Retour à prévoir pour les résidents évacués du centre d'hébergement et de soins de longue durée Foyer Père-Guinard







MANIWAKI, QC, le 9 mai 2017 /CNW Telbec/ - Le ministère de la Santé et des Services sociaux tient à informer la population que les 66 résidents du Foyer Père-Guinard évacués le 1er mai dernier pourraient bientôt réintégrer le centre d'hébergement et de soins de longue durée (CHSLD), en raison des travaux préventifs qui ont été effectués pour protéger le CHSLD.

En effet, si le niveau de la rivière Désert continue de diminuer et qu'aucun risque lié à une nouvelle crue ne se présente, le retour des résidents pourrait avoir lieu au cours de la semaine prochaine, une fois que le mobilier sera de nouveau en place. Rappelons que lorsque la rivière avait atteint un niveau critique, le Centre intégré de santé et de services sociaux de l'Outaouais avait pris la décision d'évacuer les résidents. Ceux-ci avaient été relogés dans quelques installations de la région, dont l'Hôpital de Maniwaki et le CHSLD de Gracefield, ainsi qu'auprès de partenaires communautaires, dans des résidences de type familiales ou dans leur famille.

SOURCE Ministère de la Santé et des Services sociaux

Communiqué envoyé le 9 mai 2017 à 19:30 et diffusé par :