Une personne sans-abri sur cinq serait une femme

MONTRÉAL, QUÉBEC--(Marketwired - 10 mai 2017) - Alors que la fête des Mères approche et que plusieurs se demanderont à nouveau cette année comment remercier les mères formidables qui les entourent, Mission Bon Accueil propose une suggestion de cadeau qui mettra assurément un grand sourire dans le coeur de plusieurs mamans. Un bouquet de fleurs fait toujours plaisir, mais cette année, pourquoi ne pas offrir un cadeau qui fleurira longtemps en aidant les mamans du programme Coeur à soeur à partir du bon pied avec leur nouveau bébé? Faire un don à Mission Bon Accueil au nom d'une maman qui est proche de nous permet d'offrir des trousses de démarrage à des mamans et des enfants dans le besoin. Ces trousses comprennent des articles essentiels comme des couches, du lait et des vêtements de bébé que ces femmes n'ont souvent pas les moyens de se procurer.

Coeur à soeur : de la rue à l'employabilité

Bien qu'elles soient presque invisibles, on retrouve aujourd'hui environ 20 %1 de femmes parmi la population sans abri à Montréal. Ces femmes traversent différentes difficultés. Certaines d'entre elles ont des enfants ou sont enceintes. Afin de répondre à leurs besoins particuliers, Mission Bon Accueil a mis sur pied le programme Coeur à soeur pour aider les jeunes mères sans abri ou à risque de le devenir.

Depuis 2010, près de 600 jeunes mères ont participé au programme Coeur à soeur (plus de 100 nouveaux dossiers en 2016).

Coeur à soeur vient en aide aux femmes enceintes et aux jeunes mamans en situation précaire afin de combler leurs besoins de base, et ce, sans porter de jugement. Le programme offre une assistance sur le plan matériel, émotionnel et psychologique. Ces jeunes mères reçoivent des conseils et du matériel de première nécessité pour leurs nouveau-nés. Elles sont par la suite soutenues au niveau du développement personnel dans le cadre de rencontres individuelles et de groupe leur permettant de sortir de leur isolement afin de créer des liens positifs et significatifs entre elles. Cette approche leur permet aussi de développer des compétences parentales qui les aideront souvent à conserver ou reprendre la garde de leurs enfants.

«?Nous privilégions une approche qui vise l'atteinte de l'autonomie pour ces femmes, explique Sam Watts, président-directeur général de Mission Bon Accueil. C'est pourquoi plusieurs initiatives ont été mises en place afin d'offrir des expériences de travail concrètes. Ainsi, elles peuvent travailler bénévolement à la préparation des repas ou encore à la gestion de l'inventaire, le rangement et la distribution de matériel de bébé. Cette participation à la vie du groupe leur permet de sortir de leur routine, de changer d'environnement et de se sentir utiles. Suite à ce soutien, et en collaboration avec les partenaires de Mission Bon Accueil, plusieurs femmes ont pu développer leur estime de soi et ont été stimulées à chercher du travail ou à reprendre des études.?»

«?Le programme Coeur à soeur nous a beaucoup aidés, ma famille et moi, autant dans les moments de bonheur que de malheur, explique Sophie, 25 ans. Les intervenantes de Mission Bon Accueil m'ont assistée lors de la naissance de mes enfants et elles étaient même là lorsque j'ai traversé un deuil. C'est grâce à leur présence et à leur disponibilité que j'ai pu reprendre le dessus et je ne les remercierai jamais assez.?»

Visitez missionbonaccueil.com pour faire un don en ligne au nom d'une maman qui vous inspire et lui envoyer une carte électronique, ou appeler au 514 523-5288 pour faire un don par téléphone.

À propos de Mission Bon Accueil

Fondée en 1892, Mission Bon Accueil est aujourd'hui la principale porte d'entrée pour aider les Montréalais démunis. De nombreux programmes sont offerts pour appuyer les sans-abri, les jeunes mères célibataires, les familles, les enfants et les jeunes. Mission Bon Accueil leur redonne espoir en proposant des actions concrètes et des solutions efficaces pour les aider à reprendre leur vie en main et à réintégrer la société.

1 Selon le Réseau d'aide aux personnes seules et itinérantes de Montréal (RAPSIM).

