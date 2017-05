Le Québec rend le nouveau traitement pour les maladies inflammatoires de l'intestin ENTYVIO® (vedolizumab) disponible par l'entremise de son régime public d'assurance médicaments







Le traitement sélectif de l'intestin est maintenant financé par l'État pour les Québécoises et Québécois vivant avec la colite ulcéreuse et la maladie de Crohn

OAKVILLE, ON, le 10 mai 2017 /CNW/ - Takeda Canada inc. est heureuse d'annoncer que le régime public d'assurance médicaments du Québec financera ENTYVIO® (vedolizumab), le premier et le seul traitement biologique sélectif de l'intestin pour les maladies inflammatoires de l'intestin (MII).

ENTYVIO® a été ajouté à la Liste des médicaments de la Régie de l'assurance maladie du Québec (RAMQ) pour les adultes atteints de colite ulcéreuse modérée à grave, peu importe s'ils avaient déjà reçu ou non un traitement biologique. Dans les cas de maladie de Crohn, ENTYVIO® est offert aux patients n'ayant pas répondu à tous les traitements anti-TNF remboursés ou chez qui les traitements anti-TNF sont contrindiqués ou non tolérés.

« C'est une bonne nouvelle pour les Québécois qui vivent avec une MII puisque les patients auront accès à une nouvelle option de traitement. ENTYVIO® a un mode d'action sélectif de l'intestin unique qui cible directement la maladie, ce qui diminue le potentiel d'effets secondaires, a indiqué le Dr Edmond-Jean Bernard, gastroentérologue à l'Hôtel-Dieu du CHUM, à Montréal. Nous avons observé des résultats positifs chez les patients qui utilisent cette nouvelle option de traitement et nous sommes vraiment heureux de pouvoir maintenant l'utiliser chez les patients couverts par le régime public d'assurance médicaments. »

Le Québec n'est pas la seule province à offrir ENTYVIO®. En effet, il est maintenant couvert par le régime public d'assurance médicaments de l'Ontario, de la Colombie-Britannique, de la Saskatchewan, de la Nouvelle-Écosse et du Yukon. Les critères d'admissibilité varient selon la province ou le territoire. Ces ajouts aux listes de médicaments font suite à la conclusion fructueuse des négociations entre Takeda Canada inc. et l'Alliance pancanadienne pharmaceutique (APP), l'organisme mis en place par toutes les provinces et tous les territoires dans le but de négocier conjointement avec les compagnies pharmaceutiques les modalités relatives aux ajouts sur les listes de médicaments des régimes publics d'assurance médicaments1. ENTYVIO® est déjà couvert par la quasi-totalité des assureurs privés au Québec, mais nombreux sont les Québécois atteints d'une MII à compter sur le régime public provincial pour leurs traitements.

« Les Canadiennes et Canadiens atteints de la maladie de Crohn ou de colite ulcéreuse doivent avoir accès aux médicaments et traitements qui pourraient soulager leurs symptômes et les aider à obtenir une rémission, des aspects qui ont un impact énorme sur la qualité de vie, a expliqué Mina Mawani, présidente et directrice générale de Crohn et Colite Canada. Cette nouvelle est très encourageante, et nous sommes ravis de savoir que les patients du Québec auront accès à ENTYVIO® par l'entremise de leur régime public d'assurance médicaments. »

ENTYVIO® est le produit biologique novateur de Takeda Canada pour le traitement des deux formes les plus courantes de MII, à savoir la maladie de Crohn et la colite ulcéreuse2. En 2016, ENTYVIO® a remporté le prestigieux Prix Galien Canada - Produit innovateur en reconnaissance de son mode d'action unique et de sa capacité d'offrir une option de traitement sélectif de l'intestin efficace pour les patients qui vivent avec la colite ulcéreuse ou la maladie de Crohn modérée à grave3.

Grâce au programme de soutien aux patients YOURVANTAGEtm de Takeda, les patients qui reçoivent une ordonnance d'ENTYVIO® bénéficient d'un soutien complet qui comprend de l'information, de l'aide au remboursement et l'accès à des cliniques de perfusion.

« Nous sommes vraiment heureux que le Québec ait reconnu la nécessité d'offrir des options de traitement additionnelles pour les MII et qu'il ait ajouté ENTYVIO® à la liste des traitements couverts par son régime public d'assurance médicaments, s'est réjoui Chatrick Paul, directeur général de Takeda Canada. ENTYVIO® a été très bien reçu par les médecins et les patients depuis son approbation au Canada en 2015, et nous savons que les personnes qui comptent sur leur régime public d'assurance médicaments l'attendent avec impatience. »

À propos des maladies inflammatoires de l'intestin (MII)

