La Banque CIBC soutient les clients touchés par les inondations dans les collectivités canadiennes

TORONTO, le 9 mai 2017 /CNW/ - Banque CIBC (CM aux bourses de Toronto et de New York) - Compte tenu des graves inondations dont les résidents et les collectivités subissent les contrecoups au Québec et ailleurs au Canada, la Banque CIBC offre de l'aide aux clients et aux employés touchés.

L'équipe Solutions clients de la Banque CIBC trouvera des moyens d'aider les victimes, notamment les suivants:

Report des paiements de prêts hypothécaires, de prêts et de factures de carte de crédit;

Modification de la période d'amortissement des paiements hypothécaires afin de réduire les coûts mensuels;

Crédit aux comptes des clients pour les frais de découvert, les frais pour insuffisance de fonds, les frais de retrait anticipé sur les dépôts à terme et les frais d'utilisation des guichets autres que ceux de la Banque CIBC;

Mesures d'adaptation personnalisées pour les clients du Groupe Entreprises.

Nous invitons les clients à passer à leur centre bancaire CIBC ou à appeler Solutions clients CIBC au 1-888-337-2422 pour discuter de leur situation financière et obtenir un soutien personnalisé.

La Banque CIBC acceptera les dons au Fonds de secours pour les inondations printanières dans ses centres bancaires partout au Canada, au nom de la Croix-Rouge canadienne, à compter du 11 mai. Pour soutenir directement la population touchée du Québec, les dons doivent être versés au Fonds de secours pour les inondations printanières - Québec.

