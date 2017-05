IAMGOLD accroît son profit brut de 438 % au premier trimestre







Westwood amorce un tournant et contribue à une hausse de la production aurifère de 12 %.

Toutes les valeurs monétaires sont exprimées en dollars américains, sauf indication contraire.

Veuillez consulter le rapport de gestion et les états financiers consolidés non audités intermédiaires pour les trois mois terminés le 31 mars 2017 pour de plus amples renseignements.

TSX: IMG NYSE: IAG

TORONTO, le 9 mai 2017 /CNW/ - IAMGOLD Corporation (« IAMGOLD » ou « la Société ») présente ses résultats financiers consolidés et ses résultats d'exploitation du trimestre terminé le 31 mars 2017.

« Nous avons connu un excellent trimestre, a indiqué Steve Letwin, président et chef de la direction d'IAMGOLD. La production aurifère s'est accrue de 12 %, puisque toutes les mines ont enregistré des hausses de production, notamment Westwood dont la production a doublé par rapport à l'exercice précédent. Le profit brut a augmenté de 438 % à 35 millions $ en raison d'un meilleur volume des ventes et d'une légère augmentation des prix réalisés de l'or. Le flux de trésorerie net provenant des activités d'exploitation était également en hausse. La réduction de la dette et la prolongation de sa date d'échéance jusqu'en 2025 ont permis d'améliorer l'état de la situation financière.

Nous avons réalisé plusieurs initiatives de croissance au cours du trimestre, notamment l'accroissement de la production à Westwood qui se poursuit, appuyée par l'approbation réglementaire reçue pour la réouverture du bloc minier touché par l'éboulement il y a deux ans, les nouveaux résultats de forage à Saramacca indiquant toujours de fortes teneurs, l'acquisition de la participation résiduelle du projet Siribaya, l'accord d'achat d'énergie signé pour l'élaboration d'un projet de centrale solaire de 15 MW, et l'avancement de l'étude de préfaisabilité de Côté Gold. »

Faits saillants du premier trimestre de 2017

Performance opérationnelle

La production d'or attribuable se chiffrait à 214?000 onces, en hausse de 23 000 onces par rapport au premier trimestre de 2016.

Le coût des ventes 1 s'élevait à 769 $ par once vendue, en baisse de 7 % par rapport au premier trimestre de 2016.

s'élevait à 769 $ par once vendue, en baisse de 7 % par rapport au premier trimestre de 2016. Les coûts de maintien tout inclus 2 se chiffraient à 992 $ par once vendue, en baisse de 8 % par rapport au premier trimestre de 2016.

se chiffraient à 992 $ par once vendue, en baisse de 8 % par rapport au premier trimestre de 2016. Le total des coûts décaissés 2 représentait 766 $ par once produite, en hausse de 3 % par rapport au premier trimestre de 2016.

représentait 766 $ par once produite, en hausse de 3 % par rapport au premier trimestre de 2016. La marge s ur l'or 2 s'élevait à 464 $ par once, en hausse de 22 $ par once par rapport au premier trimestre de 2016.

s'élevait à 464 $ par once, en hausse de 22 $ par once par rapport au premier trimestre de 2016. La Société maintient ses prévisions de production et de coûts.

Résultats financiers

Le profit brut de 35,0 millions $ était en hausse de 28,5 millions $ par rapport au premier trimestre de 2016.

La perte nette s'élevait à 18,0 millions $ (0,04 $ par action), en déclin par rapport au profit net de 53,1 millions $ ( $0,13 par action) au premier trimestre de 2016, principalement en raison d'une perte de 20,2 millions $ liée aux billets de premier rang non garantis de 6,75 % au premier trimestre de 2017 et d'un gain de 72,9 millions $ sur la vente de lingots d'or à la même période de l'exercice précédent.

par action) au premier trimestre de 2016, principalement en raison d'une perte de 20,2 millions $ liée aux billets de premier rang non garantis de 6,75 % au premier trimestre de d'un gain de 72,9 millions $ sur la vente de lingots d'or à la même période de l'exercice précédent. Le profit net rajusté de provenant des activités poursuivies de 5,1 millions $ (0,01 $ par action 2 ) s'est accru de 12,4 millions $ (0,03 $ par action) comparativement au premier trimestre de 2016.

) s'est accru de 12,4 millions $ (0,03 $ par action) comparativement au premier trimestre de 2016. La trésorerie nette provenant des activités d'exploitation s'élevait à 68,3 millions $, en hausse de 16,9 millions $ comparativement au premier trimestre de 2016.

La trésorerie nette provenant des activités d'exploitation avant les variations du fonds de roulement 2 s'élevait à 85,8 millions $, en hausse de 34,1 millions $ par rapport au premier trimestre de 2016.

s'élevait à 85,8 millions $, en hausse de 34,1 millions $ par rapport au premier trimestre de 2016. La trésorerie, les équivalents de trésorerie et la trésorerie affectée atteignaient 1 184,7 millions $ au 31 mars 2017 (y compris 505,6 millions $ ayant servi à racheter, le 3 avril 2017, 489,1 millions $ de billets de premier rang non garantis au taux de 6,75 % en circulation venant à échéance en 2020).

Progrès

Le 16 mars 2017, la Société a clôturé une offre de billets de premier rang de 400 millions $ portant intérêt à 7 % venant à échéance en 2025. Par la suite, le 3 avril 2017, le produit net de l'offre et des liquidités ont servi à racheter les billets de premier rang au taux de 6,75 % pour la somme de 505,6 millions $. Parallèlement, S&P Global Ratings a accordé une notation de B+ aux billets et a augmenté la notation financière d'IAMGOLD de B à B+.

Le 21 mars 2017, IAMGOLD a reçu l'approbation de l'organisme de réglementation du Québec de reprendre l'exploitation dans le bloc 104 à la mine Westwood touché par un événement sismique en mai 2015. Par conséquent, la mine devrait fonctionner à des niveaux de production normaux et ne plus normaliser les coûts de production après le premier trimestre de 2017.