Les deux formes les plus courantes de MII sont la colite ulcéreuse et la maladie de Crohn4. Environ 233 000 personnes vivent avec la colite ulcéreuse ou la maladie de Crohn au Canada. Plus de 10 000 nouveaux cas sont diagnostiqués chaque année, généralement chez des patients dans la vingtaine, bien que ces maladies puissent être diagnostiquées à tout âge et même chez les enfants5. L'étiquette de « maladie nationale » a été apposée aux MII, puisque le Canada affiche l'un des taux les plus élevés au monde6. La colite ulcéreuse fait en sorte que les tissus du gros intestin (y compris le côlon et le rectum) présentent de l'inflammation et des plaies, et qu'ils saignent facilement. En plus des symptômes tels que les douleurs abdominales, les crampes, la diarrhée, les nausées et les vomissements, la colite ulcéreuse peut entraîner de graves complications, dont des saignements intestinaux et l'occlusion intestinale. L'emplacement dans le tractus gastro-intestinal de l'inflammation provoquée par la maladie de Crohn peut varier d'une personne à l'autre. Cependant, la maladie touche principalement la partie inférieure de l'intestin grêle (l'ileum), où ce dernier rejoint le début du côlon7. Parfois, une portion de l'intestin doit être retirée au moyen d'une chirurgie afin de soulager les patients8. La cause exacte des MII n'est pas entièrement connue, mais on croit qu'elles sont le résultat d'une interaction entre les gènes et le système immunitaire, et que des facteurs environnementaux pourraient également jouer un rôle9.

À propos d'ENTYVIO®

ENTYVIO® est le premier et le seul traitement biologique sélectif de l'intestin n'étant associé à aucune activité immunosuppressive systémique connue10. Il agit en ciblant l'intestin, atteignant directement l'inflammation qui cause les symptômes de la colite ulcéreuse et de la maladie de Crohn11. ENTYVIO® est approuvé par Santé Canada pour le traitement des patients adultes atteints de colite ulcéreuse évolutive d'intensité modérée à grave qui ne répondent pas adéquatement ou ne répondent plus au traitement classique ou à l'infliximab, un antagoniste du TNF?, ou y sont intolérants12. ENTYVIO® est également indiqué pour le traitement des patients adultes atteints de maladie de Crohn évolutive modérée à grave qui ont présenté une réponse inadéquate, une perte de réponse ou une intolérance aux immunomodulateurs ou à un inhibiteur du facteur de nécrose tumorale alpha (TNF?); ou qui ont présenté une réponse inadéquate, une intolérance ou une dépendance aux corticostéroïdes13.

Des chercheurs canadiens ont joué un rôle de premier plan lors des premières étapes de découverte et de développement de ce traitement. Le Dr Andrew Lazarovits, un chercheur de London, en Ontario, a mis au point une première molécule potentielle pour ce type de traitement lorsqu'il travaillait à Boston, mais est décédé en 1999 à l'âge de 44 ans14. Ses travaux ont été repris par d'autres et ont mené au développement du vedolizumab et ultimement à des essais cliniques internationaux financés par Takeda et menés par le Dr Feagan à London, en Ontario. Le traitement a été utilisé pour la première fois chez un patient atteint de colite ulcéreuse au University Hospital, à London15 , et le Dr Feagan a été l'auteur principal de l'article publiant les résultats de l'essai dans The New England Journal of Medicine, en 201316.

L'engagement de Takeda en gastroentérologie

Plus de 70 millions de personnes dans le monde sont touchées par les maladies gastro-intestinales - des troubles potentiellement complexes et débilitants qui peuvent changer la vie des personnes atteintes17. Animée d'une volonté d'améliorer la vie des patients atteints d'une maladie gastro-intestinale et de faire évoluer l'environnement des soins de santé, Takeda offre des médicaments novateurs et un appui spécialisé aux patients pour la prise en charge de leurs maladies. Takeda se positionne comme un chef de file en gastroentérologie en proposant des médicaments novateurs dans des domaines où les besoins sont criants, par exemple les maladies inflammatoires de l'intestin, les maladies liées à l'acidité gastrique et les troubles de la motilité gastro-intestinale. De plus, notre équipe de recherche et développement en gastroentérologie explore des solutions à la maladie coeliaque et à la stéatohépatite non alcoolique (SHNA), ainsi que des avancées scientifiques par l'entremise de traitements axés sur le microbiome. En s'appuyant sur plus de 25 années d'expérience dans ce domaine, sur son approche globale en matière de traitement de nombreuses maladies qui influent sur le système gastro-intestinal et sur son réseau mondial de collaborateurs, Takeda vise à transformer la manière dont les patients prennent en charge leur maladie.

À propos de Takeda

Située à Osaka, au Japon, Takeda est une entreprise internationale de recherche dont le principal intérêt repose sur les produits pharmaceutiques. En tant que plus importante compagnie pharmaceutique du Japon et l'un des chefs de file mondiaux de cette industrie, Takeda s'engage à assurer une meilleure santé aux personnes du monde entier par ses innovations dans le domaine médical. Pour de plus amples renseignements à propos de Takeda, consultez takeda.com.

Takeda Canada, située à Oakville (Ontario), est l'entreprise canadienne de marketing et de vente de Takeda Pharmaceutical Company Limited. Takeda Canada se transforme pour devenir une entreprise pharmaceutique de spécialité agile qui met l'accent sur la gastroentérologie et l'oncologie, tout en continuant à satisfaire des besoins importants en soins primaires. Pour de plus amples renseignements à propos de Takeda Canada, consultez le site www.takedacanada.com/fr-ca/.

ENTYVIO® est une marque déposée de Millennium Pharmaceuticals, inc. utilisée sous licence par Takeda Canada inc.

YOURVANTAGEtm est une marque de commerce de Takeda Canada inc.

