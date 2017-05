La ministre Joly inaugure les célébrations et les activités du Mois du patrimoine asiatique







Célébrer notre diversité et les contributions des Canadiens d'origine asiatique.

OTTAWA, le 9 mai 2017 /CNW/ - Aujourd'hui, l'honorable Mélanie Joly, ministre du Patrimoine canadien et ministre responsable du Multiculturalisme, a célébré le Mois du patrimoine asiatique. Ce mois offre à tous les Canadiens l'occasion de se rassembler pour souligner et découvrir la richesse des cultures et la longue histoire des Canadiens d'origine asiatique.

Que ce soit par les arts, les sciences, le sport, les affaires ou par leur travail au sein du gouvernement, les Canadiens d'origine asiatique ont apporté d'importantes contributions à tous les aspects de la vie au Canada, et ils continuent d'appuyer la croissance et la prospérité du pays.

Comme nous célébrons Canada 150, le Mois du patrimoine asiatique est le moment de mettre en valeur la richesse du patrimoine et de la diversité culturelle qui renforcent et enrichissent notre tissu national.

Le thème du Mois du patrimoine asiatique de cette année est « Célébrons les contributions des Canadiens d'origine asiatique ». Les activités se tiendront tout au long du mois de mai, et ce, partout au Canada. Nous invitons tous les Canadiens à raconter leurs histoires et à souligner les contributions des Canadiens d'origine asiatique dans les communautés à l'échelle du pays.

Citation

«?Tout au long de 2017, les Canadiens et Canadiennes célébreront le riche patrimoine et la diversité culturelle qui font du Canada un endroit où il fait bon vivre. Le Mois du patrimoine asiatique est l'occasion de souligner l'immense contribution des Canadiens d'origine asiatique qui ont tant contribué pour façonner notre paysage culturel commun. J'encourage tous les Canadiens à en apprendre davantage sur ces gens et ces communautés, et à participer aux nombreuses activités qui se dérouleront tout au long du mois.?»

-- L'honorable Mélanie Joly, ministre du Patrimoine canadien

Les faits en bref

Le Mois du patrimoine asiatique nous permet de sensibiliser les Canadiens et de célébrer la grande diversité de cultures et de traditions asiatiques qui ont eu une influence sur le Canada diversifié et inclusif que nous connaissons aujourd'hui. Il nous permet également de souligner les contributions importantes des Canadiens d'origine asiatique à l'établissement, à la croissance et à l'expansion du Canada au cours de l'histoire.

Le Mois de 2017 comprend des activités et des produits tels qu'un événement de lancement officiel à Ottawa, une affiche promotionnelle disponible en ligne et distribuée aux écoles, aux bibliothèques et aux musées, des mises à jour de la page Web du Mois du patrimoine asiatique et une campagne d'un mois sur les plateformes de médias sociaux de Patrimoine canadien.

En décembre 2001, le Sénat a adopté une motion proposée par la sénatrice Vivienne Poy pour nommer officiellement le mois de mai, Mois du patrimoine asiatique au Canada. En mai 2002, le gouvernement a signé une déclaration officielle désignant le mois de mai comme Mois du patrimoine asiatique.

Le gouvernement du Canada est déterminé à souligner les expériences et les luttes des Canadiens d'origine asiatique. Le Mois du patrimoine asiatique permet de sensibiliser les Canadiens à toutes les traditions culturelles des communautés asiatiques du Canada. C'est également l'occasion de combattre le racisme et la discrimination par la sensibilisation.

Selon l'Enquête nationale auprès des ménages de 2011, les Canadiens asiatiques forment la minorité visible la plus importante au Canada et les personnes ayant une langue asiatique comme langue maternelle comptent pour plus de la moitié de la population parlant une langue d'immigration au Canada.

Dans le cadre du Programme de financement du multiculturalisme Inter-Action du gouvernement du Canada, les organisations peuvent demander un financement pour des activités ou des projets communautaires qui contribuent à l'édification d'une société qui favorise l'intégration sociale et où règne la cohésion sociale. Cela comprend le soutien des activités liées au Mois du patrimoine asiatique dans les collectivités du Canada.

D'autres mois sont reconnus et célébrés officiellement au Canada, comme c'est le cas du Mois de l'histoire des Noirs en février.

Lien connexe

Mois du patrimoine asiatique http://www.canada.ca/mois-patrimoine-asiatique

SOURCE Patrimoine canadien

Communiqué envoyé le 9 mai 2017 à 18:00 et diffusé par :