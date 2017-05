Inondations printanières 2017 - Réouverture des bureaux du gouvernement du Québec à Gatineau, le mercredi 10 mai







QUÉBEC, le 9 mai 2017 /CNW Telbec/ - Les bureaux du gouvernement du Québec à Gatineau rouvriront leurs portes demain, le mercredi 10 mai. Toutefois, les employées et employés sont invités à utiliser les moyens de transport et la manière de disposer leur prestation de travail qu'ils jugeront utiles et opportuns afin de limiter la circulation de véhicules.

Toutes les régions du Québec font présentement l'objet d'une haute surveillance, et de nouvelles mesures pourraient être annoncées si la situation le commandait. Le gouvernement demande au personnel concerné de demeurer prudent en attendant que tout soit revenu à la normale et de limiter leurs déplacements.

Pour obtenir toute l'information relative aux inondations en cours, la population peut s'abonner au compte Twitter @urgencequebec, visiter la page Facebook Urgence Québec et consulter le site gouvernemental www.urgencequebec.gouv.qc.ca. Les citoyennes et les citoyens ainsi que les entreprises directement touchés par les inondations sont invités à communiquer avec Services Québec en composant le 1 877 644-4545 entre 8 h et 20 h, du lundi au vendredi, pour se renseigner sur les programmes et services du gouvernement du Québec.

