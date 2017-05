L'industrie éolienne procure des avantages économiques et environnementaux à long terme







EDMONTON, le 9 mai 2017 /CNW/ - Les efforts du gouvernement de l'Alberta visant à encourager le développement de la ressource éolienne de la province et à diversifier son économie fondée sur les combustibles fossiles attirent divers investisseurs, qui y voient une occasion de croissance à long terme. C'est là l'une des principales conclusions des chefs de file de l'industrie éolienne réunis aujourd'hui à l'hôtel Westin Edmonton dans le cadre du Sommet de l'Alberta de l'Association canadienne de l'énergie éolienne (CanWEA).

Environ 185 acteurs établis et émergents du secteur canadien de l'énergie éolienne ont participé à l'événement d'une journée, qui portait sur les avantages économiques et environnementaux découlant de l'objectif de la province de tirer 30 pour cent de son électricité de sources renouvelables d'ici 2030.

L'ajout au réseau provincial de 5 000 MW en nouvelles sources d'énergie renouvelable dans les 14 prochaines années devrait attirer de nouveaux investissements de plusieurs milliards de dollars; dans cette optique, les délégués ont discuté des nouvelles occasions d'affaires que procurera la chaîne d'approvisionnement en énergie éolienne aux entreprises albertaines.

Pendant le dîner-conférence, la ministre de l'Environnement de l'Alberta, Shannon Phillips, a livré un discours sur la stratégie liée aux changements climatiques de son gouvernement et le rôle que jouera l'énergie éolienne dans l'atteinte des objectifs connexes.

Mike Law, vice-président directeur et chef de l'exploitation de l'Alberta Electric System Operator (AESO), a fait le point sur les plans d'approvisionnement en énergie renouvelable de la province, notamment le processus d'approvisionnement des 400 premiers MW enclenché en mars.

En outre, les experts invités ont présenté les pratiques exemplaires à adopter pour dialoguer avec les collectivités, examiné les mesures proactives mises de l'avant pour gérer l'impact environnemental de l'énergie éolienne, discuté du virage que doit prendre le marché de l'électricité pour que la province assure la transition vers un avenir sobre en carbone et déboulonné divers mythes tenaces sur la fiabilité de l'énergie renouvelable.

« Le programme d'énergie renouvelable du gouvernement s'inscrit dans un plan élaboré ici même, en Alberta, et qui vise à créer des emplois, à diversifier l'économie, à attirer des investissements et à réduire la pollution par le carbone. Le grand intérêt que manifeste le secteur garantit un processus hautement concurrentiel, qui nous permettra d'atteindre tous ces objectifs au plus bas prix possible. »

- Shannon Phillips, ministre de l'Environnement et des Parcs et ministre responsable du bureau du Changement climatique

« Le plan ambitieux mais réalisable de l'Alberta de tirer 30 pour cent de son électricité de sources d'énergie renouvelable d'ici 2030 offre des possibilités prometteuses pour notre secteur ainsi que d'importants avantages économiques et environnementaux pour la province. Nous devons donc maintenant veiller à en faire profiter les Albertains de manière responsable et durable. »

- Robert Hornung, président, Association canadienne de l'énergie éolienne

« L'énergie éolienne et le gaz naturel sont les sources de nouvelle électricité les moins coûteuses en Alberta. Dans le cadre du processus d'approvisionnement des 400 premiers MW de nouvelle énergie renouvelable, nous n'avons aucun doute que le gouvernement provincial aura le choix parmi des projets éoliens de haute qualité à des prix très concurrentiels. »

- Evan Wilson, directeur régional, Association canadienne de l'énergie éolienne dans les Prairies

« Le processus d'approvisionnement de l'AESO vise à maximiser la participation et à limiter les coûts globaux. Divers promoteurs de projet d'énergie renouvelable ont manifesté un vif intérêt dans le cadre du premier appel d'offres, qui devrait être très concurrentiel et couronné de succès. »

- Mike Law, vice-président directeur et chef de l'exploitation, Alberta Electric System Operator

L' Alberta dispose d'une puissance éolienne installée de 1 479 MW, ce qui en fait la troisième au Canada . À l'heure actuelle, cette forme d'énergie comble environ 6 pour cent des besoins en électricité de la province. Grâce à son objectif de tirer 30 pour cent de son électricité de sources renouvelables d'ici 2030, l' Alberta constitue maintenant le principal marché canadien en matière de développement de l'industrie éolienne. Pour en savoir plus, veuillez consulter la page sur les marchés éoliens du site de CanWEA.

L'Alberta Electric System Operator a lancé un processus concurrentiel pour l'achat de 400 MW d'énergie renouvelable, la première d'une série d'initiatives d'approvisionnement prévues qui permettront l'installation d'une nouvelle puissance de 5 000 MW d'ici 2030.

La récente Étude pancanadienne sur l'intégration de l'énergie éolienne montre comment l' Alberta peut intégrer de façon fiable les grandes quantités d'énergie renouvelable requises pour atteindre ses objectifs en matière de changements climatiques.

CanWEA est la voix de l'industrie éolienne au Canada, faisant activement la promotion d'une croissance responsable et durable du secteur éolien. Association nationale sans but lucratif, CanWEA constitue la plus importante source de renseignements fiables sur l'énergie éolienne ainsi que sur ses avantages pour la société, l'économie et l'environnement. Suivez-nous sur Facebook, Twitter et LinkedIn. Pour en savoir plus, visitez le www.canwea.ca/fr.