Le 29 mars 2017, la Société a annoncé les résultats provenant du programme de forage de définition de 2017 en cours à Saramacca, comprenant les principaux résultats suivants : 40,91 g Au/t sur 60,5 mètres; incluant 75,91 g Au/t sur 19,5 mètres et 5,33 g Au/t sur 52,6 mètres.

Le 3 mars 2017, la Société a conclu un accord d'achat d'énergie pour le développement d'une centrale solaire de 15 MW à la mine Essakane au Burkina Faso . La durée initiale de l'accord s'étend sur une période de 15 ans. La construction devrait commencer au deuxième trimestre et la mise en service est prévue d'ici la fin de 2017.

. La durée initiale de l'accord s'étend sur une période de 15 ans. La construction devrait commencer au deuxième trimestre et la mise en service est prévue d'ici la fin de 2017. L'étude de préfaisabilité du projet Côté Gold progresse comme prévu et est conforme au plan de développement divulgué dans l'évaluation économique préliminaire de février 2017. Les programmes sur le terrain et les études techniques subsidiaires entreprises pour étayer l'étude de faisabilité sont pratiquement terminés, et l'estimation des coûts progresse bien. L'étude de préfaisabilité de Côté Gold devrait être achevée au deuxième trimestre de 2017.

L'émission de 3,4 millions d'actions accréditives a généré un produit net de 15,1 millions $.

Le 28 février 2017, la Société a accru sa participation dans Merrex Gold, ce qui lui confère la propriété à 100 % du projet Siribaya au Mali .

. Le 2 mars 2017, la Société a participé à l'offre publique à l'épargne d'INV Metals Inc. lui permettant de conserver sa participation de 35,6 % dans INV Metals.

SOMMAIRE DES RÉSULTATS FINANCIERS ET DES RÉSULTATS D'EXPLOITATION





Trois mois terminés

le 31 mars Résultats financiers (en millions de $, sauf indication contraire) 2017 2016 Produits 260,5 $ 219,7 $ Coût des ventes 225,5 $ 213,2 $ Profit brut 35,0 $ 6,5 $ Profit net (perte nette) attribuable aux porteurs de capitaux propres d'IAMGOLD (18,0) $ 53,1 $ Profit net (perte nette) attribuable aux porteurs de capitaux propres d'IAMGOLD ($/action) (0,04) $ 0,13 $ Profit net (perte nette) rajusté attribuable aux porteurs de capitaux propres d'IAMGOLD1 5,1 $ (7,3) $ Profit net (perte nette) rajusté attribuable aux porteurs de capitaux propres d'IAMGOLD ($/action) 1 0,01 $ (0,02) $ Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation 68,3 $ 51,4 $ Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation avant les variations du fonds de roulement1 85,8 $ 51,7 $ Principales statistiques d'exploitation



Ventes d'or - attribuables (milliers d'onces) 212

191

Production aurifère - attribuable (milliers d'onces) 214

191

Prix moyen réalisé de l'or1 ($/once) 1 230 $ 1 188 $ Coût des ventes2 ($/once) 769 $ 827 $ Total des coûts décaissés1 ($/once) 766 $ 746 $ Coûts de maintien tout inclus1 ($/once) 992 $ 1 084 $ Marge sur l'or1 ($/once) 464 $ 442 $

1 Il s'agit d'une mesure hors PCGR. Se reporter à la section des mesures de rendement hors PCGR du rapport de gestion. 2 Le coût des ventes, excluant l'amortissement, comme indiqué à la note 27 des états financiers consolidés intermédiaires de la Société sur une base attribuable d'onces vendues (hormis les participations ne donnant pas le contrôle de 10 % à Essakane et de 5 % à Rosebel), n'inclut pas les coentreprises comptabilisées selon la méthode de mise en équivalence.

FAITS SAILLANTS DU PREMIER TRIMESTRE DE 2017

Rendement financier

Les produits au premier trimestre de 2017 totalisaient 260,5 millions $, en hausse de 40,8 millions $ ou de 19 % par rapport à la même période de l'exercice précédent, principalement en raison du volume supérieur des ventes à Westwood (12,1 millions $), Rosebel (11,3 millions $, et d'Essakane (8,2 millions $) et des prix réalisés de l'or supérieurs (9,0 millions $).

Le coût des ventes au premier trimestre de 2017 se chiffrait à 225,5 millions $, soit 12,3 millions $ de plus qu'à la même période de l'exercice précédent. La hausse provenait essentiellement des coûts d'exploitation supérieurs (9,2 millions $), d'une charge de dépréciation plus élevée (1,9 million $) et des frais de redevances supérieurs (1,2 million $). Les coûts d'exploitation étaient plus élevés principalement en raison des frais de découverture capitalisés moindres et des coûts de traitement supérieurs attribuables aux roches dures.

La charge d'amortissement au premier trimestre de 2017 s'élevait à 63,4 millions $, en hausse de 3 % par rapport à la même période de l'exercice précédent, principalement attribuable à l'amortissement supérieur sur les frais de découverture capitalisés à Essakane et à l'accroissement de la production, en partie contrebalancés par les réserves supérieures à Essakane.

