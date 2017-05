Jumore participe au Sommet B20 en Allemagne et insuffle une « nouvelle énergie cinétique » à la gouvernance économique mondiale







BERLIN, le 10 mai 2017 /PRNewswire/ -- Le Sommet B20 2017 a été organisé à Berlin, en Allemagne, les 2 et 3 mai. Le président de Jumore, M. Lu Hongxiang, y a participé en tant que représentant des entrepreneurs chinois.

À l'occasion de cette visite, Jumore a proposé des solutions pour un développement durable et sain de la mondialisation, empreintes d'une sagesse orientale, qui consistent en la création d'une nouvelle plateforme pour les entreprises de différents pays dans le cadre de leur participation rapide à la mondialisation, ainsi qu'en la conservation des ressources mondiales grâce à un écosystème d'entreprise couvrant l'ensemble de la chaîne industrielle. Plus particulièrement, Jumore a établi une coopération avec plus de 120 pays via Internet, et a mené une intégration intelligente et écologique des ressources mondiales dans les secteurs de l'industrie et des services, en encourageant les opportunités de coopération mondiale ainsi que le développement gagnant-gagnant.

Au cours de ce sommet, le président de Jumore s'est également rendu dans d'autres pays européens. M. Lu a rencontré et discuté avec John Danilovich, Secrétaire général de la Chambre de commerce internationale (CCI) ; le professeur Katja Nettesheim, directrice générale de Mediate, société allemande spécialisée dans les services de numérisation ; Hans, fondateur de Hans Oppermann Consulting (HOC) ; Lynnette Magasa, PDG de BONISWA, société sud-africaine de services de télécommunications clés en main ; les représentants de Germany Trade & Invest (GTAI) et du Deutsches Institut fur Normung (DIN), ainsi qu'avec plusieurs autres personnalités du monde politique et des affaires. Le modèle de Jumore a été largement reconnu, et plusieurs accords de coopération ont été conclus tout en bâtissant un consensus dans la région.

