/R E P R I S E -- Conférence Internationale des Orchestres à Montréal - Une première en Amérique du Nord !/







MONTRÉAL, le 9 mai 2017 /CNW Telbec/ - La Guilde des Musiciens et Musiciennes du Québec est l'hôte de la 4e édition de la Conférence Internationale des Orchestres de la Fédération Internationale des Musiciens (FIM) qui se déroulera à l'hôtel Delta centre-ville, du 11 au 14 mai.

Plus de deux-cents représentants d'orchestres symphoniques et lyriques du monde entier - musiciens et administrateurs - aborderont ensemble les défis auxquels les orchestres sont confrontés : impact du numérique, élargissement du public, modèles d'affaires alternatifs etc.

En proposant aux délégués un temps partagé entre les interventions d'experts internationaux et un large échange d'expérience, la GMMQ et la FIM espèrent offrir à tous une occasion unique d'enrichir leur vision de l'orchestre et leur carrière professionnelle. Tout comme à Berlin, Amsterdam et Oslo qui ont respectivement accueilli les précédentes éditions, cette conférence se conclura par l'adoption de recommandations concernant les multiples dimensions du travail de l'orchestre.

La journée du 12 mai sera un moment important de la conférence, grâce à la présence de nombreux représentants d'Orchestres Canada. L'ouverture officielle sera notamment orchestrée par l'Honorable Liza Frulla sous la forme d'un entretien avec la journaliste Caroline Rodgers.

Cet évènement saura d'autant mieux contribuer au rayonnement culturel de Montréal qu'il coïncide avec le 375e anniversaire de la fondation de la ville et le 150e anniversaire du Canada.

Les journalistes qui souhaitent une accréditation doivent contacter Alexis Pitkevicht à l'adresse suivante avant le Mercredi 10 mai à 12h : communications@gmmq.com

À propos de la GMMQ :

La Guilde des musiciens et musiciennes du Québec (GMMQ) a pour mission de faire reconnaitre la valeur de la musique ainsi que la contribution indispensable des musiciens professionnels à la société en représentant et en défendant leurs intérêts artistiques, sociaux et économiques.

À propos de la FIM :

La Fédération Internationale des Musiciens, fondée en 1948, représente au niveau mondial les syndicats de musiciens et leurs organisations représentatives équivalentes. À ce jour, elle compte environ 70 membres dans 60 pays.

SOURCE Guilde des musiciens et musiciennes du Québec

Communiqué envoyé le 10 mai 2017 à 05:30 et diffusé par :