La charge d'impôts au premier trimestre de 2017 s'élevait à 8,7 millions $, en hausse de 2,7 millions $ par rapport à la même période de l'exercice précédent. La charge d'impôts au premier trimestre de 2017 incluait une charge d'impôts exigibles de 11,4 millions $ (1,2 million $ au 31 mars 2016) et un recouvrement d'impôts différés de 2,7 millions $ (charge d'impôts différés de 4,8 millions $ au 31 mars 2016). L'augmentation de la charge d'impôts en 2017 s'expliquait principalement par la différence entre les niveaux de résultats imposables d'une période par rapport à l'autre dans les territoires où la Société exerce ses activités ainsi que par des modifications des actifs et passifs d'impôts différés sur les résultats attribuables aux fluctuations de change.

un recouvrement d'impôts différés de 2,7 millions $ (charge d'impôts différés de 4,8 millions $ au 31 mars 2016). L'augmentation de la charge d'impôts en 2017 s'expliquait principalement par la différence entre les niveaux de résultats imposables d'une période par rapport à l'autre dans les territoires où la Société exerce ses activités ainsi que par des modifications des actifs et passifs d'impôts différés sur les résultats attribuables aux fluctuations de change. La perte nette attribuable aux porteurs de capitaux propres au premier trimestre de 2017 s'élevait à 18,0 millions $ (0,04 $ par action), en baisse par rapport au profit net attribuable aux porteurs de capitaux propres de 53,1 millions $ (0,13 $ par action) à la même période de l'exercice précédent. La diminution de 71,1 millions $ ou de 0,17 $ par action provenait principalement du gain sur la vente de lingots d'or en 2016 (72,9 millions $), d'une perte sur les billets de premier rang au taux de 6,75 % (20,2 millions $) et des coûts de prospection supérieurs (4,9 millions $), en partie contrebalancés par un profit brut plus élevé (28,5 millions $) et d'autres charges moindres (4,8 millions $).

Le profit net rajusté attribuable aux porteurs de capitaux propres 2 au premier trimestre de 2017 s'élevait à 5,1 millions $ (0,01 $ par action 2 ), en hausse par rapport à la perte nette rajustée de 7,3 millions $ (0,02 $ par action) à la même période de l'exercice précédent.

au premier trimestre de 2017 s'élevait à 5,1 millions $ (0,01 $ par action ), en hausse par rapport à la perte nette rajustée de 7,3 millions $ (0,02 $ par action) à la même période de l'exercice précédent. La trésorerie nette provenant des activités d'exploitation au premier trimestre de 2017 s'élevait à 68,3 millions $, en hausse de 16,9 millions $ par rapport à la même période de l'année précédente. Cette hausse était principalement attribuable aux résultats supérieurs après les ajustements hors caisse (30,6 millions $) et à un règlement net moins élevé des instruments dérivés (4,9 millions $), en partie contrebalancés par un changement dans les variations des éléments hors trésorerie du fonds de roulement (17,2 millions $).

La trésorerie nette provenant des activités d'exploitation avant les variations du fonds de roulement2 au premier trimestre de 2017 s'élevait à 85,8 millions $, en hausse de 34,1 millions $ par rapport à la même période de l'année précédente.

Situation financière

La trésorerie, les équivalents de trésorerie et la trésorerie affectée atteignaient 1 184,7 millions $ au 31 mars 2017, y compris 505,6 millions $ ayant servi à racheter, le 3 avril 2017, les billets de premier rang au taux de 6,75 %. La hausse de 422,0 millions $ par rapport au 31 décembre 2016 provenait du produit issu de l'émission des billets (393,6 millions $), de la trésorerie générée par les activités d'exploitation (68,3 millions $) et du produit de l'émission d'actions accréditives (15,1 millions $), en partie contrebalancés par les coûts en immobilisations et en actifs de prospection et d'évaluation (46,0 millions $).

Production et coûts

Au premier trimestre de 2017, la production aurifère attribuable, comprenant les exploitations en coentreprises, s'élevait à 214?000 onces, en hausse de 23 000 onces par rapport à la même période de l'exercice antérieur. Cette hausse provenait des teneurs et d'un débit meilleurs à Westwood (15 000 onces) et à Rosebel (6 000 onces), et d'un débit plus élevé à Essakane (5 000 onces), en partie contrebalancés par des teneurs moindres à Sadiola (3 000 onces).

Les ventes d'or attribuables, incluant les activités des coentreprises, se chiffrait à 212?000 onces au premier trimestre de 2017, en hausse de 21?000 onces par rapport à la même période de l'exercice précédent principalement en raison des ventes supérieures à Westwood (10 000 onces), Rosebel (9 000 onces) et à Essakane (6 000 onces), en partie contrebalancées par des ventes moindres aux coentreprises (4 000 onces).

Le coût des ventes 1 par once vendue au premier trimestre de 2017 s'élevait à 769 $, en baisse de 7 % par rapport à la même période de l'exercice précédent en raison des facteurs indiqués dans les explications sur le coût des ventes dans la section sur le rendement financier ci-dessus.

par once vendue au premier trimestre de 2017 s'élevait à 769 $, en baisse de 7 % par rapport à la même période de l'exercice précédent en raison des facteurs indiqués dans les explications sur le coût des ventes dans la section sur le rendement financier ci-dessus. Le total des coûts décaissés 2 par once produite au premier trimestre de 2017 de 766 $ par once a connu une hausse de 3 % par rapport à la même période de l'exercice précédent en raison des frais de découverture capitalisés moindres attribuables à la séquence d'exploitation et aux coûts de traitement supérieurs occasionnés par les roches dures, en partie contrebalancés par une meilleure production.

par once produite au premier trimestre de 2017 de 766 $ par once a connu une hausse de 3 % par rapport à la même période de l'exercice précédent en raison des frais de découverture capitalisés moindres attribuables à la séquence d'exploitation et aux coûts de traitement supérieurs occasionnés par les roches dures, en partie contrebalancés par une meilleure production. Les coûts de maintien tout inclus 2 par once vendue s'élevaient à 992 $ au premier trimestre de 2017, soit 8 % de moins qu'à la même période de l'exercice précédent, principalement en raison d'une baisse des coûts en immobilisations de maintien.

par once vendue s'élevaient à 992 $ au premier trimestre de 2017, soit 8 % de moins qu'à la même période de l'exercice précédent, principalement en raison d'une baisse des coûts en immobilisations de maintien. Les coûts décaissés et les coûts de maintien tout inclus au premier trimestre de 2017 comprenaient une réduction de 3 $ par once (32 $ par once au premier trimestre de 2016) pour la normalisation des coûts et l'accroissement révisé à Westwood et les pertes réalisées sur les dérivés de néant par once vendue (10 $ par once au premier trimestre de 2016).

