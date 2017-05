BELLUS Santé annonce ses résultats financiers et opérationnels pour le premier trimestre terminé le 31 mars 2017







- La société concentre ses opérations sur BLU-5937 pour la toux chronique -

- La société annonce le résultat des votes de l'assemblée annuelle et extraordinaire ; les actionnaires approuvent la réduction du nombre d'administrateurs et la nomination du

Dr Youssef L. Bennani -

LAVAL, QC, le 9 mai 2017 /CNW/ - BELLUS Santé inc. (TSX : BLU) (BELLUS Santé ou la société), une société biopharmaceutique de développement de nouveaux médicaments ciblant des maladies pour lesquelles il existe d'importants besoins médicaux non comblés, a annoncé aujourd'hui ses résultats financiers et opérationnels pour le premier trimestre terminé le 31 mars 2017. Sauf indication contraire, tous les montants présentés dans le présent communiqué sont exprimés en dollars canadiens.

Faits saillants récents

A conclu une entente de licence mondiale exclusive pour développer et commercialiser BLU-5937 (anciennement NEO5937) une petite molécule, antagoniste puissant et très sélectif des récepteurs P2X3, une cible validée cliniquement pour la toux chronique, et qui est biodisponible par voie orale ;





A annoncé le 24 avril 2017, que le U.S. Patent and Trademark Office a émis un brevet qui accorde les droits couvrant la composition de matières du médicament candidat phare de la société, BLU-5937 ;





A vendu sa filiale en propriété exclusive, Thallion Pharmaceutiques inc. (Thallion), à Taro Pharmaceuticals Inc. (Taro) pour une contrepartie totale de 2,7 million $, incluant un paiement initial de 2,3 millions $ ;





Approbation par les actionnaires de la réduction du nombre d'administrateurs et de la nomination du D r Youssef L. Bennani au conseil d'administration; et





au conseil d'administration; et A terminé le trimestre avec des espèces, quasi-espèces et placements à court terme totalisant 7,0 millions $, que la société estime suffisants pour financer ses activités jusqu'à la fin de 2018.

« Au cours du premier trimestre, BELLUS Santé a concentré son activité principale autour du développement de BLU-5937, qui a le potentiel d'être le meilleur candidat de sa catégorie pour le traitement de la toux chronique » a mentionné Roberto Bellini, président et chef de la direction de BELLUS Santé. « Notre désinvestissement stratégique de Thallion contribuera de façon importante au programme de développement du BLU-5937 puisque le paiement initial nous permettra de prolonger nos liquidités jusqu'à la fin de 2018. »

BLU-5937 pour le traitement de la toux chronique

Le 28 février 2017, BELLUS Santé a annoncé qu'elle avait obtenu, de l'Institut de NÉOMED (NÉOMED), une licence mondiale exclusive pour développer et commercialiser BLU-5937, une petite molécule, antagoniste puissant et très sélectif des récepteurs P2X3, une cible validée cliniquement pour la toux chronique, et qui est biodisponible par voie orale. BLU-5937 est un médicament candidat prometteur, qui a le potentiel d'être le meilleur de sa catégorie afin d'aider des millions de patients qui souffrent de toux chronique et qui ne répondent pas aux traitements actuels.

En vertu des modalités de l'entente, BELLUS Santé a versé à NÉOMED une contrepartie initiale de 3,2 millions de dollars, composée d'une somme en espèces de 1,7 million de dollars et de 5 802 177 actions ordinaires de BELLUS Santé d'une valeur de 1,5 million de dollars. NÉOMED aura le droit de recevoir une redevance sur les produits basés sur les ventes nettes. En remplacement des paiements d'étape, une certaine portion de tous les autres produits reçus par BELLUS Santé liés au BLU-5937 sera partagée avec NÉOMED selon une formule préalablement établie en vertu de laquelle la portion des produits partagés diminue au fil de l'avancement du développement du programme.

