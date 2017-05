TSO3 divulgue ses résultats financiers du premier trimestre de 2017







QUÉBEC, le 10 mai 2017 /CNW Telbec/ - TSO 3 inc. (TSX: TOS), société novatrice dans le domaine de la stérilisation des instruments médicaux en milieu hospitalier, divulgue ses résultats financiers du premier trimestre de 2017 terminé le 31 mars 2017.

Sommaire financier du premier trimestre 2017

Revenus record de 4,2 millions $, soit une augmentation séquentielle de 13,5 % comparativement à 3,7 millions $ comptabilisés au cours du quatrième trimestre de 2016 et une augmentation de 35 % comparativement à 3,1 millions $ comptabilisés au cours du premier trimestre de 2016. Au premier trimestre de 2017, la Société a expédié 36 stérilisateurs STERIZONE® VP4, ainsi que les accessoires et produits consommables associés, à Getinge Infection Control, son distributeur mondial exclusif.

Le bénéfice brut IFRS était de 1,6 million $, ou 37 % des revenus, comparativement au bénéfice brut non-IFRS de 1,3 million $, ou 36 % des revenus au quatrième trimestre de 2016 et au bénéfice brut IFRS de 1,1 million, ou 36% des revenus au premier trimestre de 2016. La Société a connu des améliorations au niveau des coûts de production du stérilisateur et au niveau de la croissance des ventes de produits consommables de marge brute supérieure au cours du premier trimestre de 2017 par rapport aux périodes antérieures. Le bénéfice brut IFRS du quatrième trimestre de 2016 était de 1,0 million $ et comprenait une radiation ponctuelle unique de 0,3 million $ pour des stocks de matières premières rendues obsolètes.

Les dépenses de recherche et développement (R-D) ont augmenté à 1,4 million $ comparativement à 1,3 million $ au cours du quatrième trimestre de 2016 et à 0,6 million $ au cours du trimestre correspondant de l'exercice précédent.

Les frais de ventes, frais généraux et dépenses administratives ont été de 2,2 millions $, comparativement à 1,8 million $ au cours du quatrième trimestre de 2016 et à 1,4 million $ au cours du premier trimestre de 2016. 0,3 million $ de l'augmentation du quatrième trimestre de 2016 par rapport au premier trimestre de 2017 est relative à la dépense additionnelle de la rémunération non monétaire fondée sur des actions.

La perte nette IFRS totalisait (2,0) millions $ ou (0,02) $ par action au cours du premier trimestre de 2017, comparativement à la perte nette non-IFRS de (1,8) million $ ou (0,02) $ par action au cours du quatrième trimestre de 2016 et à (0,9) million $, soit (0,01) $ par action au cours du premier trimestre de 2016. Sur une base IFRS, la Société a comptabilisé une perte nette de (2,1) millions $ ou (0,02) $ par action au cours du quatrième trimestre de 2016 et un bénéfice net de 0,6 million $, ou 0,01 $ par action au cours du premier trimestre de 2016.

La Société avait 19,6 millions $ en trésorerie, équivalents de trésorerie et en placements et n'avait aucune dette au 31 mars 2017, comparativement à 19,3 millions $ et aucune dette à la fin de 2016.

Commentaire de la direction

« Nous sommes satisfaits de nos résultats du premier trimestre 2017 alors que nous continuons de développer nos activités en Amérique du Nord, en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique (EMEA), a mentionné le président et chef de la direction, R.M. (Ric) Rumble. « Nous continuons à voir des progrès considérables au niveau de la production, des ventes, des installations ainsi que de l'utilisation de notre technologie de pointe par les usagers de l'industrie au sein des hôpitaux. Nous continuons d'appuyer Getinge en Amérique du Nord, en Europe et dans d'autres marchés internationaux, incluant l'optimisation de l'attrait additionnel que génère le retraitement des endoscopes flexibles dans les établissements de santé. Cela inclut la mise en oeuvre de la transition complète de pratiques traditionnelles de désinfection de haut niveau en faveur de notre solution de stérilisation dite terminale à basse température sur les marchés autorisés et en préparation pour poursuivre la demande de revendications d'usage élargies pour les duodénoscopes aux États-Unis ».