L'engagement envers Zéro Incident se poursuit

Le taux JART3, représentant la fréquence de tous les types de blessures graves dans l'ensemble d'IAMGOLD au premier trimestre de 2017 se situait à 0,40, sous le taux cible de 0,56. Malheureusement, un employé est décédé à la mine Westwood au premier trimestre de 2017.

PRODUCTION D'OR ATTRIBUABLE ET COÛTS











Production

aurifère

(milliers d'onces) Coût des ventes1

($ par once vendue) Total des coûts

décaissés3

($ par once produite) Coûts de maintien

tout inclus3

($ par once vendue) Trois mois terminés le

31 mars 2017 2016 2017

2016

2017

2016

2017

2016

Propriétaire-exploitant



























Essakane (90 %) 93 88 793 $ 754 $ 766 $ 691 $ 973 $ 1 116 $ Rosebel (95 %) 74 68 737

815

727

768

886

955

Westwood (100 %)2 30 15 792

1 236

759

857

965

890



197 171 769 $ 827 $ 750

736

990

1 111

Coentreprises 17 20







962

833

1 011

852

Total des exploitations 214 191







766 $ 746 $ 992 $ 1 084 $ Coût des ventes1 ($/once)



769 $ 827 $















Coûts décaissés sans les redevances









715 $ 694 $







Redevances











51

52









Total des coûts décaissés3











766 $ 746 $







Coûts de maintien tout inclus3

















992 $ 1 084 $

1 Le coût des ventes, excluant l'amortissement, comme indiqué à la note 27 des états financiers consolidés intermédiaires de la Société sur une base attribuable d'onces vendues (hormis les participations ne donnant pas le contrôle de 10 % à Essakane et de 5 % à Rosebel), n'inclut pas les coentreprises comptabilisées selon la méthode de mise en équivalence. 2 Le coût des ventes par once vendue à Westwood ne prend pas en considération l'incidence de la normalisation des coûts et de la révision de l'accroissement pour les trois mois terminés le 31 mars 2017 de 25 $ par once (343 $ pour les trois mois terminés le 31 mars 2016). 3 Il s'agit d'une mesure hors PCGR. Se reporter à la section des mesures de rendement hors PCGR du rapport de gestion. Comprend Essakane, Rosebel, Westwood et les coentreprises en fonction de la proportion attribuable.

ANALYSE DES ACTIVITÉS DE CHAQUE SITE MINIER

(Se reporter au rapport de gestion du premier trimestre de 2017 pour de plus amples renseignements.)

Mine Essakane - Burkina Faso (participation d'IAMGOLD - 90 %)

La production aurifère attribuable au premier trimestre de 2017 de 93 000 onces était de 6 % supérieure à celle du premier trimestre de 2016 en raison d'un meilleur débit en partie contrebalancé par une récupération et des teneurs et moindres. L'augmentation de 27 % du débit de l'usine, malgré la proportion de roches dures qui est passée de 79 % à 83 %, est attribuable à la réduction des arrêts à des fins d'entretien. Le débit de l'usine a connu une augmentation pour un cinquième trimestre consécutif. Un nouveau revêtement spécialement conçu pour broyeur semi-autogène a permis d'augmenter la capacité de broyage et la vitesse sans endommager les revêtements.

En raison de la séquence d'exploitation, les empilements à basse teneur ont été traités au cours du premier trimestre de 2017, comparativement au minerai à haute teneur provenant du fond de la fosse traité à la même période de l'exercice précédent. De plus, il y avait moins d'activités d'exploitation minière comparativement à celles à la même période de l'exercice précédent en raison d'une moins grande disponibilité de l'équipement. De nombreuses initiatives sont en cours à Essakane pour améliorer l'efficacité de l'exploitation, en plus de la mise en service d'une chargeuse et de deux foreuses supplémentaires.

Le minerai à forte teneur en graphite continue d'avoir un effet sur la récupération. Une étude géométallurgique entamée l'an dernier en vue de repérer l'emplacement des poches de matériel graphitique dans les secteurs du minerai devrait être achevée au deuxième trimestre de 2017. De plus, Essakane en est au stade préliminaire concernant l'ajout d'un module de génération d'oxygène dans le circuit. Le module de génération d'oxygène devrait augmenter la récupération en améliorant la cinétique et améliorer l'efficacité du circuit en réduisant la consommation de réactifs.

Le coût des ventes par once vendue au premier trimestre de 2017 s'élevait à 793 $ comparativement à 754 $ à la même période de l'exercice précédent. La hausse de 5 % était principalement attribuable aux frais de découverture capitalisés inférieurs dus à la séquence d'exploitation, et aux coûts supérieurs de traitement en raison des roches dures, en partie contrebalancés par des ventes supérieures.

Au cours du trimestre, Essakane a conclu un accord d'achat d'énergie d'une durée initiale prévue de 15 ans pour le développement d'une centrale solaire de 15 MW. La construction devrait commencer au deuxième trimestre et la mise en service est prévue d'ici la fin de 2017. La centrale solaire sera intégrée à la centrale énergétique de mazout lourd existante de 57 MW et elle permettra de réaliser des économies d'environ 6 millions de litres de carburant et de réduire les émissions de 18?500 tonnes de CO 2 par année.

Les coûts de maintien tout inclus par once vendue au premier trimestre 2017 s'élevaient à 973 $ comparativement à 1 116 $ à la même période de l'exercice précédent. La diminution de 13 % était essentiellement attribuable aux coûts en immobilisations de maintien moindres. Les coûts de maintien tout inclus au premier trimestre de 2017 comprenaient 1 $ par once pour les pertes réalisées sur les dérivés comparativement à 10 $ par once au même trimestre de 2016.

