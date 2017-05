La CNESST annonce des mesures d'assouplissement pour ses clientèles touchées par les inondations







QUÉBEC, le 9 mai 2017 /CNW Telbec/ - La CNESST appliquera, par solidarité, des mesures d'assouplissement pour ses clientèles touchées par les inondations des derniers jours, réduisant ainsi les répercussions de ces événements sur ses clients travailleurs et employeurs.

La CNESST annulera les intérêts ou les pénalités pour ses clientèles qui sont dans l'incapacité de respecter leurs obligations dans les délais habituels en raison de cette situation imprévue et exceptionnelle. Ces mesures s'appliqueront notamment aux clientèles qui effectuent leurs versements périodiques ou qui paient leur État de compte en retard.

La CNESST entend faire preuve de souplesse pour ses clientèles travailleurs et employeurs qui seraient dans l'incapacité de respecter leurs obligations pécuniaires ou administratives pendant cette période difficile.

Les clientèles touchées peuvent effectuer une demande auprès de la CNESST en appelant au 1 844 838-0808 (sans frais).

La CNESST souhaite offrir son appui aux personnes touchées par cette épreuve.

La CNESST offre aux employeurs et aux travailleurs une porte d'entrée unique et une expertise intégrée en matière de normes du travail, d'équité salariale et de santé et de sécurité du travail. Sa structure de gouvernance est paritaire. Elle a notamment pour mission de gérer le Fonds de la santé et de la sécurité du travail, un fonds entièrement autofinancé dont elle est la fiduciaire.

Source : CNESST

Direction des communications et des relations publiques

Téléphone : 1 866 966-4705

SOURCE Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail

Communiqué envoyé le 9 mai 2017 à 17:53 et diffusé par :