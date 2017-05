Inondations dans plusieurs régions du Québec - La ministre Lucie Charlebois assure les sinistrés que toute l'aide psychosociale nécessaire leur sera fournie







QUÉBEC, le 9 mai 2017 /CNW Telbec/ - Les personnes affectées par les inondations en cours dans plusieurs régions du Québec peuvent compter sur des services d'aide adaptés à la situation difficile qu'elles vivent actuellement, de la part des équipes locales et régionales du réseau de la santé et des services sociaux, par exemple, des travailleurs sociaux.

C'est ce qu'a confirmé aujourd'hui la ministre déléguée à la Réadaptation, à la Protection de la jeunesse, à la Santé publique et aux Saines habitudes de vie, madame Lucie Charlebois, qui est en outre ministre responsable de la Montérégie, l'une des régions touchées.

Citation :

« Les intervenants psychosociaux, qui sont en mode proactif, vont vers les gens avec l'objectif de désamorcer les situations de crise, de panique ou de grand désarroi, et surtout de restaurer un sentiment de sécurité chez des personnes vivant un grand stress, causé par exemple par l'évacuation d'un domicile. Il est normal de demander l'aide nécessaire, et nous maintiendrons cet accompagnement des sinistrés au cours des prochaines semaines et des prochains mois, puisque les besoins subsisteront bien après que l'eau se soit retirée.»

Lucie Charlebois, ministre déléguée à la Réadaptation, à la Protection de la jeunesse, à la Santé publique et aux Saines habitudes de vie

Faits saillants

Les équipes d'intervention psychosociale sont disponibles 24 heures par jour et 7 jours par semaine. Les intervenants sont présents sur les lieux et facilement identifiables.

En outre, les citoyens peuvent recevoir de l'aide en communiquant en tout temps avec le service Info-Social 811.

On peut consulter les différents outils d'intervention psychosociale à l'adresse suivante :

http://www.urgencequebec.gouv.qc.ca/fr/Pages/documentation.aspx

Des intervenants du secteur de la santé et des services sociaux seront présents aux séances publiques d'information sur l'aide financière destinées aux communautés sinistrées en raison des inondations :

http://www.securitepublique.gouv.qc.ca/securite-civile/aide-financiere-sinistres/inondations-printanieres-2017.html

Pour obtenir toute l'information relative aux inondations en cours, la population peut s'abonner au compte Twitter @urgencequebec, visiter la page Facebook Urgence Québec et consulter le site gouvernemental www.urgencequebec.gouv.qc.ca. Les citoyennes et les citoyens ainsi que les entreprises directement touchés par les inondations sont invités à communiquer avec Services Québec en composant le 1 877 644-4545 entre 8 h et 20 h, du lundi au vendredi, pour se renseigner sur les programmes et services du gouvernement du Québec.

SOURCE Cabinet de la ministre déléguée à la Réadaptation, à la Protection de la jeunesse, à la Santé publique et aux Saines habitudes de vie

Communiqué envoyé le 9 mai 2017 à 17:59 et diffusé par :