Mine Rosebel - Suriname (participation d'IAMGOLD - 95 %)

Rosebel a produit 74 000 onces attribuables au premier trimestre de 2017, en hausse de 9 % par rapport à la même période de l'exercice précédent. La production accrue provenait essentiellement des teneurs et du débit supérieurs, en partie contrebalancés par une récupération moindre.

Le débit de l'usine a augmenté de 4 % au premier trimestre de 2017 malgré une proportion accrue de roches dures qui est passée de 35 % à 47 %. Des améliorations importantes à l'usine en 2016, notamment l'installation d'un concasseur secondaire et l'installation d'un variateur de vitesse combiné à un nouveau revêtement spécialement conçu ont permis d'augmenter la capacité de traitement des roches dures. Compte tenu du succès obtenu grâce au concasseur secondaire, Rosebel étudie la possibilité d'apporter d'autres modifications au circuit de concassage et de broyage en vue d'accroître sa capacité de traitement de roches dures. Les hautes teneurs étaient attribuables à la séquence d'exploitation et au soutirage à partir des empilements à plus fortes teneurs comparativement à la même période de l'exercice précédent, tandis que la récupération moindre était en partie occasionnée par l'entretien du circuit qui a donné un broyage légèrement plus grossier et un temps de séjour moins long. Les activités minières ont diminué par rapport à la même période de l'exercice précédent en raison des plus grandes distances de transport puisque la source d'une plus forte proportion de minerai provenait d'une zone plus éloignée de l'usine, et aussi du fait qu'il soit tombé davantage de pluie.

En raison de l'optimisation du design ainsi que des initiatives de forage et de dynamitage, Rosebel a été en mesure de réduire considérablement la consommation d'explosifs comparativement à la même période de l'exercice précédent sans compromettre les résultats, tout en générant des économies et en réduisant le facteur de dilution.

Le coût des ventes par once vendue au premier trimestre de 2017 s'élevait à 737 $ comparativement à 815 $ à la même période de l'exercice précédent. La diminution de 10 % était principalement attribuable aux ventes accrues en partie contrebalancées par les prix inférieurs réalisés sur le carburant.

Les coûts de maintien tout inclus par once vendue au premier trimestre de 2017 s'élevaient à 886 $ comparativement à 955 $ à la même période de l'exercice précédent. La diminution de 7 % était essentiellement attribuable aux coûts en immobilisations de maintien supérieurs en partie contrebalancés par le coût des ventes moindre. L'incidence par once des pertes réalisées sur les dérivés au premier trimestre de 2017 était de néant comparativement à 9 $ au premier trimestre de 2016.

D'après les résultats encourageants issus du programme de forage de 2016 effectué sur la propriété Saramacca, un programme de suivi de forage intercalaire au diamant a été entamé au premier trimestre afin de mieux définir et de confirmer la continuité des principales structures minéralisées. Les résultats d'analyse initiaux provenant de ce programme continuent de confirmer de larges intervalles comportant une minéralisation à haute teneur. Les principaux résultats comprennent : 40,91 g Au/t sur 60,5 mètres, 75,91 g Au/t sur 19,5 mètres et 5,33 g Au/t sur 52,6 mètres (voir le communiqué de presse en date du 29 mars 2017). À ce jour, la zone minéralisée demeure ouverte sur l'extension et en profondeur. D'autres résultats de forages seront annoncés au fur et à mesure qu'ils seront reçus, validés et compilés. Les résultats de forage seront intégrés dans un modèle du gisement pour appuyer une estimation initiale des ressources, conforme à la Norme canadienne 43-101, qui devrait être terminée d'ici le troisième trimestre de 2017.

En vue de maximiser davantage les réserves, Rosebel continue de se concentrer sur la prospection à proximité des mines en accordant la priorité aux zones orientées vers le nord en raison de leur proximité à l'usine.

Mine Westwood - Canada (participation d'IAMGOLD - 100 %)

En mars 2017, toute la documentation nécessaire à l'appui de la réouverture du bloc 104 touché par l'événement sismique survenu en 2015, y compris le plan de gestion des risques géomécaniques, a été soumise à l'organisme directeur. Le 21 mars 2017, Westwood a reçu l'approbation de l'organisme de réglementation au Québec pour reprendre les activités minières dans ce secteur.

La production de 30 000 onces au premier trimestre de 2017 a doublé par rapport à celle à la même période de l'année dernière principalement en raison de l'accroissement soutenu qui a entraîné un débit supérieur et de meilleures teneurs provenant de l'exploitation du niveau 132.

Le développement souterrain s'est poursuivi tout au premier trimestre de 2017 pour ouvrir l'accès à de nouveaux secteurs miniers. Environ 5 100 et 700 mètres de développement latéral et vertical ont été réalisés respectivement, pour une moyenne de 65 mètres par jour. Westwood prévoit effectuer 20 kilomètres de développement souterrain en 2017 principalement axé sur l'aménagement de rampes et de l'infrastructure des prochains blocs à des niveaux inférieurs.

Le coût des ventes s'élevait à 792 $ par once vendue, soit 36 % de moins qu'à la même période de l'exercice précédent en raison des ventes supérieures.

Le total des coûts décaissés par once produite au premier trimestre de 2017 s'élevait à 759 $ comparativement à 857 $ à la même période de l'exercice précédent.

Les coûts de maintien tout inclus par once vendue au premier trimestre de 2017 se chiffraient à 965 $ comparativement à 890 $ à la même période de l'exercice précédent. L'augmentation de 8 % des coûts de maintien tout inclus provenait principalement d'une hausse des coûts en immobilisations de maintien et d'une diminution de la normalisation des coûts, en partie contrebalancées par une augmentation des ventes d'or et une baisse du coût des ventes.

