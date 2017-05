Praj démontre sa technologie d'éthanol cellulosique avec succès







M. Nitin Gadkari, ministre du transport routier et des autoroutes d'Inde, a inauguré l'usine de démonstration d'éthanol cellulosique de Praj près de Pune, en Inde, ce 7 mai 2017. Il s'agit de la première bioraffinerie intégrée d'Inde, construite pour promouvoir la technologie de pointe à procédé breveté de Praj permettant de produire de l'éthanol à partir de déchets agricoles.

L'usine de démonstration a la capacité de produire un million de litres d'éthanol par an à partir de divers types de biomasse tels que la paille de riz et de blé, les tiges de coton, les déchets de canne à sucre, la bagasse, les épis et les cannes de maïs. Porté par son expertise et son expérience bien intégrée des technologies de première génération, Praj est convaincu que sa technologie d'éthanol de deuxième génération produira de l'éthanol à moindre coût et en émettant un minimum de gaz à effet de serre.

La plateforme technologique avancée de Praj lui permet d'étendre son portefeuille technologique à d'autres carburants et produits chimiques renouvelables.

Praj, une société connue pour des technologies qui n'ont cessé de réduire les émissions de gaz à effet de serre et d'améliorer la durabilité des entreprises dans le secteur du bioéthanol de première génération, s'attend à ce que sa technologie d'éthanol de deuxième génération soit une pionnière de l'industrie.

Au cours des sept dernières années, Praj a investi près de 30 millions de dollars US de ses provisions internes dans le développement de technologies d'éthanol cellulosique.

Praj a déjà signé des mémorandums d'entente avec Indian Oil Corporation et Bharat Petroleum Corporation Ltd afin d'être leur partenaire technologique pour divers projets en Inde.

Dans le cadre de la première phase, environ dix à 12 projets basés sur la technologie d'éthanol de deuxième génération sont en cours de planification à travers le pays, chacun comptant une dépense de capital d'environ 100 millions de dollars US et une capacité moyenne de 100 000 litres d'éthanol par jour.

M. Pramod Chaudhari, président exécutif de Praj, a déclaré : « Cette technologie présente un grand potentiel qui permettra de stimuler l'économie rurale, de créer de l'emploi et d'améliorer considérablement le développement durable. »

À propos de Praj Industries Limited :

Praj est une société mondiale spécialisée dans les solutions de traitement. Forte de ses compétences en matière d'innovation et d'intégration, elle propose des solutions capables d'apporter une importante valeur ajoutée aux installations de bioéthanol, aux systèmes et équipements portant sur des procédés critiques, aux bioproduits et aux solutions de haute pureté. Au fil des trois dernières décennies, Praj s'est focalisé sur les applications environnementales, énergétiques et agroalimentaires. Praj est un partenaire de confiance dans le domaine du génie des procédés, des usines et des systèmes et équipements critiques avec plus de 750 références sur cinq continents. Les solutions offertes par Praj sont soutenues par son centre de recherche et développement ultramoderne dénommé Praj Matrix. Praj est une société cotée à la bourse de Bombay et au NSE (National Stock Exchange of India).

