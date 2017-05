Forest City de Country Garden continue de retenir l'attention des organisations d'éducation à Singapour et en Malaisie







- Plusieurs écoles internationales de premier plan ont signé des accords d'implantation de campus satellites dans la nouvelle ville

JOHOR BAHRU, Malaisie, 9 mai 2017 /CNW/ -- La Réunion des esprits dans le cadre du Forum international sur l'éducation Singapour-Malaisie, a eu lieu à Seashell Sales Gallery à Forest City, en Malaisie, le 6 mai 2017. Au cours de cet événement, les participants ont discuté de l'état de l'enseignement international à Singapour et en Malaisie et ont exploré les possibilités d'un nouvel écosystème éducatif dans le but d'élaborer un programme d'études complet et diversifié répondant aux besoins des enseignants et des élèves d'aujourd'hui.

La planification anticipée des besoins d'enseignement de Forest City a été applaudie par les participants

Parmi les participants figurent Yu Runze, directeur de la stratégie de la Forest City; Nick Stoneman, président de Shattuck-St. Mary's School (SSM), Don MacMillan, directeur de l'école et Graham Gamble, chef de l'établissement SSM à Forest City; Norbiha Binti Buang, responsable sectorielle de l'enseignement privé et de l'éducation spéciale au Département d'éducation de Johore; Low Mei Leong, vice-présidente principale, Économie et affaires à Iskandar Regional Development Autority (IRDA); Yang Berbahagia Tan Sri Dato' Yahaya Ibrahim (Ph.D.), président du conseil de Krista Education Sdn Bhd, ainsi que les représentants de l'Université de Reading en Malaisie, de l'Université de Southampton en Malaisie, de Raffles American School et de Sunway International School, d'autres responsables gouvernementaux et représentants d'organisations d'éducation.

La ville universitaire d'Iskandar de Malaisie est le site des campus satellites de plusieurs des 500 meilleures universités du monde, notamment l'Université de Newcastle, l'Université de Reading et l'Université de Southampton. À la différence de Singapour, situé de l'autre côté du détroit de Johor et où les prix des terrains sont fort élevés, Johor Bahru dispose de beaucoup de terrains pour la construction de campus, et les coûts d'acquisition de terrains ainsi que du soutien aux installations y sont nettement inférieurs.

« Selon l'UNESCO, la Malaisie est la 11e destination préférée des jeunes qui vont étudier à l'étranger », a fait observer Norbiha Binti Buang.

La collectivité Forest City est située à une trentaine de minutes de la ville universitaire d'Iskandar. Commentant Forest City estimant qu'elle représente une « ville du futur », John McBride, professeur de l'Université de Southampton, Malaisie, a déclaré : « Le site était autrefois une belle forêt et il est devenu aujourd'hui, à tous les égards, une ville forestière. C'est vraiment très génial. »

Cet optimisme devant les perspectives de cette ville forestière, à commencer par son emplacement idéal, est également partagé par le représentant de Raffles American School : « Nous sommes très heureux d'ouvrir une école à Forest City. Sa proximité à Singapour en fait un lieu attractif pour les élèves qui souhaitent suivre une scolarité américaine. Le moment n'aura pas été mieux choisi et c'est dommage que d'autres bonnes écoles nous aient devancés. »

Forest City accélère le lancement d'une série de projets couvrant un large éventail d'industries

« Forest City accélère le lancement d'une série de projets, couvrant un large éventail d'industries, y compris un terrain de golf dont la construction devrait commencer ce mois-ci, un magasin hors-taxe qui ouvrira ses portes en juillet, Shattuck-St. Mary's School qui entend commencer à recruter en août et ouvrir une école dans la ville en août prochain, ainsi que le groupe taïwanais MJ Group, une éminente firme gestionnaire de soins de santé, qui se propose de construire et d'ouvrir dans le courant de cette année un établissement de gestion des soins de santé », a déclaré Yu Runze, directeur de la stratégie de Forest City. « Les articles achetés au magasin hors-taxe sont exemptes de droits d'importation et autres taxes, et la taxe de consommation peut être récupérée au départ de la Malaisie. »

Forest City est en train de mettre en oeuvre plusieurs autres projets qui visent tous à tirer parti d'une autre initiative du gouvernement chinois, c'est-à-dire à mettre la capacité de fabrication excédentaire en Chine à la disposition des projets à l'étranger. Ces projets couvrent huit secteurs, notamment le tourisme, les congrès et les expositions, les soins de santé, l'éducation et la formation. Forest City a fait équipe avec environ 100 entreprises chinoises, dont Huawei, le géant des équipements et des services de télécommunications, Zoomlion, fabricant d'équipements de construction, Shagang Group, important producteur d'acier, et Monolisa, fabricant de carreaux en porcelaine haut de gamme, répondant ainsi à l'initiative « One Belt, One Road » (une ceinture, une route) du gouvernement chinois, un programme visant à renforcer les liens économiques avec les pays situés le long des anciennes routes du commerce de la Route de la Soie. De plus, pour adopter et mettre en oeuvre des politiques préférentielles propices à la création d'une ville écologique intelligente entièrement intégrée, Forest City s'est associée à des équipes internationales de renom dans plusieurs entreprises de premier ordre dont l'architecte paysagiste américain Hideo Sasaki, la société de conseil mondiale Accenture, les consultants internationaux en ingénierie Arup et le cabinet consultatif sur les technologies durables Greenerg.

En plus de Shattuck-St. Mary's School, Forest City a déjà commencé à négocier la création de plusieurs autres campus satellites, et ce, avec des écoles internationales de premier plan de plusieurs pays, y compris les meilleures écoles au Royaume-Uni, et a obtenu du gouvernement local d'Iskandar un engagement qui verra implanter des centres internationaux de recherche scientifique ainsi que des écoles de formation professionnelle et technique, accélérant ainsi le déploiement d'établissements éducatifs dans la ville.

