et chef de la direction de NAPEC.

RÉSULTATS DU PREMIER TRIMESTRE

Les produits des activités ordinaires ont atteint 109,4 M$ au premier trimestre de 2017, en hausse de 18,0 % par rapport à 92,6 M$ un an plus tôt. L'augmentation reflète l'ajout des activités de construction, d'entretien et de réparation de réseaux d'alimentation en gaz naturel de PCT, lesquelles ont représenté des produits de 12,0 M$ au premier trimestre de 2017. De plus, les produits liés à des contrats de construction, d'entretien et de réparation de lignes de distribution d'électricité, ainsi qu'à des contrats provenant de projets d'électricité pour des clients industriels, commerciaux et institutionnels ont affiché une hausse. L'effet de conversion résultant des fluctuations de la valeur du dollar canadien a réduit la valeur des produits libellés en dollars américains du premier trimestre d'environ 3,6 M$ par rapport à la même période en 2016.

Le bénéfice avant intérêts, impôts et amortissements (« BAIIA ») du premier trimestre de 2017 s'est élevé à 8,8 M$, soit 8,1 % des produits, comparativement à 6,6 M$, ou 7,1 % des produits, au premier trimestre de 2016. L'augmentation en termes monétaires est principalement attribuable à la hausse du volume d'affaires, tandis que la hausse en pourcentage des produits reflète une diminution des frais de vente, généraux et d'administration en pourcentage des produits et une perte de change de 1,3 M$ au premier trimestre de 2016.

NAPEC a conclu le premier trimestre de 2017 avec un résultat net de 594 000 $, soit 0,01 $ par action de base et dilué, comparativement à (376 000 $), ou 0,00 $ par action de base et dilué, un an plus tôt.

Au 31 mars 2017, la valeur du carnet de commandes de NAPEC s'élevait à 563 M$, en hausse par rapport à 467 M$ au 31 mars 2016. La valeur au 31 mars 2017 inclut des contrats d'une valeur de près de 60,0 M$ dévoilés par voie de communiqué de presse le 12 avril 2017.

SITUATION FINANCIÈRE

Au 31 mars 2017, la dette à long terme, incluant la partie courante, se chiffrait à 94,1 M$, par rapport à 98,0 M$ trois mois plus tôt. La baisse reflète principalement un remboursement de dette à long terme de 4,0 M$ au cours du premier trimestre de 2017. Par conséquent, le ratio de la dette à long terme sur les capitaux propres se chiffrait à 0,77 au 31 mars 2017, en baisse par rapport à 0,80 trois mois plus tôt.

Au 31 mars 2017, le solde de trésorerie s'élevait à 13,0 M$ et une somme de 34,3 M$ était disponible relativement à la facilité de crédit renouvelable autorisée de 50,0 M$. Il est à noter qu'en marge du trimestre, soit en avril 2017, NAPEC a reçu un montant de 6,0 M$ à la suite du règlement d'un litige conclu en mars 2017.

PERSPECTIVES

« Les résultats du premier trimestre confirment la forte demande pour nos services dans la majorité de nos marchés. De plus, les produits liés à certaines activités, notamment les travaux dans le secteur gazier et les services de plateformes routières, sont généralement plus élevés lors des trimestres de la saison estivale. Compte tenu de ces facteurs et de l'acquisition de PCT, NAPEC demeure confiante d'enregistrer une croissance des produits pour l'exercice 2017. Nous poursuivons assidûment le processus d'intégration des entreprises acquises ces deux dernières années afin de favoriser les ventes croisées dans l'ensemble de notre réseau et d'accroître la portée de nos services à forte valeur ajoutée », a conclu monsieur Gauthier.

MESURE NON CONFORME AUX IFRS

Le BAIIA est une mesure qui n'a aucune définition normalisée selon les IFRS et est donc considéré comme une mesure non conforme aux IFRS. Par conséquent, cette mesure pourrait ne pas être comparable à des mesures similaires présentées par d'autres sociétés. Cette mesure est présentée et décrite dans le présent communiqué pour offrir des informations supplémentaires concernant les liquidités de la société et sa capacité à générer des fonds pour financer ses activités.

Le tableau ci-dessous permet de faire le rapprochement entre la version du BAIIA utilisée par la société et le résultat net de la période.

Rapprochement du BAIIA avec le résultat net Trois mois clos les 31 mars (en milliers de dollars) 2017 2016 Résultat net de la période 594 (376 ) Plus : Charges financières 1 603 1 375 Charge (recouvrement) d'impôt sur le résultat 565 (227 ) Dotation aux amortissements 6 061 5 793 BAIIA 8 823 6 565

ÉNONCÉS PROSPECTIFS

Notons que le présent document contient des énoncés prospectifs qui reflètent les attentes actuelles de la direction à l'égard d'événements futurs. Ces énoncés prospectifs dépendent d'un certain nombre de facteurs et comportent des risques et des incertitudes. Les résultats réels pourraient être différents de ce qui est prévu. La direction n'assume pas l'obligation de mettre à jour ou de réviser ces énoncés prospectifs à la suite de nouvelles informations ou d'événements futurs autre que celle requise par la loi.

SURVOL DE LA SOCIÉTÉ

NAPEC est une société qui opère dans le secteur de l'énergie. La société est un important fournisseur de services pour les marchés des services publics et de l'industrie lourde principalement au Québec, en Ontario et dans l'est des États-Unis. NAPEC et ses filiales construisent et entretiennent des réseaux de transport et de distribution d'électricité, des fermes de panneaux solaires, de même que des réseaux d'alimentation en gaz naturel. La société effectue aussi l'installation d'équipements lourds alimentés au gaz et à l'électricité pour des entreprises de services publics, des centrales électriques industrielles au gaz naturel et des usines pétrochimiques à travers l'Amérique du Nord. La société offre également des services de construction environnementale et de plateformes routières.

Pour de plus amples renseignements concernant NAPEC, il est possible de consulter la base de données de SEDAR (www.sedar.com) ainsi que le site internet de la société : www.napec.ca

