Deer Jet présente le 787 Dream Jet au Royaume-Uni







Le jet privé le plus luxueux du monde est désormais disponible à la location

BEIJING, 10 mai 2017 /PRNewswire/ -- Le 4 mai dernier, un avion a attiré bien des regards au Royaume-Uni. Deer Jet, un leader mondial de l'aviation d'affaires, présentait en effet pour la première fois en Europe le tout premier appareil 787 « Dream Jet », faisant une brève escale à l'aéroport de Londres-Stansted (Harrods Aviation FBO) avant de poursuivre une série de présentations intitulée « Dreams Encounter the World » autour du monde.

Cet appareil, le Dream Jet B787-8, est capable de voler sans escale pendant 18 h 30 sur une distance de 16 000 kilomètres, soit l'équivalent de la distance entre Londres et Perth, en Australie.

La cabine du 787 est pressurisée à l'équivalent d'une altitude de 6 000 pieds lorsque l'avion évolue à 30 000 pieds. Des essais ont démontré que les passagers ressentaient un niveau de confort équivalent à des altitudes allant du niveau de la mer à 6 000 pieds, même lors d'un trajet de 18 heures.

En mai 2016, Deer Jet a repris l'exploitation du premier appareil, immatriculé BBJ 787 VVIP, dont le vol inaugural à destination de Hong Kong a eu lieu en septembre.

Deer Jet a également lancé de nouvelles offres de voyage personnalisées à bord du 787 Dream Jet, baptisées « Dream Journeys », dont le premier volet est le « Hong Kong to Tahiti Dream Journey ». Et la compagnie prévoit d'ajouter d'autres itinéraires pour traduire son ambition d'offrir des expériences de voyage intégrées de bout en bout et de réaliser son objectif de « Faire du voyage un art » grâce à un service exceptionnel inspiré par les valeurs d'élégance, de performance et de distinction promues par Deer Jet.

Frank Fang, le Vice-président de Deer Jet, a ainsi déclaré : « Nous sommes ravis de présenter cet avion unique au monde à Londres. Il illustre le niveau de service qui a fait la renommée de Deer Jet, un service inspiré par nos valeurs de performance, d'élégance et de distinction. Notre objectif est d'offrir la meilleure expérience en vol possible à nos clients et de "faire du voyage un art."

L'appareil est opéré dans le cadre du registre d'immatriculation des aéronefs de Guernesey (2-DEER) sous le CTA de BAS Guernsey. Il est habituellement stationné à l'Aéroport international de Hong Kong et exploité par Hong Kong Jet, une filiale de Deer Jet. Bien que des rapports précédents aient indiqué que le prix demandé pour affréter le 787 Dream Jet se situerait autour de 20 000 livres, ce prix s'élève en réalité à 500 000 RMB par heure (environ 55 000 livres).

À propos de Deer Jet

Forte de 22 ans d'expertise, Deer Jet a été la première compagnie de jets privés de Chine et est rapidement devenue le plus grand groupe d'aviation d'affaires d'Asie. L'entreprise est une filiale détenue à 100 % par le groupe HNA, une société figurant au classement Fortune 500 et l'une des enseignes les plus reconnues et socialement responsables de Chine. L'entreprise gère et exploite une flotte impressionnante de 90 appareils, dont le seul 787 Dream Jet actuellement en service dans le monde.

