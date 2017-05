La Caravane de la démocratie s'arrête au Carrefour jeunesse-emploi Bourassa-Sauvé - Arrondissement de Montréal-Nord







MONTRÉAL, le 9 mai 2017 /CNW Telbec/ - Afin de renforcer la confiance et la participation active des citoyens à la vie publique, la Caravane de la démocratie sera présente mercredi, le 10 mai 2017 au Carrefour jeunesse-emploi Bourassa-Sauvé, dans l'arrondissement de Montréal-Nord. Il s'agit du quatrième arrondissement visité par la Caravane de la démocratie qui a démarré en 2016, cette quatrième édition a été réalisé en collaboration avec La table de concertation jeunesse de Montréal-Nord.

« Nous voilà déjà à notre deuxième sortie en 2017, quel plaisir de venir rencontrer les Montréalaises et Montréalais de Montréal-Nord! La Caravane de la démocratie est un événement qui permet à tout un panel d'échanger directement avec les citoyens afin de les informer de ce qu'est la démocratie municipale, des lieux de participation, des médiums qu'ils peuvent emprunter afin d'intervenir ou de participer au débat public. » a précisé le président du conseil municipal, Monsieur Frantz Benjamin.

La Caravane de la démocratie est une initiative du Bureau de la présidence du conseil. Elle est composée d'élus locaux, de représentants du Conseil jeunesse de Montréal, du Conseil interculturel de Montréal et du Conseil des Montréalaises, ainsi que de l'Ombudsman, de l'Office de consultation publique de Montréal et également du Service de la diversité sociale et des sports.

Lors de ses passages dans les arrondissements, la Caravane souhaite aller à la rencontre des citoyens, des jeunes et des nouveaux Montréalais, afin de leur faire connaître davantage sur leur ville. Notamment sur le rôle de leurs élus, des instances démocratiques ainsi que sur les moyens de participation au sein des différentes instances de la vie municipale comme le conseil municipal, les commissions du conseil, les conseils d'arrondissement, les instances de participation en arrondissement, les conseils et bien d'autres encore.

« La participation citoyenne à la vie politique municipale est essentielle à la santé démocratique de notre ville. Cette initiative permet aux citoyens et citoyennes de mieux connaître les instances démocratiques afin de pouvoir s'impliquer davantage localement » a souligné M. Lionel Perez, responsable de la démocratie au comité exécutif de la Ville de Montréal.

Informations pratiques :

La Caravane se tiendra le mercredi 10 mai 2017 de 17 h 00 à 19 h 30, au Carrefour jeunesse-emploi Bourassa-Sauvé situé au 11000, boul. Saint-Vital, Montréal, Québec, H1H 4T6.

Pour confirmer votre présence et inscrire votre enfant au service de garde, appelez au 514-327-5555 ou écrire à emploi@cjebourassasauve.com

