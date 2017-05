Tork EasyCube[TM] du groupe SCA assure à « Welle7 » un nettoyage de qualité exceptionnelle







Lorsque « Welle7 » un concept urbain qui marie centre d'affaires, cinéma, centre commercial, a ouvert en 2016, le défi pour maintenir un haut niveau de prestation dans les sanitaires semblait insurmontable. 14 000 mètres carrés de surface, huit étages et plus de 3 000 visiteurs passant par les sanitaires chaque jour, voilà des données qui parlent d'elles-mêmes. Welle7 a donc décidé d'opter pour l'outil de gestion numérique du nettoyage Tork EasyCubeTM. Le résultat ? Le temps passé avec des distributeurs vides a été réduit de 68 % alors que le nombre de visiteurs a progressé de 42%.

Chaque jour, jusqu'à 60 000 usagers sortent de la gare principale de Berne, capitale de la Suisse, par la sortie Ouest « Welle ». Et ce sont précisément ces personnes qui sont ciblées par Welle7. Que ce soit pour une pause-déjeuner, une réunion dans l'espace de travail partagé ou une pause shopping après le travail : l'expérience optimale d'un client implique que les sanitaires soient très propres, qu'ils ne soient pas bondés et que les distributeurs soient pleins.

« Avec Welle7, Migros Aare a créé un nouveau centre urbain en Suisse. À la fois lors de la construction et de l'ameublement, nous avons volontairement opté pour la dernière technologie et avons lancé des projets pilotes dans plusieurs zones », déclare Lukas von Känel, responsable de site. « L'utilisation du service de nettoyage numérique Tork EasyCubeTM dans un centre de Migros Aare est un projet pilote ici à Berne. »

La technologie des capteurs fournit des données en temps réel

Les équipes de nettoyage du gestionnaire des installations, FARO Reinigungen AG s'efforcent de rendre les locaux impeccables. Tork a équipé 30 sanitaires avec un total de 250 distributeurs Tork répartis sur plusieurs étages. Tous les distributeurs, poubelles et entrées de sanitaires sont équipés de capteurs qui collectent des données sur les niveaux de consommables et sur le nombre de visiteurs. Ces informations sont accessibles aux équipes de nettoyage et au responsable des installations à tout moment sur l'application Tork EasyCubeTM via ordinateur, tablette ou smartphone. Avec des alertes codées en couleur, faciles à voir, indiquant que les sanitaires doivent être nettoyés rapidement et la quantité avec laquelle les distributeurs doivent être réapprovisionnés.

Solution numérique pour une gestion du nettoyage axée sur les besoins

Luciana Cafaro, responsable de site FARO pour Welle7, est convaincue que « sans Tork EasyCubeTM, notre travail ici, à Welle7, ne pourrait pas être effectué aussi efficacement qu'il ne l'est actuellement grâce à ce système. Comme toutes les entreprises, nous sommes poussés à réaliser des économies. « Grâce à ce système, nous évitons des inspections inutiles, car le personnel sait déjà où se concentrent les besoins. Nous gagnons ainsi du temps et de l'argent et nous sommes moins stressés. »

Qualité de nettoyage optimale - des clients satisfaits

Le fait que Tork EasyCubeTM aide le personnel à maintenir une qualité de nettoyage élevée est démontré par l'avis des clients : « Les équipes m'ont également rapporté que certains visiteurs souhaitaient leur donner un pourboire en remerciement de leur travail de qualité. » Ces retours d'informations ont également justifié la décision de von Känel de mettre en place Tork EasyCubeTM : « Pour nous, le plus important est d'avoir des clients satisfaits qui souhaitent revenir. Si l'on regarde les chiffres, malgré une hausse du nombre de visiteurs dans les sanitaires de 42 % entre août 2016 et novembre 2016, il était encore possible de réduire de 68 % le temps passé avec des distributeurs vides.