Le 24 avril 2017, la société a annoncé que le U.S. Patent and Trademark Office a émis le brevet no. 9,598,409, qui accorde les droits couvrant la composition de matières du médicament candidat phare de BELLUS Santé, BLU-5937, ainsi que les composés d'imidazopyridine associés, en plus des compositions pharmaceutiques incluant BLU-5937 et leurs utilisations connexes. Le brevet est valide jusqu'en 2034, sans tenir compte de toute prolongation potentielle de la durée du brevet. Des demandes de brevets avec des revendications étendues similaires ont également été déposées en Europe, au Japon, en Chine et dans d'autres pays industrialisés.

La toux chronique est une toux qui persiste pendant plus de huit semaines et qui est associée à d'importants effets sociaux, psychosociaux et physiques néfastes affectant la qualité de vie. On estime qu'aux États?Unis seulement, plus de 2,7 millions de patients souffrent d'une toux chronique réfractaire aux médicaments présentement disponibles.

Vente de Thallion

Le 16 mars 2017, la société a conclu une convention d'achat d'actions avec Taro concernant la vente de sa filiale en propriété exclusive, Thallion, y compris tous les droits au médicament candidat ShigamabMC. Taro s'est porté acquéreur de toutes les actions émises et en circulation de Thallion pour une contrepartie totale de 2,7 millions $, composée d'un versement initial en espèces de 2,3 millions $ à la signature de l'entente et d'un paiement différé de 0,4 million $, conditionnel à l'atteinte d'un jalon prédéfini, prévu dans les 24 mois suivant la signature de l'entente. De plus, BELLUS Santé recevra une portion de certains revenus liés au programme ShigamabMC, suite à l'approbation réglementaire du produit candidat.

KIACTAMC pour le traitement de la sarcoïdose

En 2010, BELLUS Santé a conclu une entente de vente et de licence avec Auven Therapeutics, un fonds mondial d'investissement privé, pour les droits à l'échelle mondiale de KIACTAMC en contrepartie d'un paiement initial et un partage de produits.

Auven Therapeutics évalue présentement la possibilité de poursuivre le développement de KIACTAMC pour le traitement de patients souffrant de sarcoïdose pulmonaire active. Auven Therapeutics a élaboré un protocole d'étude clinique de phase 2/3 afin d'évaluer l'innocuité et l'efficacité de KIACTAMC dans le traitement de la sarcoïdose pulmonaire. La U.S. Food and Drug Administration n'a soulevé aucune objection quant à la demande de nouveau médicament de recherche (DNR) pour cette étude clinique de phase 2/3.

AMO-01 pour le traitement du syndrome du X fragile

En 2014, BELLUS Santé a conclu une entente de développement et de licence avec AMO Pharma Limited (AMO Pharma) pour les droits à l'échelle mondiale du AMO-01 (anciennement TLN-4601) pour le traitement de troubles neurologiques et psychiatriques en contrepartie d'un partage des produits et de redevances sur les ventes.

AMO Pharma est une société privée axée sur le traitement de maladies du système nerveux central et neuromusculaires. Il est prévu qu'AMO Pharma débute une étude de phase 2 sur des patients souffrants du syndrome du X fragile au cours de 2017.

ALZ-801 pour le traitement de la maladie d'Alzheimer APOE4 homozygote

En 2013, une licence a été accordée à Alzheon inc. (Alzheon) pour les droits de ALZ-801 pour le traitement de la maladie d'Alzheimer (MA) en contrepartie d'un partage des produits et de redevances sur les ventes. ALZ-801 a initialement été développé par BELLUS Santé.

Alzheon, une société privée axée sur la MA et d'autres troubles neurodégénératifs, a complété deux études de phase 1b sur le ALZ-801. Alzheon prépare présentement d'autres études cliniques de stade avancé.

