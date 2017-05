Saguenay-Lac-Saint-Jean - Ruptures de tronçons de chemins forestiers







JONQUIÈRE, QC, le 9 mai 2017 /CNW Telbec/ - Le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs informe la population du Saguenay-Lac-Saint-Jean que des tronçons importants de chemins forestiers demeurent impraticables en raison de ruptures et de bris occasionnés par la crue exceptionnelle des eaux.

Les bris se situent sur le territoire des MRC de Domaine-du-Roy et de Maria-Chapdelaine. Au cours des derniers jours, le Ministère et ses partenaires ont déployé des mesures préventives afin d'assurer la sécurité des utilisateurs et des activités forestières, notamment par la pose de panneaux de signalisation et de barrières. Le bilan des principaux accès problématiques est illustré dans le tableau suivant :

CHEMIN ÉTAT CARTE Chemin du lac Rond Sainte-Hedwidge (R?0262) Rompu au km 70 Territoire visé sur la MRC du Domaine-du-Roy http://mffp.gouv.qc.ca/wp-content/uploads/rupture-chemins-MRC-Domaine-du-Roy.pdf Risque élevé de rupture au km 55 Chemin du lac Rond Sainte-Hedwidge (R?0214) Risque élevé de rupture au km 33 Chemin du secteur Bernabé Zec des Passes (fourche droite au km 8 du chemin des Passes [R?0250]) Pont sous haute surveillance et fermé temporairement Territoire visé sur la MRC de Maria-Chapdelaine http://mffp.gouv.qc.ca/wp-content/uploads/Rupture-chemins-MRC-Maria-Chapdelaine.pdf Chemin de la rivière Alex Zec des Passes (fourche droite au km 27 du chemin des Passes [R?0250]) Pont sous haute surveillance et fermé temporairement Chemin la Traverse Entre Saint-Ludger-de-Milot et la route Bowater (R?0275) Sous haute surveillance et fermé temporairement

La situation évolue d'heure en heure sur le territoire forestier. Le Ministère invite la population à éviter les territoires problématiques d'ici à ce que la situation se résorbe.

Pour vous informer sur l'état des accès forestiers ou nous signaler tout bris de chemin majeur, contactez le personnel du Ministère à Saint-Félicien au 418 679-3700, à Alma au 418 668-8319, ou à Mistassini au 418 276-1400 selon le territoire visé.

