Reprise en vue au Manitoba : le vaste éventail des exportations jouera nettement en faveur de la province, selon EDC

WINNIPEG, le 10 mai 2017 /CNW/ - Dans la sphère commerciale, les exportateurs manitobains ne mettront pas tous leurs oeufs dans le même panier, ce qui leur permettra de réaliser cette année des gains substantiels au chapitre de la croissance.

Après avoir connu un léger repli de son activité en 2016, le Manitoba, l'une des provinces dont les industries sont les plus diversifiées au pays, verra l'essor de ses exportations gagner 7 % cette année et 9 % en 2018, soit la deuxième meilleure performance à l'export au Canada, selon les Prévisions à l'exportation semestrielles d'Exportation et développement Canada (EDC).

La croissance sera tirée par la multiplication des débouchés aux États-Unis, le premier marché des exportations de la province, et par une hausse substantielle dans les secteurs des métaux et des minerais, de la machinerie et de l'équipement, de même que des produits chimiques. Des augmentations plus modestes seront constatées dans certains secteurs névralgiques de la province, notamment l'agroalimentaire qui représente plus du tiers des exportations du Manitoba, de même que dans les filières de l'aéronautique et des autres matériels de transport.

« Comme les menaces au commerce nord-américain ciblent des industries en particulier, les exportateurs manitobains sont bien placés pour braver les tempêtes pouvant souffler en leur direction », a déclaré Peter Hall, vice-président et économiste en chef d'EDC. « La diversification est au coeur de leur réussite puisqu'elle procure à l'économie une stabilité opportune durant les épisodes de volatilité, comme celui que nous traversons. »

En ce moment, les exportateurs canadiens sont confrontés à un mouvement populaire antimondialisation qui menace l'architecture même du commerce international. Malgré tout, à EDC, nous sommes persuadés que l'activité commerciale et l'investissement à l'étranger continueront de s'intensifier à court terme.

« Risques, débouchés et conjectures composeront le tableau », a expliqué M. Hall. « Détricoter la mondialisation ne fera pas des gagnants et des perdants, mais bien des perdants sur toute la ligne. Une proposition que le citoyen rejettera à terme. Le message qu'EDC communique aux exportateurs du Manitoba est de rester dans la course et de tirer parti du potentiel offert par la croissance mondiale. »

M. Hall traitera des débouchés à l'exportation qui s'offrent aux exportateurs de la Saskatchewan et de l'ensemble du pays lors de son passage, le 10 mai, à l'hôtel Delta Winnipeg. L'événement, organisé en partenariat avec Manitoba Trade and Investment, s'inscrit dans le cadre de Parlons exportations. Durant cette tournée pancanadienne d'un mois, qui s'arrêtera dans 13 villes, M. Hall présentera les perspectives d'exportation des entreprises canadiennes dans le monde entier, en plus d'aborder la santé de l'économie mondiale et ses effets sur les exportateurs canadiens. Pour en savoir plus, veuillez consulter les Prévisions à l'exportation.

