BTB - Stabilité à travers le repositionnement stratégique

MONTRÉAL, le 9 mai 2017 /CNW Telbec/ - Fonds de placement immobilier BTB (TSX: BTB.UN) (« BTB » ou le « Fonds ») publie aujourd'hui ses résultats financiers du premier trimestre clos le 31 mars 2017 et fait part des faits saillants suivants :

FAITS SAILLANTS DU TRIMESTRE CLOS LE 31 MARS 2017 (vs 31 mars 2016)

(en milliers de dollars canadiens, sauf les ratios et données par part)

Hausse du bénéfice net global de 3 551 $ à 3 984 $, soit 12,2 %;

Hausse des fonds provenant de l'exploitation (FPE) de 4 216 $ à 4 611 $, soit 9,4 %;

Hausse des fonds provenant de l'exploitation ajustés (FPEA) de 3 840 $ à 4 250 $, soit 10,7 %;

Légère baisse des produits locatifs de 18 550 $ à 18 365 $;

Légère baisse du résultat net d'exploitation de 10 119 $ à 9 848 $;

Réduction du taux d'endettement global d'environ 5 % depuis 1 an;

Baisse du taux d'occupation de 91,5 % à 89,5 %;

Augmentation des capitaux propres du Fonds de 174 millions $ à 213 millions $ en partie suite à une émission de parts de 31 millions $ en juin 2016. Au premier trimestre 2017, les capitaux propres par part sont restés stables à 5,02 $;

Repositionnement stratégique: 9 immeubles mis en vente pour un produit net estimé à 30 millions $ (12 millions $ nets des hypothèques et frais de vente). Pendant le trimestre, le Fonds a conclu la vente, à profit, d'un immeuble de bureaux. Le Fonds compte redéployer ces capitaux en achetant des immeubles relutifs.

« La vacance constatée depuis le 1er janvier 2016 dans certains immeubles de bureaux de BTB, notamment au 1001, rue Sherbrooke Est (Montréal); au 50, rue Saint-Charles (Longueuil) et 80 Aberdeen (Ottawa) a eu des répercussions directes sur les résultats locatifs du premier trimestre. Depuis, le Fonds a loué plus de 75 000 pieds carrés dans ces immeubles. Au cours des prochains trimestres, ces efforts de location contribueront aux produits locatifs, au bénéfice net et résultat global. De plus, BTB a émis des parts en 2016 pour rembourser, avant échéance, les débentures de série D. Cette émission a eu une incidence sur les FPE par part qui ont diminué, passant de 12,1 ? en 2016, à 10,9 ? en 2017. Le même effet s'est fait sentir sur les FPEA par part, passant de 11,0 ? en 2016 à 10,0 ? en 2017. Cette émission a aussi contribué à l'augmentation du ratio de distribution des FPE qui est passé de 86,7 % en 2016 à 96,6 % en 2017 et du ratio de distribution des FPEA qui est passé de 95,2 % à 104,8 % en 2017. Il était important pour le Fonds de réduire son taux d'endettement et des efforts seront déployés dans les prochains trimestres pour réduire l'effet de cette émission de parts » de dire Michel Léonard, président et chef de la direction.

Sommaire des éléments importants au 31 mars 2017

71 immeubles

Plus de 5,1 millions de pieds carrés locatifs

654 millions $ d'actifs

Trimestres clos les 31 mars

(en milliers de dollars canadiens, sauf les ratios et données par part) 2017 2016 Variation

$ $ % Information financière







Produits locatifs 18 365 18 550 (1,0)

Résultat d'exploitation net(1) 9 848 10 119 (2,7)

Bénéfice net et résultat global 3 984 3 551 12,2

Résultat net immobilier du portefeuille comparable(1) 6 070 6 456 (6,0)