Conformément aux Normes internationales d'information financière, les coûts imputés aux stocks au cours du premier trimestre de 2017 ont été réduits de 0,7 million $ comparativement à 6,1 millions $ à la même période de l'exercice précédent pour normaliser les coûts indirects fixes imputés sur une base unitaire en raison de la production inhabituellement inférieure. Par conséquent, le total des coûts décaissés et les coûts de maintien tout inclus au premier trimestre de 2017 a baissé de 23 $ par once produite et de 25 $ par once vendue, par rapport à 418 $ par once produite et à 343 $ par once vendue à la même période de l'exercice précédent.

La Société prévoit abandonner la pratique de normaliser le total des coûts décaissés et les coûts de maintien tout inclus lorsque les activités d'exploitation auront atteint une production normale au cours du deuxième trimestre de 2017.

Mine Sadiola - Mali (participation d'IAMGOLD - 41 %)

La production d'or attribuable se chiffrait à 16?000 onces au premier trimestre de 2017, soit 16 % de moins qu'à la même période de l'exercice précédent en raison des teneurs moindres, en partie contrebalancées par un débit supérieur. Les coûts de maintien tout inclus par once vendue au premier trimestre de 2017 se chiffraient à 1 016 $ comparativement à 821 $ à la même période de l'exercice précédent, reflétant la baisse des ventes associée à une production moindre.

L'extraction des oxydes à Sadiola devrait se poursuivre jusqu'au début de 2018 et leur traitement jusqu'au début de 2019. La Société compte aller de l'avant avec le projet des sulfures de Sadiola en commençant la construction dès que le gouvernement du Mali renouvellera le permis de construction et d'exploitation et que des accords sur l'énergie et sur les modalités fiscales liés au projet seront conclus avec le gouvernement du Mali. Une étude d'optimisation est en cours pour raffiner les analyses économiques.

PROSPECTION

(Se reporter au rapport de gestion du premier trimestre de 2017 pour de plus amples renseignements.)

Au premier trimestre de 2017, les coûts de prospection et les études de projets totalisaient 14,2 millions $, dont 10,9 millions $ étaient imputés aux charges et 3,3 millions $ à la prospection immobilisée. Ces chiffres se comparaient aux 9,9 millions $ à la même période de l'exercice précédent. La section suivante résume l'état d'avancement des projets les plus avancés de la Société.

Projets en propriété exclusive

Boto - Sénégal

Au cours du premier trimestre de 2017, environ 7 700 mètres de forage au diamant ont été réalisés pour donner suite aux résultats encourageants du programme de forage de 2016 au gisement de Malikoundi ainsi que pour explorer davantage les ressources minérales le long des corridors minéralisés connus associés aux zones Boto 5 et 6. Ces résultats de forage seront intégrés au modèle géologique révisé afin d'étayer la mise à jour de l'estimation des ressources en 2017. La Société continue les études techniques et environnementales pour faire avancer l'évaluation économique du projet.

Pitangui - Brésil

Vers la fin de 2016, la Société a reçu les permis nécessaires pour achever le forage de l'extension dans l'axe de plongée interprété du gisement São Sebastião dans une zone végétale dense. Par conséquent, le programme de forage de prospection de 2017 cherchera à évaluer l'axe de plongée de la zone d'extension pour y découvrir des ressources supplémentaires. Un peu plus de 2 300 mètres de forage au diamant ont été réalisés au premier trimestre dont les résultats serviront à mettre à jour les ressources minérales en 2017. Des travaux portant sur différentes études techniques et environnementales sont en cours pour faire avancer l'évaluation économique du projet.

Siribaya - Mali

Le 28 février 2017, IAMGOLD a fait l'acquisition, dans le cadre d'une transaction entièrement en actions, de toutes les actions émises et en circulation et de tous les bons de souscription et les options de Merrex qu'elle ne détenait pas déjà. Merrex est une petite société canadienne de prospection qui détient une participation de 50% dans le projet Siribaya au Mali. En comptant sa participation antérieure de 50 %, IAMGOLD détient maintenant une participation de 100 % dans le projet Siribaya. IAMGOLD a émis un total de 6,9 millions d'actions ordinaires, représentant 1,5 % de ses actions émises et en circulation, immédiatement avant la clôture de la transaction. Le prix total de l'acquisition totalisait 27,5 millions $, comprenant des coûts de transaction de 0,2 million $, net de la trésorerie et des équivalents de trésorerie acquis de 0,1 million $.

Au cours du premier trimestre, près de 6?300 mètres de forage en circulation inverse et au diamant ont été achevés. Le programme de forage est conçu pour effectuer le suivi des résultats encourageants obtenus du programme de forage de 2016 ayant pour objectif d'accroître le degré de confiance dans les zones minéralisées connues au gisement Diakha et de prolonger la minéralisation sur l'extension au nord et au sud. Les résultats de ce programme serviront à mettre à jour les ressources minérales en 2017.

Projets en coentreprises

La section ci-dessous présente les grandes lignes des projets de prospection de la Société détenus en coentreprises. Les ententes sont généralement établies selon certaines conditions donnant l'option à la Société d'accroître sa participation au fil du temps, en appuyant la décision de le faire au fur et à mesure que les résultats de prospection sont connus.

Monster Lake - Canada (convention de participation conditionnelle avec TomaGold Corporation)

Au cours du premier trimestre 2017, un peu plus de 8 600 mètres de forage au diamant ont été réalisés en vue de mieux définir et de prolonger la zone 325-Mégane et aussi pour tester une seconde zone potentielle découverte en 2016 située au nord de la zone 325-Mégane. Les résultats d'analyse seront publiés une fois reçus, validés et compilés. Les résultats de forage serviront à guider la prochaine campagne de forage dans le but d'établir une première estimation des ressources minérales en 2017, s'il y a lieu.

Nelligan - Canada (convention de participation conditionnelle avec Vanstar Mining Resources Inc.)

