Inondations dans les Laurentides - La ministre Christine St-Pierre, le député d'Argenteuil, le député de Deux-Montagnes et la députée de Mirabel témoignent leur solidarité envers les sinistrés de la région des Laurentides







SAINT-JÉRÔME, QC, le 9 mai 2017 /CNW Telbec/ - Dans le contexte des inondations majeures qui touchent présentement plusieurs régions du Québec, dont la région des Laurentides, la ministre responsable des Laurentides, Christine St-Pierre, était de passage dans plusieurs municipalités en compagnie de ses collègues les députés d'Argenteuil, Yves St-Denis, de Deux-Montagnes, Benoit Charette, et de Mirabel, Sylvie D'Amours. C'est dans un esprit de solidarité, sans égard aux allégeances politiques, que les élus ont pu constater par eux-mêmes l'étendue des dommages causés par la crue des eaux.

Citations :

« Toutes nos pensées sont tournées vers les sinistrés vivant des moments difficiles. Au cours des derniers jours, nous avons pu constater des élans de solidarité inspirants, alors que des voisins, des amis, des bénévoles et des Québécois de toutes les régions sont venus prêter main-forte aux sinistrés afin qu'ils puissent faire face à la montée des eaux. À cet égard, le gouvernement et ses partenaires sont également sur le terrain et suivent la situation de très près. Nous mettons les mesures nécessaires en place afin d'assurer de façon prioritaire la sécurité des sinistrés et de leurs biens. »

Christine St-Pierre, ministre des Relations internationales et de la Francophonie, ministre responsable de la région des Laurentides

« Depuis plusieurs jours, je sillonne les rues de ma circonscription et participe activement aux travaux entourant ces inondations. À de nombreuses reprises, j'ai été témoin d'actes de générosité et d'entraide. Les citoyens, les entreprises et organismes de notre région, de même que les municipalités avoisinantes, ont fait preuve d'une grande solidarité envers les sinistrés d'Argenteuil. Cette grande collaboration démontre qu'ensemble, nous sommes plus forts, et c'est ainsi que nous faisons face à ces évènements historiques. »

Yves St-Denis, député d'Argenteuil

« Je tiens à exprimer toute ma solidarité et mon appui aux sinistrés de la circonscription de Deux-Montagnes. Depuis le début de cette épreuve, je suis sur le terrain avec les citoyens et je suis fier de représenter une communauté qui, devant une telle situation, épaule son prochain. »

Benoit Charette, député de Deux-Montagnes

« Je suis continuellement sur le terrain pour rassurer les gens et pour mettre les ressources de mon bureau à disposition des municipalités. Je tiens également à souligner le travail des bénévoles, des citoyens et particulièrement des cols bleus qui travaillent nuit et jour. Ne lâchez pas, nous sommes avec vous! »

Sylvie D'Amours, députée de Mirabel

Pour obtenir toute l'information relative aux inondations en cours, la population peut s'abonner au compte Twitter @urgencequebec, visiter la page Facebook Urgence Québec et consulter le site gouvernemental www.urgencequebec.gouv.qc.ca. Les citoyennes et les citoyens ainsi que les entreprises directement touchés par les inondations sont invités à communiquer avec Services Québec en composant le 1 877 644-4545 entre 8 h et 20 h, du lundi au vendredi, pour se renseigner sur les programmes et services du gouvernement du Québec.

SOURCE Cabinet de la ministre des Relations internationales et de la Francophonie

Communiqué envoyé le 9 mai 2017 à 17:19 et diffusé par :