Le rapport de sécurité 2017 de Volvo Trucks porte sur les usagers de la route exposés







GOTHENBOURG, Suède, May 10, 2017 /PRNewswire/ --

Le nombre d'accidents de la route graves impliquant des camions diminue, mais il convient d'améliorer encore la sécurité des usagers de la route exposés. Par ailleurs, encore à l'heure actuelle, trop peu de conducteurs bouclent leur ceinture de sécurité. Voilà certaines des conclusions du nouveau rapport de Volvo Trucks consacré à la sécurité routière.

Pour visualiser le communiqué multimédia, rendez-vous sur :

https://www.multivu.com/players/uk/8100751-volvo-trucks-safety-vulnerable-road-users/

« Dans le rapport de sécurité 2017 de Volvo Trucks, nous analysons et décrivons les raisons des accidents impliquant des camions, leur déroulement et ce qui doit être mis en oeuvre pour réduire le risque d'accidents et leurs conséquences. Ces données ne sont pas seulement importantes pour développer nos propres produits, mais également pour quiconque cherche à rendre les conditions routières plus sûres », annonce Peter Wells, directeur de la commission de recherche sur les accidents de Volvo Trucks.

Le rapport de sécurité 2017 de Volvo Trucks se base sur les recherches menées par Volvo sur les accidents, ainsi que sur les données publiées par les diverses autorités nationales et européennes. Il apparaît indispensable de s'atteler à réduire les risques pour les usagers de la route exposés comme les piétons, les cyclistes, les conducteurs de cyclomoteurs et les motards.

« Au cours de la dernière décennie, le nombre d'accidents de la route graves impliquant des poids lourds a pratiquement été divisé par deux en Europe. Mais le nombre d'accidents de poids lourds impliquant des usagers de la route exposés n'a pas diminué dans les mêmes proportions », déclare Carl Johan Almqvist, directeur de la sécurité produits et trafic chez Volvo Trucks.

Environ 35 % des personnes tuées ou gravement blessées dans des accidents impliquant des poids lourds sont des usagers de la route exposés. Avec le rythme effréné de l'urbanisation et la hausse de la fréquentation routière, le risque de blessures pourrait croître si aucune mesure sérieuse n'est prise.

« Pour réduire le taux d'accident, il est nécessaire de poursuivre le développement de solutions techniques susceptibles d'aider le conducteur à éviter les situations potentiellement dangereuses. Par ailleurs, tous les usagers de la route doivent mieux connaître les risques associés à la circulation routière et savoir comment les atténuer », explique Carl Johan Almqvist.

Il est crucial d'offrir au conducteur une vue dégagée sur la proximité immédiate du véhicule pour prévenir les accidents. En plus des rétroviseurs, des rétroviseurs de proximité et des caméras de recul, Volvo propose une solution permettant au conducteur de voir ce qu'il se passe dans l'angle avant, côté passager, grâce à une caméra.

« Il est également essentiel pour les piétons et les cyclistes d'être sensibilisés à l'importance de voir et d'être vu et d'interagir de façon souple et sûre dans le trafic. C'est pourquoi nos supports pédagogiques s'adressent à la fois aux jeunes et aux adultes, comme nos campagnes S'arrêter. Regarder. Faire signe et Voir et être vu qui traitent précisément de ces questions », poursuit Carl Johan Almqvist.

Pour réduire le risque d'accidents avec les autres véhicules, les camions Volvo Trucks sont équipés de plusieurs systèmes de sécurité active. Mais si un accident survient malgré tout, un seul équipement de sécurité testé et éprouvé sauve plus de vies que tout autre système : la ceinture de sécurité.

« Le rapport indique que trop peu de conducteurs bouclent leur ceinture de sécurité même si l'on sait que la moitié des conducteurs décédés dans des accidents de la route et qui ne portaient pas leur ceinture de sécurité auraient survécu s'ils l'avaient bouclée », avertit Carl Johan Almqvist.

Le rapport de sécurité 2017 de Volvo Trucks est le deuxième rapport publié en externe par la commission de recherche sur les accidents de Volvo Trucks.

« La réduction des accidents de la route est une problématique internationale des plus importantes. C'est pourquoi nous souhaitons partager les conclusions de nos recherches de façon claire et compréhensible », déclare Peter Wells.

Le rapport de sécurité 2017 de Volvo Trucks complet est disponible à l'adresse volvotrucks.com.

Infos sur la commission de recherche sur les accidents de Volvo Trucks

La commission de recherche sur les accidents étudie et analyse des accidents de la route impliquant des camions depuis 1969. Depuis près de 50 ans, Volvo Trucks s'appuie sur l'expérience et l'expertise de la commission pour améliorer sans cesse les propriétés de ses véhicules en matière de prévention des blessures et des accidents, hissant les véhicules Volvo parmi les plus sûrs du marché.

Pour plus d'informations, contactez Alexandra Chalus: +33-6-65-86-41-85 - E-mail : alexandra.chalus@volvo.com



Des photos de presse et des vidéos sont disponibles dans la galerie d'images et de vidéos de Volvo Trucks à l'adresse http://images.volvotrucks.com

Volvo Trucks fournit des solutions complètes de transport aux professionnels et aux entreprises commerciales. La compagnie propose une gamme complète de véhicules moyens et lourds, et s'appuie sur un solide réseau de 2 200 points de service répartis dans plus de 125 pays. Les véhicules Volvo sont assemblés dans 15 pays. En 2015, Volvo Trucks a vendu plus de 113 000 véhicules dans le monde. Volvo Trucks fait partie du groupe Volvo, l'un des premiers constructeurs mondiaux de camions, autobus, autocars, équipements de chantier, ainsi que de moteurs marins et industriels. Le Groupe propose également des solutions complètes de financement et de service. Les valeurs fondamentales de Volvo sont la qualité, la sécurité et le respect de l'environnement.

(Photo: http://mma.prnewswire.com/media/509734/Volvo_Trucks_Safety_Report.jpg )



Video:

https://www.multivu.com/players/uk/8100751-volvo-trucks-safety-vulnerable-road-users/



Communiqué envoyé le 10 mai 2017 à 04:00 et diffusé par :