Encore une innovation de Turkish Airlines pour ses vols à destination des États-Unis et du Royaume-Uni

La compagnie aérienne internationale lance sa toute dernière offre d'ordinateurs portables à bord pour les passagers en classe affaires de ses vols.

Le transporteur national a commencé à proposer des ordinateurs portables à ses passagers en classe affaires sur ses vols à destination des États-Unis à partir d'aujourd'hui. La société offrira également ce service à ses passagers en classe affaires à bord de ses vols à destination du Royaume-Uni à partir du 12 mai 2017 .

Grâce à ce nouveau service, ces passagers seront en mesure de continuer à travailler sans interruption au-dessus des nuages, ou pourront choisir de profiter de Planet, le système intégré de divertissement à bord de Turkish Airlines, selon leurs préférences.

Dans ce contexte, les passagers confieront leur ordinateur portable à un membre du personnel autorisé de TK avant leur vol, puis pourront recevoir un ordinateur portable de la part du personnel de cabine afin de continuer à travailler ou de se divertir à bord pendant leur vol.

Pliables pour se transformer en tablettes mais également équipés d'une fonctionnalité d'écran tactile, ces ordinateurs portables seront dotés d'un système de haute sécurité qui protègera les informations personnelles et professionnelles des passagers puisque toutes les données seront automatiquement et définitivement effacées une fois l'appareil éteint. Cependant, si les passagers souhaitent effectuer une copie de leurs travaux personnels, ils pourront le faire facilement à l'aide d'une clé USB.

À propos de Turkish Airlines :

Établie en 1933 et dotée à l'époque d'une flotte de cinq avions, la compagnie aérienne Turkish Airlines, membre éminent de Star Alliance et compagnie 4 étoiles, compte aujourd'hui 337 avions (passagers et cargo) desservant 299 destinations dans le monde entier, dont 250 vols internationaux et 49 vols nationaux. Selon l'enquête Skytrax 2016, Turkish Airlines a été nommée « Meilleure compagnie aérienne d'Europe » pour la sixième année consécutive, et « Meilleure compagnie aérienne d'Europe du Sud » pour la huitième année consécutive. Turkish Airlines est lauréate du titre mondial « Meilleur service de restauration en classe Économie » en 2010, du titre mondial « Meilleur service de restauration en classe Affaires » en 2013 et 2014, et des titres « Meilleur service de restauration dans un salon de classe Affaires d'une compagnie aérienne » et « Meilleur salon de classe Affaires d'une compagnie aérienne » selon l'enquête de l'année dernière. Turkish Airlines a de nouveau remporté les titres mondiaux « Meilleur service de restauration dans un salon de classe Affaires d'une compagnie aérienne » et « Meilleur service de restauration en classe Affaires » cette année. De plus amples informations concernant Turkish Airlines sont disponibles sur son site Web officiel http://www.turkishairlines.com ou ses comptes de réseaux sociaux sur Facebook, Twitter, Youtube, Linkedin et Instagram.

