NBD Nano annonce un partenariat avec un fabricant international de tubes à condensateur

La solution de NBD est sélectionnée par la société allemande MPG pour sa durabilité et sa facilité d'utilisation de fabrication

BOSTON, 10 mai 2017 /PRNewswire/ -- NBD Nanotechnologies, les experts de « mouillabilité » des surfaces, ont annoncé aujourd'hui un accord de partenariat avec Mendener Präzisionsrohr GmbH (MPG), un grand fabricant international de tubes à condensateur. En vertu des conditions de l'accord, MPG incorporera le revêtement RepelShell de NBD sur les tubes des condensateurs qu'il vend à ses clients de centrales électriques. Le revêtement aide les usines à fonctionner plus efficacement et à réduire leur empreinte carbone générale.

L'industrie d'électricité produite à la vapeur cherche depuis longtemps des manières d'améliorer l'efficacité de la reconversion de vapeur en eau. De nos jours, les tubes de refroidissement à condensateur sont utilisés pour faciliter le cycle de conversion de l'eau en vapeur.

Le revêtement de RepelShell de NBD Nano est spécialement conçu pour augmenter le taux de condensation en goutte-à-goutte sur des surfaces métalliques. Quand le revêtement est appliqué au tube de MPG, la nucléation des gouttelettes est considérablement améliorée. Il en résulte une plus grande efficacité du transfert de chaleur et des économies directes de carburant du système. NBD a mené avec succès cette technologie dans une centrale électrique au charbon, et la technologie s'intégrera de manière fluide dans les processus de fabrication existants de MPG.

« Nous sommes heureux de faire un partenariat avec MPG, le grand fournisseur spécialisé à grande performance de tubes échangeurs de chaleur et de produits de technologies thermiques », a déclaré Deckard Sorensen, président de NBD Nano Nanotechnologies. « MPG a choisi NBD parce que notre solution fournit des résultats de transfert de chaleur et est en adéquation avec les processus de fabrication existants de MPG. »

Nous sommes vraiment enthousiastes à l'idée de notre partenariat avec NBD Nanotechnologies. Le revêtement RepelShell de NBD change la donne dans l'industrie et promet d'améliorer l'efficacité d'exploitation d'une catégorie entière de centrales électriques », a déclaré le Dr Andreas Gahl, directeur général de MPG. « C'est une solution que nous attendions. »

NBD Nanotechnologies est la seule entreprise à créer des revêtements et des additifs à offrir des solutions personnalisées de « mouillabilité » des surfaces qui sont à la fois durables et adaptables. Aucune autre solution de mouillabilité dure longtemps et s'intègre de manière fluide avec des processus de produits existants tout en rendant les surfaces de verre, métal, plastiques et les produits de peinture extrêmement résistants à l'eau, à la saleté, à l'huile et aux produits chimiques.

Basée à Boston, Massachusetts, NBD Nano a une équipe d'excellents scientifiques et d'entrepreneurs chevronnés qui ont tous fait leur preuve et qui mènent les activités et les opérations de recherche de l'entreprise.

La plateforme de nanotechnologie exclusive de NBD Nano et son portefeuille croissant de propriété intellectuelle permettent la création de revêtements et d'additifs personnalisés pour toute application, sur tout substrat, avec une durabilité et une adaptabilité sans précédent. http://nbdnano.com

