Avis aux médias : Célébrer le droit au mariage pour tous et poursuivre le travail de défense des droits de la communauté LGBTQ2S







The 519 célèbre la Loi sur le mariage civil de 2005 à l'occasion du lancement d'un nouveau timbre-poste commémoratif de Postes Canada.

TORONTO, le 9 mai 2017 /CNW/ - L'organisme The 519 est ravi de s'associer à Postes Canada dans le cadre d'un événement qui soulignera la lutte pour le droit égal au mariage au Canada et célébrera ce moment important de l'histoire du pays. Durant cet événement, qui fait partie des célébrations du 150e du Canada, Postes Canada dévoilera un nouveau timbre commémorant le droit durement acquis au mariage égal au Canada.

Pendant la lutte pour le mariage pour tous au Canada, The 519 a aidé notre communauté en fournissant un espace gratuit et sécuritaire où des personnes, des organisations, des activistes ou des organismes sans but lucratif pouvaient tenir des rencontres et travailler pour atteindre l'objectif du droit égal au mariage. Nos membres et notre personnel ont été nombreux à jouer un rôle actif dans le mouvement, et nous sommes fiers d'avoir participé à ce parcours et de faire partie de cet héritage.

Aujourd'hui plus que jamais, The 519 continue d'ouvrir la voie au changement avec ses programmes et ses services qui répondent aux besoins émergents de la communauté LGBTQ2S. Nos activités reflètent le leadership dont nous faisons preuve en donnant aux organisations et institutions publiques et privées la capacité de créer leurs propres espaces inclusifs. Nous poursuivons également nos efforts pour trouver des solutions systémiques permettant de surmonter les barrières sociales et économiques auxquelles est confrontée la communauté LGBTQ2S.

La lutte pour le droit égal au mariage, qui a culminé en 2005 lors de l'adoption de la Loi sur le mariage civil, représente le travail acharné de ses défenseurs. Ce moment de l'histoire démontre aussi que l'union fait la force et souligne à quel point le dialogue entre les gens, la société civile, le gouvernement et les tribunaux peut être déterminant. The 519 continue de croire en l'efficacité du dialogue et s'efforce plus que jamais de créer un monde où les questions liées à l'égalité et à la liberté sont discutées et résolues avec ouverture et amour.

Pour en savoir plus sur nos programmes et services, sur nos activités pendant la semaine de la fierté à Toronto ou sur nos initiatives habilitantes à l'intention des organisations, des médias ou du grand public, veuillez communiquer avec nous.

À propos de The 519 :

The 519 est un organisme de bienfaisance enregistré de la Ville de Toronto qui a pour mission d'assurer la santé, le bonheur et la pleine participation des membres de la communauté LGBTQ2S à Toronto et ailleurs. Nous avons un modèle innovateur de service, d'espace et de leadership et, grâce à nos programmes, services et initiatives habilitantes, nous visons à changer la vie des gens tout en travaillant à promouvoir l'inclusion, la compréhension et le respect.

Site Web : www.The519.org

SOURCE Postes Canada

Communiqué envoyé le 9 mai 2017 à 22:22 et diffusé par :