Bénéfice distribuable(1) 4 943 4 455 11,0

Distributions 4 456 3 655 21,9

Fonds provenant de l'exploitation (FPE)(1) 4 611 4 216 9,4

Fonds provenant de l'exploitation ajustés (FPEA)(1) 4 250 3 840 10,7

Actif total 653 699 646 742 1,1

Ratio d'endettement total 65,3 % 70,9 % (7,9)

Taux d'intérêt moyen pondéré de la dette hypothécaire 3,79 % 3,93 % (3,6)

Capitalisation boursière 202 642 161 007 25,7 Information financière par part







Bénéfice net et résultat global 9,4 ¢ 10,2 ¢ (7,8)

Bénéfice distribuable(1) 11,7 ¢ 12,8 ¢ (8,6)

Distributions 10,5 ¢ 10,5 ¢ --

Ratio de distribution (« payout ratio ») du bénéfice distribuable(1) 90,1% 82,0 % 9,9

FPE(1) 10,9 ¢ 12,1 ¢ (9,9)

FPEA(1) 10,0 ¢ 11,0 ¢ (9,1)



(1) Mesures financières non conformes aux IFRS

MESURES FINANCIÈRES NON DÉFINIES PAR LES IFRS

Le résultat d'exploitation net, le résultat net immobilier du portefeuille comparable, le bénéfice distribuable, les fonds provenant de l'exploitation et les fonds provenant de l'exploitation ajustés ne sont pas des mesures reconnues par les normes internationales d'information financière (« IFRS ») et n'ont pas de signification normalisée aux termes des IFRS. Ces mesures pourraient différer de calculs semblables présentés par des entités similaires et, par conséquent, pourraient ne pas être comparables à des mesures semblables présentées par ces autres entités.

Le tableau suivant présente le rapprochement entre le bénéfice distribuable et les fonds provenant de l'exploitation ajustés (mesure non conforme aux IFRS) avec les flux de trésorerie provenant des activités d'exploitation présentés aux états financiers.







Trimestres clos les 31 mars

(en milliers de dollars canadiens) 2017 2016

$ $ Flux de trésorerie provenant des activités d'exploitation (IFRS) 5 417 6 709

+ Produits financiers 12 21

+ Gain net sur disposition d'un immeuble de placement 132 --

± Variation nette des éléments d'exploitation hors trésorerie 3 946 2 857

- Charges d'intérêts sur emprunts hypothécaires (3 652) (3 658)

- Charges d'intérêts sur débentures convertibles (874) (1 291)

- Charges d'intérêts sur ligne de crédit d'acquisition (15) (156)

- Charges d'intérêts sur crédit d'exploitation et autres charges d'intérêts (23) (27) Bénéfice distribuable 4 943 4 455

+ Charges salariales de location 122 75

- Gain net sur disposition d'un immeuble de placement (132) --

- Réserve pour investissement de maintien (367) (370)

- Réserve pour frais de location (316) (320) Fonds provenant de l'exploitation ajustés 4 250 3 840

À propos de BTB

BTB est une fiducie de placement immobilier dont les parts se transigent sur la Bourse de Toronto. BTB est un important propriétaire immobilier dans l'est du Canada. Aujourd'hui, BTB est propriétaire de 71 propriétés commerciales, de bureaux et industrielles totalisant plus de 5,1 millions de pieds carrés. La valeur des actifs de BTB est de 654M$. Les objectifs de BTB sont : i) de faire croître ses revenus dérivés de ses actifs dans le but d'augmenter le bénéfice distribuable pour supporter les distributions, ii) d'optimiser la valeur des actifs par une gestion dynamique pour maximiser la valeur à long terme de ses parts, et iii) de produire des distributions en espèces fiscalement avantageuses pour les porteurs de parts.

BTB offre un plan de réinvestissement des distributions aux porteurs de parts, lequel permet aux participants de réinvestir leurs distributions mensuelles en parts additionnelles de BTB, à un prix calculé en fonction du cours moyen pondéré des parts à la Bourse de Toronto durant les cinq jours de bourse qui précèdent immédiatement la date de distribution, escompté de 3 %.