Aperçu des résultats financiers









Pour les trois mois

terminés le 31 mars 2017 Pour les trois mois

terminés le 31 mars 2016

(en milliers de dollars, sauf pour les montants par action)









Produits 9 $ 591 $ Frais de recherche et développement, nets (251)

(286)

Frais généraux et administratifs (566)

(988)

Produits (Charges) financier(ière)s nets(tes) 8

(88)

Gain sur disposition de filiale 1 944

--

Recouvrement d'impôts différés --

12

Résultat (perte) net(te) pour la période 1 144

(759)

Résultat (perte) net(te) attribuable aux actionnaires 1 144

(724)

Résultat (perte) de base et diluée par action 0,02 $ (0,01) $

Les produits se sont chiffrés à 9 000 $ pour la période de trois mois terminée le 31 mars 2017, comparativement à 591 000 $ pour la période correspondante de l'exercice précédent. Les produits de 2016 incluaient des produits d'Auven Therapeutics relativement au développement de KIACTA MC pour le traitement de l'amylose AA, qui a été complété en 2016.





pour le traitement de l'amylose AA, qui a été complété en 2016. Les frais généraux et administratifs se sont chiffrés à 566 000 $ pour la période de trois terminée le 31 mars 2017, comparativement à 988 000 $ pour la période correspondante de l'année précédente. La diminution est principalement attribuable à un programme de réduction de dépenses mis en place par la société suite à l'annonce des résultats de l'étude de phase 3 de KIACTA MC en juin 2016, ainsi qu'à la diminution de dépenses relativement aux régimes d'unités d'actions différées de la société.





en juin 2016, ainsi qu'à la diminution de dépenses relativement aux régimes d'unités d'actions différées de la société. Les produits financiers nets se sont chiffrés à 8 000 $ pour la période de trois mois terminée le 31 mars 2017, comparativement à des charges financières nettes de 88 000 $ pour la période correspondante de l'année précédente. L'augmentation des produits financiers nets est principalement attribuable à la diminution de la perte de change issue de la conversion des actifs nets monétaires de la société libellée en dollar américain.





Le gain sur disposition de filiale s'est chiffré à 1 944 000 $ pour la période de trois mois terminée le 31 mars 2017 et a trait à la vente de Thallion.

Au 31 mars 2017, la société disposait d'espèces, de quasi-espèces et de placements à court terme totalisant 7 019 000 $, comparativement à 6 834 000 $ au 31 décembre 2016. La société est d'avis que sa position de liquidités devrait être suffisante pour financer ses activités jusqu'à la fin de 2018.

BELLUS Santé annonce l'élection des administrateurs lors de l'assemblée annuelle et extraordinaire

À l'assemblée annuelle et extraordinaire des actionnaires de la société tenue aujourd'hui à Laval, Québec, les actionnaires ont approuvé la réduction du nombre d'administrateurs de 9 à 7. Chaque candidat au poste d'administrateur dont le nom figure dans la circulaire de sollicitation de procurations par la direction datée du 15 mars 2017 a été élu administrateur, incluant un nouvel administrateur, Dr Youssef L. Bennani, Vice-Président, Recherche et développement de Vertex Pharmaceuticals Canada Inc.

« Nous aimerions remercier Mme Hélène F. Fortin, Mme Murielle Lortie et M. Charles Cavell pour leurs contribution et judicieux conseils au fils des ans » a mentionné Dr Francesco Bellini, président du conseil d'administration de BELLUS Santé. « Nous souhaitons, par la même occasion, la bienvenue au Dr Youssef L. Bennani, qui par son expérience et expertise scientifique de grande valeur, soutiendra le programme de développement de BLU-5937, notre produit phare pour le traitement de la toux chronique. »

Voici les résultats détaillés de l'élection :

