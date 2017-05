/R E P R I S E -- BTB annoncera ses résultats du premier trimestre 2017, mardi le 9 mai 2017/







MONTRÉAL, le 19 avril 2017 /CNW Telbec/ - Le Fonds de placement immobilier BTB (TSX: BTB.UN) (« BTB » ou le « Fonds ») annonce qu'il divulguera les résultats de ses opérations du premier trimestre 2017, mardi le 9 mai 2017, après la clôture des marchés.

Mercredi le 10 mai 2017 à 10h00 (heure de l'Est), la direction tiendra une conférence téléphonique afin de présenter les résultats financiers et la performance du Fonds pour le premier trimestre 2017 clos le 31 mars 2017 :

DATE : Mercredi le 10 mai 2017



HEURE : 10h00 (heure de l'Est)



COMPOSEZ : 1-647-427-7450 (appels de Toronto et d'outre-mer) code d'accès 7180825# 1?888?231-8191 (appels de l'Amérique du Nord) sans frais, code d'accès 7180825#. Pour vous assurer de pouvoir y participer, veuillez appeler quinze minutes avant l'heure prévue de la conférence.



WEBDIFFUSION : http://event.on24.com/r.htm?e=1406998&s=1&k=E9EC98F3DC34E16FA7F322117D26C139



DIFFÉRÉ : Du 10 mai 2017, 13h00, jusqu'au 17 mai 2017, 23h59 en composant le 1-416-849-0833 numéro de référence 7180825# ou sans frais le 1?855?859?2056, numéro de référence 7180825#.

Les représentants des médias, de même que toute partie intéressée, peuvent assister à la conférence téléphonique en mode écoute seulement.

Les opérateurs de la conférence téléphonique coordonneront la période de questions/réponses et vous guideront dans les procédures relatives à la conférence téléphonique.

À propos de BTB

BTB est une fiducie de placement immobilier dont les parts se transigent sur la Bourse de Toronto. BTB est un important propriétaire immobilier dans l'est du Canada. Aujourd'hui, BTB est propriétaire de 71 propriétés commerciales, de bureaux et industrielles totalisant plus de 5,1 millions de pieds carrés. La valeur des actifs de BTB est d'environ 650 M$. Les objectifs de BTB sont : i) de faire croître ses revenus dérivés de ses actifs dans le but d'augmenter le bénéfice distribuable pour supporter les distributions, ii) d'optimiser la valeur des actifs par une gestion dynamique pour maximiser la valeur à long terme de ses parts, et iii) de produire des distributions en espèces fiscalement avantageuses pour les porteurs de parts.

BTB offre un plan de réinvestissement des distributions aux porteurs de parts, lequel permet aux participants de réinvestir leurs distributions mensuelles en parts additionnelles de BTB, à un prix calculé en fonction du cours moyen pondéré des parts à la Bourse de Toronto durant les cinq jours de bourse qui précèdent immédiatement la date de distribution, escompté de 3%.

