Fragrance Du Bois va de l'avant

Innovante et unique, Fragrance Du Bois s'est établie comme l'une des marques les plus emblématiques sur la scène internationale du parfum en moins de cinq ans.

Utilisant de l'oud 100 % pur et produit de manière durable dans bon nombre de ses créations exclusives, Fragrance Du Bois a non seulement captivé l'imagination des connaisseurs de parfum, mais a également séduit une légion d'amateurs dédiés, fascinés par l'histoire attrayante de la marque et son évolution en tant que modèle d'entreprise socialement et environnementalement responsable.

En plus d'accélérer ses plans d'expansion à l'échelle internationale, Fragrance Du Bois s'apprête à annoncer une autre association palpitante sur son parcours vers une intégration verticale complète.

La jeune maison de parfumerie établit aussi des références en matière de pratiques commerciales modernes, choisissant ses ingrédients de provenances connues et les produisant de manière éthique et dans le respect des communautés et de l'environnement.

Même si de nombreuses marques de parfum à travers le monde affirment utiliser de l'oud véritable dans leurs produits, rares sont celles pouvant se vanter du niveau de contrôle de bout en bout de la chaîne d'approvisionnement. C'est ce qui permet à Fragrance Du Bois de garantir la provenance exacte de l'oud qu'elle utilise, la manière dont il est produit ainsi que son niveau de qualité.

Le leitmotiv de la marque, « Oud pur, pur luxe », résonne auprès des passionnés de parfums dont les goûts et préférences sont désormais dictés par le besoin d'un degré supérieur de conscience et de connaissance des produits qu'ils achètent.

Après avoir lancé sa première boutique conceptuelle à Bangkok, en Thaïlande, en 2012, la marque a ouvert des magasins exclusifs à Singapour et Kuala Lumpur quelques années plus tard.

La fin de l'année dernière a aussi été marquée par une importante expansion, puisque la marque a établi sa présence à Milan, Doha, Marbella, Los Angeles et Zurich, pour ne nommer que quelques-unes des villes dans lesquelles elle s'est implantée, en s'appuyant sur le succès qu'elle avait connu chez Jovoy à Paris.

En 2016, Fragrance Du Bois a également ouvert une autre de ses boutiques phares au design somptueux et à l'agencement élégant à Genève, en Suisse, sur la célèbre rue du Rhône, souvent qualifiée de paradis du shopping de luxe.

« C'est une formule relativement simple, a récemment déclaré à Genève Nicola Parker, directrice de la marque chez Fragrance Du Bois. Nous présentons un énorme avantage sur le secteur car nous pouvons garantir la source, la cohérence et la qualité de notre huile d'oud pure et durable, grâce à notre accord d'approvisionnement exclusif avec Asia Plantation Capital. Ils nous ont soutenus lorsque nous avons débuté et sont restés une source, si vous me permettez ce jeu de mot, d'inspiration. Nous ne serions pas là où nous sommes aujourd'hui sans eux, mais l'indépendance a toujours été un élément important pour nous, en ce sens qu'il nous a permis de grandir en tant qu'entreprise. »

Fragrance Du Bois, reconnaissant le potentiel presque illimité du matériau magique qu'est l'oud, a porté son regard sur d'autres domaines au sein du marché des produits de luxe et s'apprête à annoncer son soutien et son appui à une nouvelle marque de soins pour la peau et d'accessoires, Oud Essentialstm. Cette relation promet d'être une autre initiative fructueuse pour la marque de parfum dont l'avenir s'annonce extrêmement brillant.

Fragrance Du Bois apportera son expertise accumulée au cours des dernières années ainsi qu'un investissement stratégique dans Oud Essentialstm - The Real Oud Company - qui est prête à « changer la face des soins pour la peau » en incluant de l'oud biologique pur dans la totalité de ses produits. L'utilisation de cette substance sur ce marché ultra-compétitif constituera une première mondiale, et procurera à Oud Essentials un avantage incontestable sur ce secteur.

En outre, Fragrance Du Bois fournira à Oud Essentials une autre première mondiale, un ingrédient actif ultra-raffiné et le plus pur qui soit appelé Oud Active+tm, qui possède des propriétés anti-âge puissantes et une multitude d'autres attributs de santé et de bien-être.

« L'oud me fascine depuis de nombreuses années », a commenté Jean-Marc Dufat, fondateur et PDG en Europe d'Oud Essentials. « Lorsque j'ai découvert qu'il n'était pas utilisé dans le secteur des soins pour la peau, je ne pouvais pas le croire. Avec toutes les propriétés physiques et psycho-actives incroyables qu'il possède, et compte tenu du fait que d'innombrables générations et cultures l'utilisent depuis tant d'années (des millénaires en réalité), je savais que l'oud pouvait fonctionner et allait être capable de faire la différence. Rencontrer l'équipe de Fragrance Du Bois et explorer des idées a été une étape majeure dans l'évolution de notre marque, alors que nous maintenons le cap sur notre objectif visant à toucher la vie de millions de personnes dans le monde entier. »

Alors qu'Oud Essentialstm se prépare à signer un accord d'approvisionnement avec Fragrance Du Bois dans les semaines à venir, l'avenir promet d'être glorieux pour les entreprises qui bénéficient d'une chaîne d'approvisionnement durable, renouvelable et verticalement intégrée, avec les principes fondamentaux de la conscience sociale et environnementale, qui sera convaincante pour la catégorie sans cesse croissante de consommateurs responsables.

À propos de Fragrance Du Bois

Fragrance Du Bois est un parfumeur de luxe spécialisé, né des essences les plus riches de la nature, élaborées par la cinquième génération de parfumeurs issus de la tradition française de Grasse, qui remonte au 17e siècle. Au coeur de toutes les créations de Fragrance Du Bois se trouve sa signature, l'oud. À la fois unique et exclusif, il incarne le luxe ultime. La totalité de l'oud utilisé par Fragrance Du Bois est produite dans ses propres plantations gérées de manière durable, selon des principes éthiques et provenant de ressources durables.

À propos d'Oud Essentials

Nouvelle marque, nouveau visage et nouveau nom dans le secteur mondial des soins de la peau, Oud Essentials sublime les propriétés et qualités exceptionnelles du bois d'agar et de l'oud au sein d'une gamme de produits conçus pour s'intégrer à un programme de soins de la peau et contribuer à un style de vie sain, s'appuyant sur une histoire de plusieurs milliers d'années.

La totalité de l'oud utilisé dans la gamme de produits d'Oud Essentials est exploitée et produite de manière éthique et durable, et possède l'autorisation et l'homologation complète de la CITES (Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction).

