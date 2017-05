La NFL et Perform Group entrent dans une relation médiatique stratégique







LONDRES, May 10, 2017 /PRNewswire/ --

La National Football League (NFL) - Ligue nationale de football américain - et Perform Group sont arrivés à un accord pour que Perform commercialise les droits de la diffusion télévisuelle de la NFL dans différents territoires du globe, ainsi que l'excellent produit d'abonnement numérique NFL Game Pass en dehors des États-Unis et de l'Europe. L'accord renforcera la consommation mondiale du sport le plus regardé aux États-Unis auprès de sa base de fans fervents, dans toutes les plateformes de médias.

En vertu de l'accord qui porte sur plusieurs années, et sur des marchés choisis, Perform commercialisera stratégiquement les droits télévisuels des matchs en direct, dont les matchs du dimanche après-midi joués à 13 h et à 16 h (heure de l'Est des États-Unis), du football du jeudi soir, du football du dimanche soir, du football du lundi soir et des matchs éliminatoires, y compris la Super Bowl. L'accent sera immédiatement mis sur les droits télévisuels au Brésil, dans la région panasiatique et au Moyen-Orient avant la saison 2017.

Par ailleurs, Perform va accélérer le NFL Game Pass en dehors des États-Unis et de l'Europe, une offre de produit numérique qui va directement au consommateur et propose tous les jeux en direct, NFL RedZone, NFL Network et la programmation primée de la NFL. Tandis que la NFL continue à élargir sa base de fans à l'échelle planétaire, Perform va utiliser son expertise locale pour véhiculer les abonnements Game Pass parmi la base de fans fervents de la NFL.

Cette relation médiatique stratégique couvre plus de 100 pays et territoires, dont des grands marchés tels que l'Argentine, l'Australie, le Brésil, le Canada, Hong Kong, l'Inde, Israël, le Japon, le Mexique, la Nouvelle-Zélande, la Corée du Sud et la Turquie.

Simon Denyer, PDG de Perform Group, a déclaré : « Perform est ravi d'élargir sa relation avec la NFL. Nous sommes engagés à l'égard d'une collaboration à long terme qui bénéficiera à la fois aux sports et aux fans. Nous sommes enthousiastes à l'idée de faire grandir la marque auprès de publics du monde entier ».

Mark Waller, vice-président exécutif de l'international et des évènements de la NFL, a déclaré : « Nous sommes ravis de collaborer avec le Perform Group dans certains de nos marchés mondiaux prioritaires afin de mener la distribution et la consommation de nos offres de médias clés dans une gamme de plateformes. C'est une opportunité mutuellement passionnante pour mieux servir la base de fans croissante de la NFL. »

À propos de Perform Group :

Perform est un grand groupe de contenus et de médias numériques consacrés aux sports.

Nous avons pour mission de connecter le monde du sport en apportant certains des contenus les plus rapides, les plus détaillés et les plus attractifs, en gérant un réseau de marques mondiales de médias que nous détenons entièrement et en apportant directement aux fans des contenus de sports de grande qualité.

Perform travaille avec les principaux détenteurs de droits mondiaux tels que WTA, FIBA et NFL pour créer des relations commerciales à long terme et transparentes qui aident à faire croître les publics mondiaux et, finalement, à bénéficier au bien à long terme des sports.

Perform a récemment lancé son service de streaming de sports en direct, DAZN, en Allemagne, en Autriche, en Suisse et au Japon.

http://www.performgroup.com

Pour les enquêtes des médias, veuillez contacter :

Sarah Butler

directrice des relations publiques de Perform Group : Sarah.butler@performgroup.com

+44-7432631237



Communiqué envoyé le 10 mai 2017 à 01:30 et diffusé par :