Postes Canada et The 519 dévoilent un timbre soulignant le cheminement vers l'égalité en matière de mariage







Ce timbre est le quatrième d'un jeu de 10 soulignant des moments marquants des 50 dernières années émis à l'occasion des 150 ans du Canada

TORONTO, le 9 mai 2017 /CNW/ - Aujourd'hui, au centre-ville de Toronto, Postes Canada a dévoilé un timbre soulignant l'adoption de la Loi sur le mariage civil en 2005, laquelle a légalisé le mariage entre conjoints de même sexe à l'échelle du pays. Des militants, des représentants des gouvernements et des membres de la communauté ont assisté au dévoilement du nouveau timbre, qui illustre l'emblématique drapeau arc-en-ciel. L'événement, organisé en partenariat avec The 519, a eu lieu dans les locaux de l'organisme municipal torontois qui vise à assurer la santé, le bonheur et la pleine participation des membres de la communauté LGBTQ.

Le timbre célébrant le mariage égal est le quatrième d'un jeu de 10 soulignant le 150e anniversaire de la Confédération. Ensemble, ces vignettes commémorent des moments emblématiques de l'histoire de notre pays au cours des 50 dernières années. Le Comité consultatif sur les timbres-poste de Postes Canada, qui est notamment composé d'historiens, de collectionneurs et d'artistes, a choisi ces 10 moments décisifs qui ont contribué à façonner le Canada.

Le cheminement vers la législation

Il y a 12 ans, le 1er février 2005, la Loi sur le mariage civil a été présentée au Parlement sous le nom du projet de loi C-38. Après son adoption par la Chambre des communes et ensuite par le Sénat, le projet de loi a reçu la sanction royale le 20 juillet 2005. Le droit égal au mariage est alors devenu loi.

Cependant, le cheminement vers l'égalité en matière de mariage au Canada s'était amorcé bien avant 2005. Pendant des décennies, les militants LGBTQ et leurs sympathisants d'un océan à l'autre se sont battus pour les droits de leur communauté, y compris celui de se marier. À la fin des années 1990, d'importants progrès ont été faits.

Par exemple, en 1996, le gouvernement fédéral a adopté le projet de loi C-33 ajoutant l'orientation sexuelle dans la Loi canadienne sur les droits de la personne. Trois ans plus tard, la Cour suprême du Canada a statué que les couples de même sexe devaient bénéficier des mêmes avantages et avoir les mêmes obligations que les conjoints de sexe opposé en ce qui concerne les programmes sociaux auxquels ils contribuent. Un an plus tard, le Parlement a adopté le projet de loi C-23, transformant la décision de la Cour en loi.

Le mariage égal au coeur des débats

Le mariage pour tous s'est retrouvé au centre des débats au début de 2001, lorsque le pasteur Brent Hawkes a célébré deux mariages homosexuels à Toronto. La Ville refusant de délivrer des licences de mariage pour ces unions, une série de batailles judiciaires et de débats publics s'est déclenchée. Les contestations judiciaires ont culminé le 10 juin 2003, lorsque la Cour d'appel de l'Ontario a confirmé la décision d'un tribunal inférieur selon laquelle interdire le mariage aux personnes de même sexe était une violation de la Charte canadienne des droits et libertés. Dans les heures suivant la décision, Michael Leshner et Michael Stark se sont mariés à Toronto, devenant ainsi le premier couple homosexuel à s'unir légalement après l'adoption de la Loi.

Des procédures judiciaires similaires ont eu lieu un peu partout au pays et d'autres cours provinciales, dont celle de la Colombie-Britannique en juillet 2003, suivie de celles du Québec, du Manitoba et de la Nouvelle-Écosse en 2004, ont légalisé le mariage homosexuel. Le 20 juillet 2005, le gouvernement canadien a finalement adopté la loi fédérale légalisant le mariage entre conjoints de même sexe. Le Canada est alors devenu le quatrième pays au monde et le premier à l'extérieur de l'Europe à accorder à tous les citoyens le droit de se marier à la personne qu'ils aiment.

Aujourd'hui, alors que l'appui est grandissant partout dans le monde, plus de 20 pays ont légalisé le mariage entre conjoints de même sexe à l'échelle nationale. Pour entendre des témoignages de militants et de membres de la communauté LGBTQ au sujet de la lutte pour l'égalité, visitez postescanada.ca/150canada. Pour en savoir plus sur l'organisme The 519, consultez www.The519.org.

Le prochain timbre Canada 150 sera dévoilé à Regina le 16 mai. Les autres vignettes seront dévoilées une à une dans des villes à l'échelle du pays. La dernière sera révélée le 1er juin.

À propos des timbres

Chacun des 10 timbres PermanentsMC (régime intérieur) est découpé à l'emporte-pièce en forme de feuille d'érable, mesure 40 mm sur 40 mm et est imprimé en six couleurs avec marquage. Les figurines autocollantes sont offertes en carnet de 10 (4 millions de timbres). Il est également possible de se procurer un feuillet gommé de 10 vignettes comportant des perforations circulaires de 4,5 cm de diamètre (80 000 feuillets). Un jeu de dix plis Premier Jour officiels, un par motif et chacun portant la mention « OTTAWA ON », s'inscrira aussi dans cette émission (10 000 jeux). Les timbres ont été conçus par Roy White et Liz Wurzinger de Subplot Design Inc. à Vancouver (C.-B.) et imprimés par le groupe Lowe-Martin.