Candidat Résultat Votes pour % pour Abstentions

de vote %

d'abstentions Dr Francesco Bellini, O.C. Élu 38 150 298 99,70% 115 828 0,30% Roberto Bellini Élu 38 183 589 99,78% 82 537 0,22% Dr Youssef L. Bennani Élu 38 178 176 99,77% 87 950 0,23% Franklin Berger Élu 38 147 433 99,69% 118 693 0,31% Pierre Larochelle Élu 38 174 998 99,76% 91 128 0,24% Joseph Rus Élu 38 181 312 99,78% 84 814 0,22% Dr Martin Tolar Élu 38 148 170 99,69% 117 956 0,31%

Les résultats de vote finaux concernant toutes les questions mises aux voix à l'assemblée annuelle qui a eu lieu aujourd'hui seront présentés sur le site Web de SEDAR (www.sedar.com).

À propos de BELLUS Santé (www.bellushealth.com)

BELLUS Santé est une société biopharmaceutique de développement de nouveaux médicaments ciblant des maladies pour lesquelles il existe d'importants besoins médicaux non comblés. Son portefeuille de projets comprend BLU-5937 pour le traitement de la toux chronique ainsi que plusieurs programmes de développement de médicaments en partenariat qui sont en phase clinique.

Énoncés prospectifs

Certains énoncés contenus dans le présent communiqué, à l'exception des énoncés de faits qui sont vérifiables indépendamment à la date des présentes, peuvent constituer des « énoncés prospectifs » au sens des lois et de la réglementation sur les valeurs mobilières du Canada. Ces énoncés, formulés d'après les attentes actuelles de la direction, comportent par le fait même de nombreux risques, incertitudes et hypothèses considérables, connus et inconnus, dont bon nombre sont indépendants de la volonté de BELLUS Santé inc. Ces facteurs de risque comprennent, notamment : la capacité d'élargir et de développer son portefeuille d'actifs, la capacité d'obtenir du financement, l'effet de la conjoncture économique en général, la conjoncture dans l'industrie pharmaceutique, les changements réglementaires dans les territoires où BELLUS Santé inc. fait des affaires, la volatilité du marché boursier, les fluctuations de coûts, les changements dans l'environnement concurrentiel découlant des regroupements, l'atteinte du taux d'épuisement des fonds prévu, les paiements potentiels/résultats liés aux ententes d'indemnité et aux droits à une valeur conditionnelle, l'atteinte des jalons prévus pour les essais précliniques et cliniques et le fait que les résultats réels puissent différer à la suite de la vérification définitive et du contrôle de la qualité des données et des analyses. En outre, la durée du processus de développement des médicaments candidats de BELLUS Santé inc., la taille de leur marché et leur valeur commerciale, ainsi que le partage des produits entre BELLUS Santé inc. et ses partenaires potentiels provenant des revenus futurs potentiels, le cas échéant, dépendent d'un certain nombre de facteurs. Par conséquent, les résultats et événements réels futurs peuvent différer sensiblement des résultats et événements anticipés exprimés dans les énoncés prospectifs. Même si BELLUS Santé inc. est d'avis que les attentes exprimées dans les énoncés prospectifs sont raisonnables, rien ne peut garantir qu'elles se concrétiseront. Le lecteur ne doit pas se fier sans réserve aux énoncés prospectifs inclus dans le présent communiqué. Ces énoncés prospectifs ne sont valables qu'à la date où ils sont faits, et BELLUS Santé inc. n'a pas l'obligation et décline toute intention de mettre à jour publiquement ou de revoir ces énoncés à la suite de quelque nouvelle information, événement futur, circonstance ou autre motif que ce soit, à moins qu'elle n'y soit tenue en vertu de la législation ou de la réglementation applicable. Veuillez consulter les documents publics déposés par BELLUS Santé inc. auprès des autorités canadiennes en valeurs mobilières, y compris la notice annuelle, pour connaître d'autres facteurs de risque susceptibles d'avoir une incidence sur BELLUS Santé inc. et ses affaires.

SOURCE BELLUS Santé inc.

