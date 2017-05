Sandhills East fait l'acquisition de la société italienne Argoserv SRL







NERETO, Italie, le 10 mai 2017 /PRNewswire/ -- Sandhills East a fait l'acquisition d'Argoserv SRL, la société de médias située en Italie qui se trouve derrière www.CercoCamion.com. Le site Web, qui rapproche les acheteurs et les vendeurs dans l'industrie du camionnage commercial du pays, fera partie du portefeuille international complet des publications et sites Web de Sandhills au service des marchés des équipements locaux et mondiaux pour les secteurs de la construction, de l'agriculture et du camionnage commercial. Dans l'ensemble, l'achat d'Argoserv va dans le sens de la mission de Sandhills qui consiste à fournir les ressources dont les acheteurs et vendeurs ont besoin pour négocier les équipements, pièces et services connexes de manière efficace et rentable.

Outre sa gamme de services médias et web marketing, et notamment les sites Web hébergés et les services SEO/SEM, Argoserv fournit également CercoCamion.com, une ressource de premier plan pour les acheteurs et vendeurs dans le marché du camionnage commercial d'Italie. Le site présente également des listes de mise en vente détaillées venant de concessionnaires du pays et au-delà. Les acheteurs le fréquentent lorsqu'ils souhaitent acheter ces actifs, en utilisant les informations détaillées des listes pour contacter directement les vendeurs. Avec l'acquisition, Sandhills associe le vaste tirage et la notoriété de la marque de Truck Paper à CercoCamion pour apporter aux acheteurs les équipements dont ils ont besoin pour mieux servir les intérêts des vendeurs en exploitant ces puissantes ressources.

Sandhills lancera une publication imprimée CercoCamion.com complémentaire, offrant ainsi une exposition complète multicanal qui permet aux vendeurs de cibler plus efficacement les acheteurs. «?CercoCamion.com est une ressource puissante bien connue destinée à l'industrie du camionnage commercial d'Italie?», explique le directeur de l'exploitation de Sandhills, Shawn Peed. «?Notre intention est de nous appuyer sur la marque établie en renforçant sa présence en ligne avec l'exposition complémentaire dans un support qui s'est avéré efficace dans les marchés du monde entier : le média imprimé.?»

La publication, qui sera lancée prochainement, rejoindra les rangs des titres leaders de l'industrie distribués par Sandhills Publishing et Sandhills East, dont le tirage dépasse cinq millions de publications chaque mois. La société créera également un bureau supplémentaire dans la petite ville de Nereto, située dans la commune à l'est de Teramo, en Italie.

À propos de Sandhills East

En tant que filiale de Sandhills Publishing, Sandhills East s'appuie sur les dizaines d'années de présence de la société dans ses industries de base. Sandhills Publishing compte près de 900 employés et est située à Lincoln, dans le Nebraska, aux États-Unis. Sa première publication, Machinery Trader, est au service de l'industrie des équipements lourds depuis 1978. La société a depuis ajouté des publications et des sites Web ciblant les secteurs du camionnage (Truck Paper), de l'aviation (Controller, Executive Controller et Charter Hub), des technologies (Computer Power User et CyberTrend), des machines agricoles (TractorHouse), des ventes aux enchères (AuctionTime) et de la location de matériel (RentalYard), ainsi que les acheteurs et vendeurs dans des marchés internationaux (MarketBook).

La société Sandhills East a été fondée en 2011 à Manchester, au Royaume-Uni, et s'est élargie rapidement pour ajouter des bureaux à Peterborough et Essex, au Royaume-Uni, ainsi qu'à Beaucamps-le-Vieux, en France, à Madrid, en Espagne et à Senningerberg, au Luxembourg. La société dispose également de bureaux à Sidney dans le Nebraska, à Scottsdale, en Arizona et à Brisbane, en Australie.

À propos de Sandhills Publishing

Sandhills Publishing est une société de traitement des informations dont le siège est situé à Lincoln, dans le Nebraska. Notre large gamme de produits et services regroupe, traite et distribue des informations sous forme de publications professionnelles et de sites Web correspondants qui rapprochent les acheteurs et les vendeurs dans les secteurs du camionnage, de l'agriculture, de la construction, de l'équipement lourd, de l'aviation et de la technologie. Notre approche intégrée et sectorielle des services et technologies hébergés offre des solutions qui permettent aux entreprises de toutes tailles de mener leurs activités avec efficacité et de se développer solidement, de façon rentable et fructueuse. Sandhills Publishing : nous sommes le nuage.

CONTACT : Sandhills East, +44 (0) 1618718760

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/509632/PressReleaseSites.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/473503/SandhillsEast_Logo.jpg

Communiqué envoyé le 10 mai 2017 à 06:15 et diffusé par :