Mesures financières non normalisées selon les IFRS

En plus des mesures financières selon les IFRS, la direction utilise d'autres mesures non normalisées selon les IFRS afin de mesurer le rendement opérationnel de la Société. Il est probable qu'on ne puisse comparer les mesures financières non normalisées selon les IFRS qu'utilise la Société avec des mesures du même type présentées par d'autres émetteurs, ou celles utilisées par des analystes financiers puisque leurs mesures peuvent avoir des définitions différentes. Les mesures utilisées par la Société ont pour objet de fournir de l'information supplémentaire et ne devraient pas être considérées isolément ou se substituer aux autres mesures de rendement financier calculées selon les IFRS.

Généralement, une mesure financière non normalisée selon les IFRS est une mesure chiffrée historique ou anticipée de la performance financière, de la situation financière ou des flux de trésorerie, d'une société qui n'est pas calculée selon les IFRS, ni reconnue par ces normes. La direction croit que les mesures financières non normalisées selon les IFRS sont importantes puisqu'elles permettent aux utilisateurs des états financiers de mieux comprendre les résultats des opérations récurrentes et les tendances connexes, tout en améliorant la transparence et la clarté des résultats opérationnels. La direction croit également que ces mesures sont utiles afin de mesurer la capacité de la Société de s'acquitter de ses obligations financières.

En 2016, la direction a commencé à évaluer son rendement opérationnel à l'aide d'un état supplémentaire des résultats non-IFRS qui supprime généralement les éléments inhabituels ponctuels qui ne reflètent pas les résultats et les tendances opérationnels récurrents et en cours. Les résultats des ajustements en 2016 comprenaient l'élimination d'une dépense ponctuelle associée à un engagement d'achat de matières premières effectué dans l'année, mais rendues obsolètes par les améliorations aux alternatives d'installations en réponse aux commentaires des usagers, et par le gain de change unique comptabilisé au cours du premier trimestre de 2016; ce qui a entraîné le calcul du bénéfice brut ajusté, du BAIIA ajusté et du bénéfice net ajusté.









2017 2016

T1 T1

T1 T2 T3 T4

T4 En milliers de $ IFRS IFRS Ajuste- ments(1) Non-

IFRS IFRS IFRS IFRS Ajuste-

ments(1) Non-

IFRS Revenus 4 211 3 071 - 3 071 2 977 3 507 3 746 - 3 746 Coût des marchandises vendues 2 641 1 961 - 1 961 2 143 2 368 2 716 (312) 2 404 Bénéfice brut 1 570 1 110 - 1 110 834 1 139 1 030 (312) 1 341 Marge brute 37 % 36 % - 36 % 28 % 32 % 28 % (8 %) 36 %



















R-D 1 353 606 - 606 803 806 1 297 - 1 297 Frais de vente, frais généraux et dépenses administratives 2 209 1 385 - 1 385 1 529 1 841 1 774 - 1 774 Frais (revenus) financiers (39) (1 588) 1 578 (10) - (50) (21) - (21) Bénéficie net (Perte nette) avant impôts (1 953) 707 (1 578) (871) (1 499) (1 458) (2 020) (312) (1 708) Taxes 27 58 - 58 (12) 15 48 - 48 Bénéfice net (perte nette) (1 980) 649 (1 578) (929) (1 487) (1 473) (2 068) (312) (1 756) Bénéfice net (perte nette) par action (0,02) 0,01 (0,02) (0,01) (0,02) (0,02) (0,02) 0,00 (0,02) BAIIA ajusté (1 176) 1 000 (1 578) (578) (1 128) (977) (1 614) (312) (1 302)

(1) Se référer aux « Mesures financières complémentaires non normalisées selon les IFRS. »

Le coût des marchandises vendues non-IFRS, le bénéfice brut non-IFRS, la marge brute non-IFRS en 2016 ont été impactés en T4-2016 par une radiation ponctuelle unique des stocks de 0,3 million $ liée à un engagement d'achat de matières premières effectué dans l'année, mais rendues obsolètes par les améliorations aux alternatives d'installations en réponse aux commentaires des usagers.