Au cours du premier trimestre de 2017, les résultats d'analyses provenant des forages effectués au quatrième trimestre de 2016, comprenant cinq forages au diamant totalisant 2 225 mètres, ont été publiés. Le programme visait la découverte d'une nouvelle zone située au nord la zone Liam déjà connue. Les principaux résultats comprenaient : 15,6 mètres d'une teneur de 2,17 g Au/t, 12,7 mètres d'une teneur de 1,76 g Au/t, 6,4 mètres d'une teneur de 12,34 g Au/t et 20,3 mètres d'une teneur de 1,69 g Au/t (voir le communiqué de Vanstar en date du 14 mars 2017).

Au cours du trimestre, environ 6 900 mètres de forage au diamant ont été réalisés pour effectuer un suivi sur les résultats encourageants issus du programme de 2016 et explorer plus à fond la nouvelle découverte et autres anomalies géophysiques de polarisation provoquée sur la propriété. Les résultats sont en attente et, une fois reçus et validés, serviront à guider les prochaines cibles des forages.

Borosi Est - Nicaragua (convention de participation conditionnelle avec Calibre Mining Corporation)

Au cours du trimestre, un peu plus de 3 100 mètres d'un programme de forage au diamant de 7 000 mètres ont été réalisés. L'objectif du programme porte sur l'évaluation du potentiel de ressources des veines Guapinol, Riscos de Oro et Dôme Est. Si les résultats sont positifs, ils serviront à préparer une estimation des ressources conforme à la Norme canadienne 43-101. En 2017, IAMGOLD prévoit acquérir une participation initiale de 51 % dans le projet, et pourra par la suite choisir de conclure une deuxième option pour acquérir une participation allant jusqu'à 70 % dans le projet en engageant des coûts de prospection supplémentaires totalisant 4,5 millions $ et en versant 0,5 million $ en paiements à Calibre avant le 26 mai 2020.

Autre

Loma Larga (anciennement Quimsacocha) - Équateur

IAMGOLD, par sa part de 35,6 % dans le capital-actions d'INV Metals, détient une participation indirecte dans le projet aurifère, argentifère et cuprifère Loma Larga en Équateur méridional. INV Metals a terminé l'étude de préfaisabilité étayant la proposition de développement d'une mine souterraine d'une production anticipée de 3 000 tonnes par jour, une production d'or annuelle moyenne de 150 000 onces et une durée de vie de la mine d'environ 12 ans (voir le communiqué d'INV Metals en date du 14 juillet 2016).

Le 2 mars 2017, IAMGOLD a participé à l'offre publique à l'épargne d'INV Metals et a acquis 9,8 millions d'actions ordinaires additionnelles lui permettant de conserver sa participation de 35,6 % dans INV Metals.

RENVOIS (excluant les tableaux)

1 Le coût des ventes, excluant l'amortissement, comme indiqué à la note 27 des états financiers consolidés intermédiaires de la Société sur une base attribuable d'onces vendues (hormis les participations ne donnant pas le contrôle de 10 % à Essakane et de 5 % à Rosebel), n'inclut pas les coentreprises comptabilisées selon la méthode de mise en équivalence. 2 Il s'agit d'une mesure hors PCGR. Se reporter au rapprochement de la section des mesures de rendement hors PCGR du rapport de gestion. 3 Le taux JART désigne le nombre d'incidents occasionnant des jours d'absence, des restrictions et des transferts par 100 employés.

TÉLÉCONFÉRENCE

Une téléconférence aura lieu le mercredi 10 mai 2017 à 8 h 30 (HAE) au cours de laquelle la direction discutera des résultats d'exploitation et des résultats financiers de la Société pour le premier trimestre de 2017. Une webdiffusion de la téléconférence sera disponible sur le site Web d'IAMGOLD à l'adresse : www.iamgold.com.

Renseignements au sujet de la téléconférence : Nº sans frais en Amérique du Nord : 1 800 319-4610 ou 1 604 638-5340.

L'enregistrement de l'appel sera disponible pendant un mois après la téléconférence en composant : Nº sans frais en Amérique du Nord : 1 800 319-6413 ou 1 604 638-9010, mot de passe : 1362#.

