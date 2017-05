LiveXpert faisait partie du NewTek NDI Central lors du NAB 2017







BORDEAUX, France, 10 mai 2017 /PRNewswire/ -- 3D Storm, distributeur officiel des produits NewTek et de LiveXpert, a présenté les dernières solutions LiveXpert au NAB 2017 dans le NDI Central (SL5421).

À propos de 3D Storm

3D Storm, distributeur agréé des produits NewTek et de LiveXpert, est un distributeur à forte valeur ajoutée d'outils pour les productions vidéo et sportives en direct. L'équipe de 3D Storm, qui offre des solutions spécialisées grâce à un réseau de revendeurs et d'intégrateurs autorisés et de spécialistes, fournit aux clients un accès exclusif aux solutions les plus récentes et les plus innovantes du marché pour les vidéos sur IP, la diffusion en continu, la production 4K et la technologie de production vidéo assistée par logiciel.

Les outils pour les productions vidéo et sportives en direct de LiveXpert répondent aux besoins des producteurs pour la création graphique, l'intégration des réseaux sociaux, la gestion des scores et des statistiques sportifs à afficher sur les grands écrans dans les stades, les arènes et les deuxièmes écrans.

3D Storm offre une transition aisée vers la vidéo sur IP grâce aux produits LiveXpert. La gamme de produits LiveXpert offre le plus grand catalogue de solutions compatibles avec l'interface novatrice « Network Device Interface » (NDI, interface des périphériques de réseau) de NewTek.

3D Storm a présenté les derniers produits de LiveXpert au salon NAB de Las Vegas, du 24 au 27 avril 2017, dans la NewTek NDI Central (SL5421).

À propos des produits les plus vendus

LiveXpert

Produits pour les productions vidéo et sportives en direct

LiveXperttm, qui est un membre du NewTek Developer Network (réseau de développeurs), est une gamme d'outils pour les productions vidéo et sportives en direct. Les solutions de LiveXpert, qui offrent des fonctionnalités telles que la gestion de l'habillage graphique, les scores et les statistiques sportifs, et l'intégration des réseaux sociaux, complètent l'équipement de la salle de contrôle dans les installations de studios de télévision et de conférence, les salles de contrôle mobiles pour les événements de divertissement et sportifs ainsi que les émissions extérieures.

Produits LiveXpert compatibles avec l'interface novatrice « Network Device Interface » de NewTek ? technologie NDI :

LiveMedia Server est un lecteur/enregistreur multi formats et multicanaux. Le système prend en charge la plus grande gamme de codecs audio et vidéo du marché, en définition standard comme en haute définition, et il est doté d'une conversion up/down et d'un réglage du format de l'image par clip intégrés. La fonction « lecture pendant l'enregistrement » de LiveMedia Server est simple à gérer. Les utilisateurs peuvent ajouter un fichier à n'importe quel canal de lecture alors que ce fichier est encore en cours d'enregistrement. La dernière version supporte les outils NewTek Advanced Edition, le nouveau TriCaster TC1 et la NewTek IP Series et permet de contrôler le mélangeur audio à partir d'une console externe MIDI. Le produit est également disponible avec une version spécifique pour 1 canal et une autre pour 4 canaux : LMS-NDI-1CH et LMS-NDI-4CH. Il s'installe sur n'importe quel PC sous Windows connecté au réseau Ethernet et peut offrir jusqu'à 4 canaux de lecture ou d'enregistrement de médias, par poste. L'application LMS-NDI vous permet de créer et diffuser des playlists de clips multi codecs depuis un simple PC sur le réseau local, sans périphérique dédié. L'éditeur de playlist intégré supporte la majorité des formats de fichiers et codecs du marché : MPEG PS/TS, MP4, QUICKTIME, Apple ProRes®, DNxHD®, DVCPRO HD, XDCAM, MXF, GXF, DV, FLV et bien d'autres dans la même liste de diffusion. LMS-NDI lit la playlist en temps réel, sans transcodage préalable, en un flux NDI disponible sur l'ensemble du réseau, sans latence. La dernière version du logiciel comporte de nouvelles fonctionnalités de programmation. La fonction d'enregistrement programmé permet de planifier le démarrage et l'arrêt de l'enregistrement par date et heure. De nombreuses programmations peuvent être préparées à l'avance. La programmation récursive est également supportée. Le programmateur de playlist permet de programmer l'affichage de n'importe quelle playlist enregistrée par date et heure. La chaîne de lecture téléchargera et lira, ensuite, automatiquement les playlists programmées. Prix : à partir de 999 EUR (prix de vente conseillé).