Les revenus financiers non-IFRS ont été impactés en T1-2016 par le gain de change unique de 1,6 million $ réalisé suite au changement de la monnaie fonctionnelle, passant du dollar canadien au dollar américain.

Le BAIIA ajusté, est sur le bénéfice ajusté avant les intérêts, les impôts, l'amortissement et la dépense de dépréciation (BAIIA ajusté) Le BAIIA ajusté ajuste le bénéfice net pour (1) les gains ou les pertes de change importants réalisés ou non réalisés, (2) l'amortissement et les dépenses de dépréciation, (3) la dépense liée à la rémunération fondée sur des actions, (4) l'amortissement ou la radiation de certaines immobilisations corporelles et incorporelles, (5) la radiation ponctuelle de l'inventaire (6) la charge d'impôt et (7) les autres éléments inhabituels importants.

Sommaire des résultats Périodes terminées les 31 mars (non-audités, base IFRS, en milliers de $ US, sauf les montants par action)





Premier trimestre

2017 $ 2016 $ Revenus 4 211 3 071 Coût des marchandises vendues 2 641 1 961

1 570 1 110





Dépenses





Recherche et développement 1 353 606

Frais de vente, frais généraux et dépenses administratives 2 209 1 385

Frais (revenus) financiers (39) (1 588) Dépenses totales 3 523 403 Bénéfice net (perte nette) avant charge d'impôt (1 953) 707 Charge d'impôt 27 58 Bénéfice net et élément du résultat global (perte) (1 980) 649 Bénéfice net (perte nette) par action de base et diluée (en $) (0,02) 0,01 Perte globale par action de base et diluée (en $) (0,02) 0,01

États consolidés de la situation financière intermédiaire condensés (Non audités, en milliers de dollars américains)







31 mars 2017 $ 31 décembre 2016 $ Actifs courants





Trésorerie et équivalents de trésorerie 5 086 2 698

Placements à court terme 14 504 15 064

Débiteurs 507 2 318

Stocks 2 075 1 703

Frais payés d'avance 190 102

22 362 21 885 Actifs non courants





Placements à long terme - 1 498

Immobilisations corporelles 2 427 2 357

Immobilisations incorporelles 1 920 1 836

4 347 5 691

26 709 27 576 Passifs courants





Créditeurs et charges courues à payer 2 748 2 272

Provision pour garanties 728 575

Revenus différés 1 083 1 004

4 559 3 851 Passifs non courants





Passifs d'impôt différé 136 109

Revenus différés 5 651 5 945

10 346 9 905 Capitaux propres





Capital-actions 110 515 110 406

Réserve - Rémunération fondée sur des actions 5 272 4 709

Déficit (97 712) (95 732)

Cumul des autres éléments du résultat global (1 712) (1 712)

16 363 17 671

26 709 27 576

Tableaux consolidés des flux de trésorerie intermédiaires condensés Périodes terminées les 31 mars 2017 et 2016 (non audités, en milliers de dollars américains)





PREMIER TRIMESTRE

2017 $ 2016 $ Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation



Bénéfice nette (perte) (1 980) 649 Ajustements pour :





Amortissement et dépréciation 168 77

Passifs d'impôt différé 27 -

Rémunération fondée sur des actions 609 216

Revenus de placements (75) (38)

(1 251) 904

Variation des éléments hors caisse du fonds de roulement d'exploitation 1 765 (1 656)

Intérêts reçus 41 29 Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation 555 (723) Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement





Acquisition de placements (1 412) (2 000)

Disposition de placements à court terme 3 504 2 466

Acquisition d'immobilisations corporelles (193) (102)