MISE EN GARDE CONCERNANT LES ÉNONCÉS PROSPECTIFS

Toute l'information contenue dans le présent communiqué de presse, y compris l'information relative au rendement financier ou aux résultats d'exploitation futurs de la Société et tout autre énoncé qui exprime les attentes ou les estimations de la direction quant aux rendements futurs, à l'exception des faits historiques, constitue des énoncés prospectifs. Les énoncés prospectifs sont établis selon des anticipations, des estimations, des prévisions et des projections à la date du présent communiqué de presse. Par exemple, les énoncés prospectifs dans le présent communiqué de presse se retrouvent, sans s'y limiter, dans les titres des rubriques intitulées «?Faits saillants du premier trimestre de 2017?», et comprennent sans s'y limiter, les énoncés en ce qui concerne les prévisions de la Société à l'égard de la production, le coût des ventes, le total des coûts décaissés, les coûts de maintien tout inclus, les charges d'amortissement, le taux d'impôt effectif, les coûts en immobilisations, les perspectives des exploitations, les initiatives de gestion des coûts, les projets de développement et d'expansion, la prospection, les cours futurs de l'or, l'estimation des réserves et des ressources minérales, la réalisation des estimations des réserves et des ressources minérales, le moment et le volume de la production future estimée, les coûts de production, les délais d'obtention des permis, les fluctuations des monnaies, les exigences d'investissement supplémentaire, la réglementation gouvernementale des exploitations minières, les risques environnementaux, les dépenses de réhabilitations non anticipées, les litiges liés aux titres de propriétés ou de claims et les limitations de couverture d'assurance. Les énoncés prospectifs sont offerts dans le but de donner des renseignements concernant les attentes actuelles de la direction et les plans au sujet de l'avenir. Les énoncés prospectifs sont généralement reconnaissables par leur utilisation des termes, sans s'y limiter, «?pouvoir?», «?devoir?», «?continuer?», «?s'attendre à?», «?anticiper?», «?estimer?», «?prévoir?» ou «?chercher à?» ainsi que «?prévisions?», «?perspectives?», «?potentiel?», «?indice?», «?cible?» «?stratégie?» ou «?projet?» y compris dans une tournure négative ou des variantes de ces termes ou une terminologie comparable. Les énoncés prospectifs s'appuient nécessairement sur un certain nombre d'estimations et d'hypothèses qui, bien que jugées raisonnables par la direction, sont, de par leur nature, assujetties à d'importantes incertitudes et éventualités d'ordre commercial, économique et concurrentiel. La Société met en garde le lecteur que de tels énoncés prospectifs comportent des risques, des incertitudes et autres facteurs pouvant entraîner des écarts considérables entre les résultats financiers, le rendement ou les réalisations réels d'IAMGOLD et les prévisions des résultats, du rendement ou des réalisations futurs, exprimés ou sous-entendus par ces énoncés prospectifs et que les énoncés prospectifs ne constituent pas de garanties quant aux résultats futurs. Ces risques, incertitudes et autres facteurs comprennent, sans s'y limiter, les fluctuations du cours mondial de l'or, du cuivre, de l'argent ou de certaines autres marchandises (comme le diesel et l'électricité); les fluctuations du dollar américain et des autres monnaies, des taux d'intérêt ou des taux d'emprunt de l'or; les risques découlant de la détention d'instruments dérivés; les niveaux de liquidités et des sources de financement; l'accès aux marchés financiers et le financement; les régimes fiscaux miniers; la capacité à réussir l'intégration des actifs acquis; l'évolution des lois, des politiques ou de l'économie des États dans lesquels la Société exerce des activités; les difficultés opérationnelles ou techniques pouvant survenir dans le cadre des activités d'exploitation et de développement; les lois et la réglementation régissant la protection de l'environnement; les relations de travail; la disponibilité et les coûts supérieurs associés aux intrants miniers et à la main-d'oeuvre; la nature spéculative de la prospection et du développement, notamment les risques d'épuisement graduel des réserves ou la diminution de leur teneur; l'évolution défavorable des cotes de crédit de la Société; les contestations relatives aux titres de propriété, surtout dans le cas des propriétés non développées; et les risques associés à la prospection, au développement et à l'activité minière. Quant aux projets de développement, la capacité d'IAMGOLD d'assurer ou d'augmenter ses niveaux actuels de production d'or dépend en partie de la réussite de ses projets. Les risques et incertitudes inhérents à tous les projets incluent l'inexactitude des estimations des réserves et des ressources, la récupération métallurgique, les coûts en capital, les coûts d'exploitation de ces projets et les prix futurs des minéraux concernés. Les projets de développement n'ont aucun historique à partir duquel il est possible d'établir une estimation des flux de trésorerie futurs. Les coûts en immobilisations et le temps requis pour développer de nouvelles mines ou autres projets sont considérables, et des changements dans les coûts ou l'échéancier de construction peuvent avoir une incidence sur la rentabilité du projet. Les coûts réels et le rendement sur investissement peuvent varier considérablement des estimations faites par IAMGOLD ou IAMGOLD pourrait ne pas réussir à obtenir les approbations gouvernementales nécessaires pour exploiter un projet; dans un tel cas, le projet pourrait ne pas démarrer selon l'échéancier initial ou ne pas démarrer du tout.

Pour obtenir une analyse détaillée des risques auxquels la Société est confrontée, et qui peuvent faire en sorte que les résultats financiers, la performance ou les réalisations réelles d'IAMGOLD et les prévisions des résultats, de la performance ou des réalisations futures, exprimées ou sous-entendues par ces énoncés prospectifs et que les énoncés prospectifs diffèrent de façon importante, se reporter à la plus récente notice annuelle de la Société déposée auprès des commissions des valeurs mobilières canadiennes sur le site www.sedar.com,et aussi dans le formulaire 40-F (Form 40-F) déposé auprès de la «?United States Securities and Exchange Commission?» sur le site www.sec.gov/edgar.shtml. Les risques décrits dans la notice annuelle (déposée et consultable sur les sites www.sedar.com et www.sec.gov/edgar.shtml et également disponible sur demande auprès de la Société) sont inclus par référence au présent communiqué de presse.

La Société ne s'engage nullement à mettre à jour publiquement ou à diffuser toute révision de ces énoncés prospectifs résultant de nouvelles informations, des événements futurs ou autres à moins que ce ne soit requis par la loi.

Personnes qualifiées

Les renseignements techniques concernant les activités de prospection contenues dans le présent communiqué sont préparés sous la supervision de Craig MacDougall, géologue professionnel, vice-président principal, Exploration pour IAMGOLD. M. MacDougall est une personne qualifiée pour les besoins de la Norme canadienne 43-101.

Au sujet d'IAMGOLD

IAMGOLD (www.iamgold.com) est une société minière de rang intermédiaire possédant quatre mines d'or en exploitation situées sur trois continents. À sa solide base d'actifs stratégiques en Amérique du Nord, en Amérique du Sud et en Afrique de l'Ouest s'ajoutent des projets de développement et d'exploration. IAMGOLD est en bonne position pour assurer sa croissance grâce à une saine santé financière, combinée à une expertise de gestion et d'exploitation.

Veuillez noter :

Vous pouvez obtenir une copie de ce communiqué de presse par télécopieur, par courriel, sur le site Web d'IAMGOLD à www.iamgold.com et sur le site Web du groupe CNW à www.newswire.ca. Vous pouvez obtenir tous les documents d'IAMGOLD sur le site www.sedar.com ou www.sec.gov.

The English version of this press release is available at http://www.iamgold.com/.

SOURCE IAMGOLD Corporation

Communiqué envoyé le 9 mai 2017 à 17:15 et diffusé par :