LiveCG Broadcast, LiveCG Broadcast est le générateur de caractères multicouches le plus compact pour la gestion automatique du titrage et d'objets graphiques. C'est un système clé en main 1U qui offre aux réalisateurs de vidéo un large éventail d'outils pour créer et insérer, en quelques clics et à partir une interface conviviale, toutes sortes d'objets graphiques dans leurs productions vidéo en direct. LiveCG Broadcast, qui a été conçu pour tous les types de productions, de résultats électoraux, de scores sportifs et d'émissions de jeux télévisés, dispose d'un moteur de diffusion exclusif pour les médias sociaux. Il est parfait pour les chaînes musicales, sportives, d'informations et commerciales. LiveCG Broadcast peut gérer simultanément plusieurs sources dynamiques et il peut diviser l'écran pour afficher les titres des morceaux, des informations sur des artistes, des célébrités, les résultats de jeux, les cours boursiers ou des dépêches mis à jour automatiquement à partir de flux RSS, de fichiers texte ou de feuilles de calcul Excel. LiveCG Broadcast est livré avec le module Social Hub pour la gestion et la modération des médias sociaux en temps réel. Le module Social Hub permet de collecter en temps réel les messages, les images, les vidéos, les commentaires provenant des réseaux sociaux Facebook®, Twitter®, Flickr®, WhatsApp®, Skype®, Instagram®, Line®, les flux RSS et les comptes de messagerie électronique. Social Hub est livré avec un modem GSM permettant de réceptionner des SMS.

Prix : à partir de 4499 EUR (prix de vente conseillé).

LiveCG Football, qui est une application professionnelle de gestion des scores et des objets graphiques pour NewTek TriCaster, est l'outil le plus complet et le plus abordable qui a été conçu pour TriCaster et 3Play. Il est conçu pour la diffusion en direct et pour l'habillage graphique (chiffres et objets graphiques) en temps réel sur les grands écrans des stades de football. Le puissant moteur de base de données de LiveCG Football permet de stocker des informations sur tous les jeux : équipes, pays, ligues et championnats. Toutes les données importantes, telles que les noms des joueurs, les entraîneurs, les arbitres, les images des joueurs et les logos d'équipe, sont stockées une seule fois pour être facilement réutilisées à chaque fois qu'un nouveau match est diffusé. LiveCG Football dispose d'un éditeur afin de créer et personnaliser toutes les images fixes et tous les objets graphiques animés selon une marque déterminée. LiveCG Football est livré avec des modèles couvrant tous les besoins : grand score en plein écran, petit score en coin, présentations des compositions d'équipes, tableaux de statistiques, prolongations, fautes, penalties. Des messages défilants et des publicités peuvent être affichés en direct à partir de LiveCG Football pour augmenter l'exposition des sponsors et des annonceurs. LiveCG Football est utilisé par les grands clubs de football en Europe, dont les Girondins de Bordeaux, l'AS Monaco, le FC Nice, le FC Brest, le Stade Rennais, l'Olympique Lyonnais, le FC Valence (Espagne), le Levante, le Real Club Celta de Vigo, le Charlton Athletic, l'AS Saint Étienne et l'AJ Auxerre.

Prix : à partir de 3499 EUR (prix de vente conseillé).