Acquisition d'immobilisations incorporelles (129) (55) Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement 1 770 309 Flux de trésorerie liés aux activités de financement





Options exercées 63 -

Bons de souscription exercés - 10 145 Flux de trésorerie liés aux activités de financement 63 10 145 Augmentation de la trésorerie et des équivalents de trésorerie 2 388 9 731 Trésorerie et équivalents de trésorerie au début 2 698 12 654 Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin 5 086 22 385 Placements à la fin 14 504 2 000 Trésorerie, équivalents de trésorerie et placements à la fin 19 590 24 385

Assemblée annuelle des actionnaires

TSO 3 tiendra également son assemblée annuelle des actionnaires à 10h30 (HAE) aujourd'hui. L'assemblée annuelle des actionnaires aura lieu au Musée McCord à Montréal. Le président et chef de la direction de TSO 3 , M. R.M. (Ric) Rumble et le chef de la direction financière, M. Glen Kayll seront les hôtes de l'assemblée, où la direction discutera également de ses résultats financiers du premier trimestre de 2017 et fournira une mise à jour de ses opérations, suivie d'une période de questions et réponses.

Cette réunion sera disponible par webdiffusion à l'adresse suivante: http://event.on24.com/r.htm?e=1383440&s=1&k=EAB1A6C3C76B29DFFFAB285B0A4A19D1 et par la suite par l'intermédiaire de la section des relations aux investisseurs du site Web de la Société à www.tso3.com.

À propos de TSO 3

TSO 3 a été fondée en 1998 et ses activités comprennent la vente, la production, l'entretien, la recherche et le développement, et l'octroi de licences de procédés de stérilisation ainsi que les accessoires et produits consommables connexes pour les instruments médicaux sensibles à la chaleur. La Société conçoit des produits pour les centres de stérilisation en milieu hospitalier qui offrent une solution de remplacement avantageuse aux autres méthodes de stérilisation à basse température couramment utilisées dans les hôpitaux. TSO 3 offre aussi des services d'entretien des équipements de stérilisation et des tests de compatibilité des instruments médicaux avec ces mêmes procédés.

Pour plus d'information concernant TSO 3 , visitez le site Web de la Société à l'adresse www.tso3.com.

Les énoncés figurant dans le présent communiqué et les déclarations faites verbalement par des représentants de TSO 3 concernant des questions qui ne sont pas des faits historiques (notamment les énoncés ou les déclarations concernant le moment ou les résultats des ventes, des activités ou des opérations de TSO 3 ) sont des énoncés prospectifs qui comportent certains risques ainsi que certaines incertitudes et hypothèses, notamment quant à la capacité de la Société à obtenir les autorisations réglementaires requises pour commercialiser ses produits à l'échelle mondiale, à la conjoncture économique et commerciale en général, à la conjoncture des marchés des capitaux et à la capacité de TSO 3 d'obtenir un financement selon des modalités favorables, ainsi que d'autres risques et incertitudes. Bien que TSO 3 soit d'avis que les attentes dont il est tenu compte dans ces énoncés prospectifs soient raisonnables, elle ne peut pas garantir que ces attentes se concrétiseront. Le texte complet de la mise en garde relative aux énoncés prospectifs ainsi qu'une description des hypothèses pertinentes et des facteurs de risque susceptibles d'influer sur les résultats projetés ou réels de TSO 3 figurent dans le rapport de gestion pour l'exercice clos le 31 décembre 2016, lequel peut être consulté sur le site Web de la Société. Les énoncés prospectifs figurant dans le présent communiqué sont faits en date des présentes et TSO 3 n'assume aucune obligation de les mettre à jour ou de les réviser, que ce soit en raison de nouveaux renseignements, d'événements futurs ou pour toute autre raison, à moins qu'elle ne soit expressément tenue de le faire en vertu des lois sur les valeurs mobilières applicables.

Le présent communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ni la sollicitation d'une offre d'achat de titres, et les titres ne peuvent pas être vendus dans un territoire où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale.

