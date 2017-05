Rémy Trudel devient conseiller principal chez LEVESQUE Stratégies & Affaires publiques







QUÉBEC, le 10 mai 2017 /CNW Telbec/ - LEVESQUE Stratégies accueille une autre figure politique importante dans ses rangs en ajoutant M. Rémy Trudel, ancien ministre sous Lucien Bouchard et Bernard Landry, au sein de son équipe d'experts en relations publiques et gouvernementales.

Professeur invité à l'École nationale d'administration publique depuis 2005, M. Trudel a notamment été panéliste au Club des EX à Radio-Canada. Il est régulièrement invité à commenter l'actualité économique à l'émission RDI Économie à titre d'analyste.

«?L'expertise de M. Trudel en affaires publiques constitue un atout exceptionnel au sein de LEVESQUE Stratégies. Son analyse fine de l'actualité et sa connaissance des enjeux politiques nous permettent d'identifier rapidement les dossiers pertinents dans lesquels nous pouvons intervenir pour la croissance de l'organisation et le bénéfice de nos clients?», a mentionné Christian Levesque, président.

«?Au-delà de son expertise et de sa renommée, Rémy Trudel est quelqu'un de très généreux qui prend plaisir à partager ses connaissances et ses réflexions avec les gens qui l'entourent. Il est positif et enthousiaste, et il motive toute l'équipe?», a ajouté Simon Durivage, conseiller principal en relations publiques.

Député de Rouyn-Noranda-Témiscamingue de 1989 à 2003, Rémy Trudel a occupé successivement les fonctions de ministre des Affaires municipales, de ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, de ministre d'État à la Santé et aux Services sociaux et ministre de la Santé et des Services sociaux, de ministre d'État à la Population, aux Régions et aux Affaires autochtones, ainsi que de ministre des Relations avec les citoyens et de l'Immigration et ministre responsable de la Politique de la natalité. En 1983, il a été le fondateur de l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue, dont il a été le premier recteur, poste qu'il a tenu jusqu'en 1989. Il était auparavant professeur en administration publique et directeur de département à l'Université du Québec à Hull, campus Abitibi, de 1974 à 1979.

M. Trudel collaborera aussi au développement de l'implantation de la norme ISO 37001 sur les systèmes de management anticorruption au sein des organisations avec Mme Annie Trudel qui occupe le poste de directrice de la conformité au Canada et aux États-Unis.

À l'aube de son 5e anniversaire, LEVESQUE Stratégies compte parmi ses collaborateurs des experts issus des milieux politique, médiatique, diplomatique et de l'éthique. Depuis ses bureaux de Québec, de Montréal et de Sept-Îles, la firme offre quatre principaux services en relations gouvernementales, relations publiques, gestion de crise ainsi que gouvernance et éthique en entreprise.

