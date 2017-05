Inondations à Pierrefonds-Roxboro - État de la situation







PIERREFONDS-ROXBORO, QC, le 9 mai 2017 /CNW Telbec/ - L'arrondissement de Pierrefonds-Roxboro souhaite faire le point sur la situation sur son territoire. Bien que les conditions soient stables pour le moment, l'équipe des services municipaux est sur le terrain pour faire une vigie en continue afin de pouvoir venir en aide aux citoyens si nécessaire et pour sécuriser les secteurs vulnérables.

« Notre priorité continue d'être la sécurité de nos citoyens et citoyennes et de leur venir en aide rapidement. Ainsi, nos équipes sont à l'oeuvre et font tout le nécessaire, en collaboration avec tous les autres intervenants », de déclarer le maire de l'arrondissement, M. Dimitrios (Jim) Beis.

Rappels aux sinistrés

L'arrondissement souhaite rappeler aux citoyens qui décident de quitter leur résidence qu'ils peuvent se rendre au Centre d'aide aux sinistrés situé à l'école Pierrefonds Comprehensive High School (accès par la rue Richmond via Anselme-Lavigne) ouvert 24 heures par jour pour une durée indéterminée. Les citoyens sont accueillis et pris en charge par les bénévoles de la Croix-Rouge.

En cas de détresse psychologique, les citoyens peuvent composez le 8-1-1 (Info-Santé et Info-Social), accessible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7.

Consultez le site de la sécurité civile de Montréal pour obtenir tous les renseignements relatifs à l'état d'urgence.

L'arrondissement de Pierrefonds-Roxboro vous invite également à visiter régulièrement son site Internet à ville.montreal.qc.ca/pierrefonds-roxboro ou de le suivre sur la page facebook (facebook.com/inondationsfloods-pierrefonds-roxboro)

SOURCE Ville de Montréal - Arrondissement de Pierrefonds-Roxboro

